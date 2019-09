Deutsche Verbraucher kaufen Kaffee zunehmend im Angebot

BERLIN (dpa-AFX) - Deutsche Verbraucher kaufen Kaffee nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Nielsen vermehrt im Angebot.



Der Absatzanteil von Filterkaffee, der besonders günstig erhältlich ist, stieg im ersten Halbjahr auf 61 Prozent. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es 59 Prozent.

Eine ähnliche Tendenz zeichnet sich nach Zahlen der Marktforscher auch bei anderen Kaffeeprodukten wie Kaffeepads oder ganzen Bohnen ab. "Kaffee war schon immer eine Kategorie, die der Handel gerne stark vermarktet. Gerade der Filterkaffee ist eine Kategorie, bei der der Verbraucher auch die Eckpreise im Kopf hat", sagt Christiane Stuck, Getränke-Expertin bei Nielsen. Ein Kilo Filterkaffee kostete demnach im Angebot hierzulande im Schnitt 7,29 Euro in der ersten Jahreshälfte, im Vorjahreszeitraum waren es noch 7,80 Euro.

Ebenfalls kauft der deutsche Kaffeetrinker gerne Markenprodukte. Beim klassischen Filterkaffee lag der Markenanteil demnach bei 78,3 Prozent im ersten Halbjahr 2019, im Vorjahreszeitraum waren es etwas weniger (76 Prozent).

Kaffee zählt in Deutschland zu den beliebtesten Getränken. Im vergangenen Jahr trank jeder Deutsche nach Angaben des deutschen Kaffeeverbandes 164 Liter Kaffee im Jahr. Zunehmend schwierig wird es für Kaffeebauern, etwa in Guatemala, von ihrer Arbeit zu leben. Die an Bauern gezahlten Preise reichten in vielen Fällen nicht aus, um die Produktionskosten zu decken, heißt es in einem Bericht der International Coffee Organization (ICO) vom Mai./mni/DP/stk