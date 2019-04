Deutsche Verbraucher verlieren Skepsis bei der Bezahlung per Smartphone (FOTO)

Düsseldorf (ots) -PwC-Studie zu Mobile Payment in sechs europäischen Ländern zeigt:Knapp die Hälfte der unter 30-Jährigen in Deutschland bezahltregelmäßig mit dem Smartphone / Quer durch alle Altersgruppen ist esein Viertel, Tendenz stark steigend / Hausbank genießtVertrauensvorschuss / Innovative Angebote großerTechnologieunternehmen beliebtDas Bezahlen per Smartphone setzt sich auch in Deutschland durch -vor allem bei den jüngeren Bevölkerungsschichten: 46 Prozent derunter 30-jährigen Deutschen haben Mobile Payment bereits genutzt odertun dies gar häufig oder regelmäßig. Der Anteil der Mobil-Bezahlerquer durch alle Altersgruppen liegt aktuell bei 25 Prozent. In fünfJahren wollen bereits 57 Prozent der Deutschen Zahlungen mobilabwickeln. Zu diesen Ergebnissen kommt der im April veröffentlichte"Mobile Payment Report 2019" der Wirtschaftsprüfungs- undBeratungsgesellschaft PwC. Dafür wurden 1.000 Deutsche sowie je 500Menschen aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien undder Türkei befragt.Junge Verbraucher geben den Weg vorJunge Verbraucher ebnen Mobile Payment in Deutschland den Weg: Sozeigen die Studien-Ergebnisse, dass 69 Prozent der 18- bis29-Jährigen in Zukunft regelmäßig Mobile Payment nutzen möchten. Beiden über 60-Jährigen sind es nur 10 Prozent. Immerhin vier von zehnBundesbürgern können sich sogar vorstellen, künftig ausschließlichper Smartphone zu zahlen - sofern die Methode sicher und überallakzeptiert ist. "Die klassischen Zahlungswege wie Bargeld undEC-Karte werden in Deutschland aber auch in fünf Jahren nochvertreten sein", sagt Prof. Dr. Nikolas Beutin, PwC-Partner undLeiter der Customer Practice bei PwC Europe. Am ehesten nutzen dieDeutschen ihr Smartphone, um für Kleidung, Schuhe und Accessoires zubezahlen oder Geldbeträge an andere Personen zu überweisen. InZukunft können sich viele Kunden auch vorstellen, Bahntickets oderRechnungen in Restaurants, Bars oder Hotels mobil zu begleichen.Deutsche schätzen Innovationen der Tech-KonzernePwC hat die Verbraucher auch nach ihrer Meinung zu den großeninternationalen Technologiekonzernen befragt, die vielfachalternative Zahlungsmethoden anbieten oder in den deutschenMobile-Payment-Markt einsteigen. Grundsätzlich nutzt mehr als dieHälfte der Deutschen (55 Prozent) gern digitale Produkte vonUnternehmen wie Google, Apple, Facebook oder Amazon, weil diese alsinnovativ wahrgenommen werden und sich unkompliziert einsetzenlassen. Jeder Zweite findet es gut, wenn Tech-Unternehmen mit neuenZahlungsmethoden einen unkomplizierten und schnellen Zahlungsverkehrermöglichen. "Insofern ist es wenig erstaunlich, dass kürzlich inDeutschland eingeführte Bezahldienste wie Apple Pay einenbeachtlichen Start hingelegt haben. Diese werden sehr gut angenommenund verleihen damit auch anderen mobilen Bezahlanbietern Auftrieb",resümiert Nikolas Beutin.Bedenken in Hinblick auf DatensicherheitViele Menschen vertrauen den großen Tech-Anbietern allerdingsweniger als ihrer Hausbank: 78 Prozent würden den Banken undSparkassen personenbezogene Daten anvertrauen, PayPal vertrauenimmerhin 65 Prozent. Bei den großen Tech-Firmen liegen diese Wertejedoch deutlich niedriger (Amazon 51 Prozent, Google 35 Prozent,Apple 29 Prozent, Facebook 16 Prozent). "Die Verbraucher wünschensich offensichtlich, dass ihre Bank digitale Services wie MobilePayment anbietet, damit sie eben nicht auf die Angebote der großenTechnologiekonzerne angewiesen sind. Denn Banken genießen noch immereinen hohen Vertrauensvorschuss, gerade bei den Älteren. InnovativeAnbieter holen in dieser Disziplin nur langsam auf", so MaximilianHarmsen, Leader Digital Payments bei PwC im Bereich FinancialServices.Verbraucher sehen zahlreiche Vorteile von Mobile PaymentObwohl deutsche Verbraucher im Vergleich zu anderen europäischenLändern noch zurückhaltend agieren, sehen sie viele Vorteile beimobilen Zahlungsmethoden: 59 Prozent stimmen der Aussage zu, dassMobile Payment den Kauf erleichtert. 55 Prozent empfinden dieverbesserte Kontrolle als Vorteil: Sie wollen ihre Geldbewegungendirekt am Handy prüfen können. 47 Prozent der Deutschen halten es füreine Erleichterung, dass sie nicht mehr darauf achten müssen, ob sieBargeld dabeihaben. Vor allem Menschen unter 40 schätzen dieseBequemlichkeitsvorteile.Sicherheit als kritischer ErfolgsfaktorDie Studie gibt auch Hinweise auf die Bedingungen, die Anbietererfüllen müssen, damit sich Mobile Payment in Deutschland bei allenAltersgruppen durchsetzen kann: 52 Prozent der Deutschen erwarteneine garantierte Sicherheit beim Bezahlen. 48 Prozent ist es wichtig,dass es keine versteckten Gebühren gibt. "Der kritische Erfolgsfaktorfür mobile Bezahlarten ist die Sicherheit: Die Nutzer von MobilePayment erwarten, dass ihre Zahlungen per Smartphone geschützt sind.Dazu gehört auch die Möglichkeit, die hinterlegten Bezahldienste beimVerlust des Handys schnell sperren zu können", kommentiert NikolasBeutin. Bei den jungen Verbrauchern spielen hingegen andere Argumenteeine Rolle: 45 Prozent der Bundesbürger zwischen 18 und 29 wünschensich beim Mobile Payment vor allem Zusatzleistungen wie Coupons,Rabatte oder Gutscheine.Über die Studie:Die Studie "Mobile Payment 2019" stellt die 3. Ausgabe derjährlichen Befragung von PwC zur Entwicklung von mobilenZahlverfahren in Deutschland, Österreich, der Schweiz, denNiederlanden, Belgien und der Türkei dar. Für den diesjährigen Reportwurden über 3.500 Konsumenten, davon 1.000 Deutsche sowie je 500Österreicher, Schweizer, Niederländer, Belgier und Türken in einerbevölkerungsrepräsentativen Onlineumfrage zum Thema "Mobile Payment"befragt. Die Erhebung wurde im Zeitraum September/Oktober 2018durchgeführt.Über PwC:PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauenaufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 250.000Mitarbeiter in 158 Ländern tragen hierzu mit hochwertigen,branchenspezifischen Dienstleistungen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei. DieBezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine odermehrere der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. 