Deutsche Unternehmen setzen für ihr komplexes IT-Geschäft verstärkt auf SIAM-Anbieter

Eine neue ISG Provider Lens(TM)-Studie verzeichnet vor demHintergrund der digitalen Transformation eine steigende Nachfragenach SIAM-/ITSM-Services seitens deutscher UnternehmenFrankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Deutsche Unternehmenwaren in der Vergangenheit mit der Beauftragung vonIT-Serviceanbietern vergleichsweise zurückhaltend. Doch nun setzensie verstärkt auf Anbieter von Service-Integration und -Management(SIAM) sowie IT-Service-Management (ITSM), da ihr digitales Geschäftimmer komplexer wird. Dies meldet ein heute erscheinenderForschungsbericht der Information Services Group (ISG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2408180-1&h=1392477660&u=http%3A%2F%2Fwww.isg-one.com%2F&a=ISG)) (Nasdaq: III (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2408180-1&h=2609897449&u=http%3A%2F%2Fwww.nasdaq.com%2Fsymbol%2Fiii&a=III)), einem führenden, globalen Marktforschungs- undBeratungsunternehmen im Technologie-Segment.Dem ISG Provider Lens(TM) "SIAM/ITSM Germany 2019" zufolge setzeninsbesondere mittelständische deutsche Unternehmen aufSIAM-/ITSM-Anbieter, um auf diese Weise die Anforderungen seitens desimmer stärkeren und sich schnell ändernden Wettbewerbs zu erfüllen.SIAM ist ein ganzheitlicher Ansatz, der beim Management vondynamischen IT-Ökosystemen zur Anwendung kommt, die durch vieleunterschiedliche Anbieter und Services geprägt sind. Er stellt eineWeiterentwicklung des weithin bekannten IT-Servicemanagements (ITSM)dar. Heutige SIAM-Dienstleistungen verändern sich derzeit von ehemalspersonalintensiven zu hochautomatisierten und intelligentenIT-Management-Lösungen."SIAM-Services sind ein fundamentaler Baustein in den Strategiender Unternehmen für die digitale Transformation", sagt AndreaSpiegelhoff, Partner bei ISG und Begründerin des SIAM-/ITSM-Angebotsbei ISG in DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz). "Da die digitaleTransformation den deutschen Markt inzwischen weithin prägt undHightech-Ingenieursleistungen Teil der DNA deutscher Unternehmensind, wird der SIAM-/ITSM-Markt weiter an Fahrt zulegen.""SIAM-/ITSM-Anbietern kommt eine strategische Rolle bei ihrenKunden zu", so Spiegelhoff. "Sie sind zunehmend mit dabei, wenninterne IT- und Business-Entscheidungen getroffen werden. In dieserRolle benötigen sie ein hohes Maß an Vertrauen."Dieses Vertrauen könnten SIAM-Anbieter entweder durch langfristigeKundenbeziehungen oder durch strikte Regeln seitens der Kundenerwerben. Doch diese zweite Alternative bedeute meistens auch, dassdie Anbieter von der Erbringung weiterer Dienstleistungenausgeschlossen seien, so die ISG-Studie.Darüber hinaus zeigt die Studie, dass der SIAM-Reifegrad beiUnternehmen sehr unterschiedlich ausfällt. Der Erfolg der deutschenAnbieter beruhe deshalb auf ihrer Fähigkeit, ein breites Marktwissensowie Governance-, Risiko- und Compliance-Know-how unter Beweis zustellen.Der ISG Provider Lens(TM) "SIAM/ITSM Germany 2019" untersuchte dieFähigkeiten von 15 Anbietern in vier unterschiedlichen Teilmärkten(Marktquadranten): Business Value and Service Management (BVSM), ITService Design (ITSD), IT Service Operation (ITSO) und ServiceInformation Management (SIM).Der Anbietervergleich führt Materna und Tech Mahindra als Leaderin allen vier Quadranten auf. Capgemini, HCL und ServiceNow sinddreimal im Leader-Quadranten vertreten, BMC, DXC Technology undMatrix42 in zweien.Der komplette ISG Provider Lens(TM) "SIAM/ITSM Germany 2019" istfür "ISG Insights(TM)"-Abonnenten sowie für den direkten Einzelkaufauf dieser Webseite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2408180-1&h=2030274367&u=https%3A%2F%2Fresearch.isg-one.com%2Freportaction%2FQuadrant-SIAM-Germany-2019%2FMarketing&a=Webseite) verfügbar.Eine bearbeitete Version der Studie ist jeweils bei Capgemini (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2408180-1&h=2796164706&u=https%3A%2F%2Fwww.capgemini.com%2Fus-en%2Fleader-in-isg-service-integration-and-management-siam-quadrants%2F&a=Capgemini) und Matrix42 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2408180-1&h=1576692006&u=https%3A%2F%2Fwww.matrix42.com%2Fen%2Fhvc%2Fisg-provider-lens-siam-itsm-germany-2019-executive-summary%2F&a=Matrix42) erhältlich.Über ISG Provider Lens(TM)Die Studienreihe ISG Provider Lens(TM) Quadrant ist der einzigeAnbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebeneForschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen undBeobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISGkombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten undMarktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partnererleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihreeigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zuberaten. Die Studie untersucht derzeit Anbieter in den USA,Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Skandinavien, Brasilien undAustralien/Neuseeland. Zusätzliche Märkte werden in Zukunfthinzukommen. Weitere Informationen zur ISG ProviderLens-Marktforschung finden Sie auf dieser Webseite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2408180-1&h=3795289755&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2357233-1%26h%3D4186102347%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2357233-1%2526h%253D861194039%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fisg-one.com%25252Fresearch%25252Fisg-provider-lens%2526a%253Dwebpage%26a%3DWebseite&a=Webseite).Die ISG Provider Lens(TM)-Serie ergänzt die ISG Provider LensArchetype-Studien, die als erste ihrer Art Anbieter aus der Sichtbestimmter Kundensegmente bewerten.Über Information Services Group (ISG)ISG (Information Services Group) (ISG), (NASDAQ: III) ist einführendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen imTechnologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 700Kunden, darunter mehr als 70 der 100 weltweit größten Unternehmen,unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowieService- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence undschnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegtauf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusiveAutomatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren aufSourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services fürden Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb,Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichenneuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz inStamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist inmehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt fürsein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt,tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweitführende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf denumfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.Weitere Informationen finden Sie unter: www.isg-one.com undwww.isg-one.de