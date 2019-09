Deutsche Unternehmen senken mit SDN-Technologien Kosten und schaffen neue Services

ISG Provider Lens(TM)-Studie: SDN ergänzt klassischeNetzwerktechnologien, anstatt sie zu ersetzenFrankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Deutsche Unternehmenwenden sich derzeit Software Defined Networking (SDN) und anderenfortschrittlichen Netzwerktechnologien zu, um Kosten zu senken undihren Kunden schnell neue Services zu bieten. Dies meldet eine heuteveröffentlichte, neue Studie der ISG Information Services Group (ISG(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2573416-1&h=1084056443&u=http%3A%2F%2Fwww.isg-one.com%2F&a=ISG)) (Nasdaq: III (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2573416-1&h=2314025294&u=http%3A%2F%2Fwww.nasdaq.com%2Fsymbol%2Fiii&a=III)), ein führendes, globales Marktforschungs- undBeratungsunternehmen im Technologie-Segment.Der "ISG Provider Lens(TM) - Network - Software Defined Solutions& Services Germany 2019" verzeichnet ein rapides Marktwachstum beiSDN, SD-WAN, NFV (Network Function Virtualization) und verwandtenTechnologien. Doch wird SDN klassische Netzwerklösungen auf Basis vonMPLS (Multi Protocol Label Switching) und bestehende Managed LAN- undWLAN-Services nicht komplett ersetzen, so die Studie."Der Trend hin zu SDN-Technologien basiert auf dem Wunsch vonUnternehmen, Netzwerkanwendungen und ressourcen nahtlos hinzufügen zukönnen, um Business und Anwendungsziele effizienter zu erfüllen",sagt Andrea Spiegelhoff, Partner bei der ISG Information ServicesGroup DACH. "SDN unterstützt deutsche Unternehmen dabei, ihreNetzwerke effizient und sicher auszubauen, ohne Silos zu schaffenoder von einzelnen Anbietern abhängig zu sein."Unternehmen wenden sich dem ganzen Spektrum aus SDN-Technologienund -Services aus mehreren Gründen zu, so die Studie. Viele würdennach höherer Flexibilität und Agilität streben um Kundenanfragenschneller beantworten und neue Services anbieten zu können. DieUnternehmen betrachteten SDN und NFV zudem als Mittel, mit dem sieihre Netzwerkeffizienz erhöhen und gleichzeitig Nutzungskosten senkenkönnen. Über den Einsatz von auf SDN ausgerichteten Werkzeugen könnenUnternehmen unkritische mobile Daten über weniger kostspieligeVerbindungen routen, damit diese Daten die Verfügbarkeit und Qualitätder Services nicht beeinträchtigen, so die Studie.Viele Anbieter von Netzwerkprodukten und -services sind lautISG-Studie derzeit an SDN-Pilotprojekten beteiligt und bringen dieseregelmäßig in Produktion und Betrieb. Viele Netzwerkanbieter setzenzudem auf SDN-Produkte, um ihre Marktpositionierung zu verbessern.Der "ISG Provider Lens(TM) - Network - Software Defined Solutions& Services Germany 2019" untersucht die Fähigkeiten von 59 Anbieternin sieben Marktsegmenten (Quadranten): Managed WAN Services, MobileNetwork (4G/5G) Additional (non-core) Services, SDN TransformationServices (Consulting & Implementation), SD-WAN Equipment & Services(DIY), SDN Security Services, SD Network Technologies (Core) und SDNetwork Technologies (Mobile to Edge).Die Studie führt IBM als "Leader" in sechs sowie T-Systems undVodafone in fünf Quadranten. Orange Business Services rangiert invier Quadranten als "Leader", Cisco in drei sowie BT, Computacenter,NTT und QSC in zwei Quadranten. AT&T, Axians, Colt, Damovo, Fujitsu,GTT, Juniper, Riedel Networks, Symantec, T-Systems/TelekomDeutschland und Verizon sind jeweils in einem Quadranten "Leader".Der "ISG Provider Lens(TM) - Network - Software Defined Solutions& Services Germany 2019" ist für "ISG Insights(TM)"-Abonnenten sowiefür den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website verfügbar: https://research.isg-one.com/reportaction/Quadrant-SDN-Germany-2019-DE/Marketing.Über ISG Provider Lens(TM)Die Studienreihe ISG Provider Lens(TM) Quadrant ist der einzigeAnbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebeneForschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen undBeobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISGkombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten undMarktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partnererleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihreeigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zuberaten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter,vor allem in Europa und Lateinamerika sowie in den USA, Deutschland,dem Vereinigten Königreich, Skandinavien, Brasilien undAustralien/Neuseeland. Zusätzliche Märkte werden in Zukunfthinzukommen. 