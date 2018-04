Deutsche Unternehmen sind noch nicht bereit für die neue Datenschutzgrundverordnung

Frankfurt am Main (ots) - 90 Prozent der deutschen Unternehmensind noch nicht für die neue Datenschutzgrundverordnung, (DSGVO)bereit: Das zeigt eine Studie des Eco-Verbands derInternetwirtschaft, die der Medienfachzeitung HORIZONT (dfvMediengruppe) exklusiv vorab vorliegt. Obwohl die DSGVO am 25. Mai2018 in Kraft tritt, haben erst 10 Prozent der Befragten ihreProzesse hinsichtlich der neuen Spielregeln für das E-Mail-Marketingund den Umgang mit Kundendaten evaluiert und angepasst. Die meistenUnternehmen sind zurzeit noch damit beschäftigt (56 Prozent).Nachholbedarf bis zum Inkrafttreten der DSGVO haben die Firmen zumBeispiel beim Thema Double-Opt-ins. Nur für jede zweiteE-Mail-Adresse liegt eine nachweisbare Einwilligung für den Empfangvon Werbemails vor. Zu 22 Prozent der E-Mail-Adressen, die regelmäßigangeschrieben werden, gibt es keine oder nur eine rechtlichunzureichende Einwilligung. Eigentlich dürfen diese Adressen ab dem25. Mai nicht mehr genutzt werden. Doch wie die Unternehmen ab demStichtag mit den Daten umgehen, wissen die Verantwortlichen nochnicht: 47 Prozent wollen sich erst noch eine geeignete Lösungüberlegen.Auch die neuen Dokumentationspflichten kommen bislang zu kurz.Erst sechs Prozent der Unternehmen haben die von der DSGVOvorgeschriebenen schriftlichen Prozessdokumentationen implementiert.Zudem müssen 39 Prozent der Firmen noch Prozesse zurAuskunftserteilung, Löschung und Berichtigung von Daten einführen.Bei 29 Prozent der Befragten steht noch auf der Agenda, ihreVorgehensweisen für die automatisierte Verarbeitung personenbezogenerDaten zu überprüfen.In anderen Bereichen sind die Befragten hingegen besser gerüstet -zumindest ihrer eigenen Einschätzung nach. 68 Prozent geben an, dieGrundsätze für Datensparsamkeit zu erfüllen, wenn es darum geht, neueAdressen für das E-Mail-Marketing zu generieren. 61 Prozent derUnternehmen haben zudem mit allen Dienstleistern erforderlicheAbmachungen zur Auftragsvereinbarung geschlossen. Darüber hinauserfüllen nach eigener Einschätzung bereits 73 Prozent dieTransparenzpflichten und informieren ihre Kunden umfassend darüber,was mit ihren Daten passiert.Entsprechend negativ fällt das Fazit der Studie bei denInitiatoren aus. "Viele Unternehmen haben die Vorgaben der DSGVOoffenbar bislang erst halbherzig umgesetzt", sagt Torsten Schwarz,Leiter Kompetenzgruppe Online-Marketing im Eco-Verband. "Angesichtsder kurzen Zeit, die bis zum 25. Mai noch verbleibt, gehört dasThema in der Agenda ganz nach oben."Die Forderung hat ihren Grund: Wer ab dem Stichtag die Regelungender DSGVO nicht erfüllt, dem drohen zum Teil hohe Strafen. Verstößewerden mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 20 Millionen Euro oder biszu 4 Prozent des weltweiten Vorjahresumsatzes geahndet. Immerhin istsich dieser Rechtsfolgen der Großteil der Unternehmen bewusst (81Prozent).Die DSGVO-Studie wurde vom Eco-Verband der Internetwirtschaft inAuftrag gegeben und von Absolit Consulting via Onlinebefragungdurchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf den Antworten von insgesamt606 Unternehmen, die vom 16. Februar bis zum 14. März 2018 befragtwurden. Unter ihnen sind 335 große Betriebe mit über 500Mitarbeitern, 143 mittelgroße Unternehmen mit 200 bis 500Mitarbeitern und 128 mittlere Unternehmen mit 50 bis 200Mitarbeitern.Pressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: Horizont, übermittelt durch news aktuell