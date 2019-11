Deutsche Unternehmen setzen zunehmend auf Public Cloud

Laut ISG Provider Lens(TM)-Studie betreiben immer mehr deutscheUnternehmen CRM-, ERP- und andere Systeme in der Cloud.Frankfurt (ots/PRNewswire) - Deutsche Unternehmen strömen derzeitin Richtung Public Cloud-Services. Sie wollen auf diese Weise unteranderem in der Lage sein, die wachsende Menge an Kundendaten zuanalysieren. Dies meldet eine heute veröffentlichte Studie vonInformation Services Group (ISG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644443-1&h=4094807138&u=http%3A%2F%2Fwww.isg-one.com%2F&a=ISG))(Nasdaq: III (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644443-1&h=1029805655&u=http%3A%2F%2Fwww.nasdaq.com%2Fsymbol%2Fiii&a=III)). ISG ist einführendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen imTechnologie-Segment.Der "ISG Provider Lens(TM) Public Cloud - Solutions & ServicePartners Germany 2019" zeigt, dass hiesige Unternehmen die PublicCloud verstärkt in Verbindung mit Customer Relationship Management(CRM), Unified Communications (UC) und vor allem auch mitKernsystemen des Enterprise Resource Planning (ERP) nutzen.Die Ausgaben deutscher Unternehmen für Infrastructure-as-a-Service(IaaS) und Software-as-a-Service (SaaS) aus der Cloud haben imzweiten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozentzugelegt, so die Studie. Diese Zunahme liegt deutlich über demweltweiten Wachstum von 14 Prozent."Deutsche Unternehmen starten zahlreiche digitale Initiativen, waswiederum zu erhöhten Cloud-Investitionen führt", sagt AndreaSpiegelhoff, Partner bei ISG Information Services Group DACH. "DieUnternehmen sehen sich mit mehr und mehr Daten aus neuen digitalenQuellen wie dem Internet der Dinge konfrontiert. Die in der Cloudverfügbaren Analysetools helfen ihnen dabei, diese Daten zuanalysieren und zu interpretieren."Die Studie zeigt, dass deutsche Unternehmen bei der Auswahl vonCloud-Anbietern besonderen Wert auf den Standort der Rechenzentren,den Managed Services-Support und die Vertragsflexibilität legen undweniger auf das Portfolio der angebotenen Funktionen. BesondereBedeutung komme im deutschen Markt auch den Datenschutzgesetzen zu,welche die lokale Speicherung bestimmter Daten vorschreiben, so dieStudie.Die hiesigen Unternehmen setzen laut ISG-Studie oft auf eineMulti-Cloud-Strategie. Dabei geht der Trend hin zum Einsatz von zweibis drei Public Cloud-Providern. Dies führt dazu, dass sich einigeProvider auf individuelle Plattformen spezialisieren und dassHyperscaler kundenspezifische Anforderungen adressieren.Innerhalb des deutschen Cloud-Markts verändert sich laut Studiederzeit vor allem das Ökosystem der Managed Services-Partner. In ihmgewinnen engagierte Neuanbieter und Start-ups an Boden, diededizierte Services für Microsoft Azure, AWS (Amazon Web Services)oder GCP (Google Cloud Platform) bereitstellen. Dabei werdenkleinere Anbieter zum Teil von großen Systemintegratorenübernommen. Diese wollen damit entweder den Wettbewerb ausschaltenoder eine Marktnische, beziehungsweise ein bestimmtes Kundensegmentbesetzen. Diese Konsolidierung im deutschen Managed Services-Marktwird sich voraussichtlich fortsetzen.Der "ISG Provider Lens Public Cloud - Solutions & Service PartnersGermany 2019" bewertete die Fähigkeiten von 77 Providern in sechsMarktsegmenten (Quadranten): "Public Cloud Transformation Services"und "Managed Public Cloud Services", jeweils für mittelgroßeUnternehmen ("midmarket") und Großunternehmen ("large accounts"),sowie "PaaS - Application Development Platforms (aPaaS)" und "IaaS -(Hyperscale) Infrastructure as a Service".Die Studie führt Deutsche Telekom (TSI) in drei Quadranten als"Leader" auf. Accenture, Arvato Systems, Atos, AWS, Axians, CANCOM,Capgemini, Deutsche Telekom (TDG + TSI), DXC Technology, IBM,Microsoft, Reply und Wipro sind "Leader" in zwei Quadranten. All forOne Group, Claranet, Computacenter, Deutsche Telekom, Fujitsu,Google, Nordcloud, NTT, PlusServer, QSC, Rackspace, Red Hat undtecRacer wurden jeweils in einem Quadranten als "Leader" eingestuft.Überarbeitete Versionen der Studie sind auf den Landing Pages vonCANCOM (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644443-1&h=3226946959&u=https%3A%2F%2Fwww.cancom.info%2F2019%2F11%2Fdas-sind-die-besten-cloud-service-anbieter-in-deutschland%2F&a=CANCOM), PlusServer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644443-1&h=2938680199&u=https%3A%2F%2Fget.plusserver.com%2Fisg-public-cloud-lens&a=PlusServer) und Rackspace (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644443-1&h=2314110300&u=https%3A%2F%2Fwww.rackspace.com%2Fde%2Flp%2Fisg-provider-lens-report&a=Rackspace) verfügbar.Der "ISG Provider Lens(TM) Public Cloud - Solutions & ServicePartners Germany 2019" ist für "ISG Insights(TM)"-Abonnenten sowiefür den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644443-1&h=3867280283&u=https%3A%2F%2Fresearch.isg-one.com%2Freports%2FQuadrant-PC-Germany-2019-DE&a=dieser+Website)verfügbar.Über ISG Provider Lens(TM)Die Studienreihe ISG Provider Lens(TM) Quadrant ist der einzigeAnbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebeneForschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen undBeobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISGkombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten undMarktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partnererleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihreeigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zuberaten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter,vor allem in Europa und Lateinamerika sowie in den USA, Deutschland,dem Vereinigten Königreich, Skandinavien und Brasilien. WeitereMärkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISGProvider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644443-1&h=1155125029&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2357233-1%26h%3D4186102347%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2357233-1%2526h%253D861194039%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fisg-one.com%25252Fresearch%25252Fisg-provider-lens%2526a%253Dwebpage%26a%3DWebseite&a=Webseite):https://isg-one.com/research/isg-provider-lens.Die ISG Provider Lens(TM)-Serie ergänzt die ISG Provider LensArchetype-Studien, die als erste ihrer Art Anbieter aus der Sichtbestimmter Kundensegmente bewerten.Über Information Services Group (ISG)ISG (Information Services Group) (ISG), (NASDAQ: III) ist einführendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen imTechnologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 700Kunden, darunter mehr als 70 der 100 weltweit größten Unternehmen,unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowieService- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence undschnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegtauf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusiveAutomatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren aufSourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services fürden Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb,Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichenneuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz inStamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist inmehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt fürsein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt,tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweitführende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf denumfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.Weitere Informationen finden Sie unter: www.isg-one.com undwww.isg-one.de.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/454165/ISG_Logo.jpgPressekontakt:Philipp JaenschISG+49 151 730 365 76philipp.jaensch@isg-one.comMatthias LongoPalmer Hargreaves für ISG+49 152 341 464 63mlongo@palmerhargreaves.comOriginal-Content von: Information Services Group, Inc. (ISG), übermittelt durch news aktuell