Deutsche Unternehmen sehen sich als Blockchain-Kenner

Hamburg (ots) - Rund jede zweite für eine Studie befragte Fach-und Führungskraft in Deutschland weiß, was Blockchain ist. 61 Prozentder Kenner haben sich bereits intensiver mit der fachlichen Materiebefasst: Sie wissen beispielsweise über die unterschiedlichenKonsensverfahren Bescheid. Das ergibt die Studie "PotenzialanalyseBlockchain" von Sopra Steria Consulting, für die 204 Fach- undFührungskräfte aus Unternehmen verschiedener Branchen befragt wurden.Wirtschaft und öffentliche Verwaltung investieren gerade in denKnow-how- und Kompetenzaufbau, um das Potenzial derBlockchain-Technologie bestmöglich bewerten und einzusetzen können.45 Prozent der für die Studie Befragten beobachten die Technologie,beispielsweise durch die Lektüre von Fachartikeln. Ebenso vieleprüfen, wofür sie die Technologie nutzen können. Elf Prozent derBlockchain-Kenner berichten, dass ihr Unternehmen zunächst abwartet,konkrete Aktivitäten sind nicht geplant."Bemerkenswert ist, dass sich viele Vorstände und Geschäftsführerzu den Blockchain-Kennern zählen und das Potenzial ausloten. Daszeigt, dass die Technologie in den Chefetagen als strategischrelevant eingestuft wird", sagt Mustafa Cavus, Blockchain-Experte vonSopra Steria Consulting. Weniger überraschend ist, dass vor allemIT-Mitarbeiter sich mit der Technologie befassen, allerdings auch dieBusiness-Development-Abteilungen.Die Mehrheit der Befragten, die Blockchain kennen, besitzt derzeitvor allem ein theoretisches Basiswissen. Acht von zehn der für dieStudie Befragten verstehen nach eigener Einschätzung das Grundprinzipdes Austauschs über dezentral gespeicherte und chronologischaneinandergereihte Datenblöcke. Sechs von zehn sind schon tiefer inder Materie und wissen, wie Hashing, digitale Signatur undKonsensverfahren zusammenwirken. Konkrete Erfahrungen haben deutlichweniger vorzuweisen. 39 Prozent der Befragten haben schon mitmindestens einer Blockchain-Anwendung gearbeitet.Geschäft klassischer Mittler durch Blockchain am stärkstengefährdetDie Branchen, die laut Umfrage besonders viele Blockchain-Kennerund -Praktiker in den eigenen Reihen haben, sind Finanzdienstleister.In Versicherungen verfügen 84 Prozent der befragten Fach- undFührungskräfte ein tieferes Wissen über die Technologie, in Bankengibt mehr als jeder zweite Befragte an, bereits praktischeAnwenderkenntnisse zu besitzen. In der Industrie, beiEnergieversorgern und in der öffentlichen Verwaltung ist die Zahl derMitarbeiter mit ausgeprägtem Blockchain-Know-how geringer.Das Interesse an der Technologie ist branchenübergreifend groß.Beispiele wie virtuelle Börsengänge durch so genannte Initial CoinOfferings (ICO) zeigen, dass etablierte Handelsplätze angreifbar sindvon Betreibern Blockchain-basierter Plattformen - auch wenn diesederzeit kaum reguliert sind und als nicht seriös gelten. "DieseBeispiele machen deutlich, was möglich ist. Insbesondere Branchen,die als klassische Mittler Geschäftsbeziehungen anbahnen undTransaktionen durchführen, sind gut beraten, sichBlockchain-Expertise anzueignen, um mittelfristig eigene Diensteanzubieten. Die Blockchain wird eine breite Anwendung finden. DieFrage ist nicht ob, sondern wann", sagt Mustafa Cavus von SopraSteria Consulting.Blockchain-Kooperation: Sopra Steria und IOTA werden PartnerSopra Steria und die gemeinnützige Stiftung IOTA mit Sitz inBerlin bündeln ihre Blockchain-Kompetenzen. Ziel der Partnerschaftist ein neues Framework, um die Sicherheit von vernetzten Objekten imInternet der Dinge zu optimieren. Blockchain erfüllt die steigendenSicherheitsbedürfnisse und sorgt für die Manipulationssicherheit derIdentität der vernetzten Objekte. Mehr in einer Presseinformation.Über die Studie:Für die "Potenzialanalyse Blockchain" wurden im Auftrag von SopraSteria Consulting im Juli und August 2017 mehr als 200 (n=204)Geschäftsführer, Vorstände, Führungskräfte sowie fachliche Expertenaus Unternehmen mehr als 500 Mitarbeitern befragt. Die Befragtenkommen aus Unternehmen der Branchen Banken, Versicherungen, sonstigeFinanzdienstleister, Energieversorger, Automotive und sonstigesverarbeitendes Gewerbe, Telekommunikation und Medien sowieÖffentliche Verwaltung.Links:Infografik Blockchain https://goo.gl/8DfooQPotenzialanalyse Blockchain herunterladen https://goo.gl/4hiC4FManagementkompass Blockchain bestellen https://goo.gl/W39Ug1Blogbeiträge zum Thema Blockchain: https://goo.gl/7vf465Über Sopra Steria ConsultingSopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services. Unternehmenund Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexeTransformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungenadressieren, erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität,Leistung, Mehrwert und Innovation befähigt Sopra Steria seine Kunden,Informationstechnologien optimal zu nutzen. Mit mehr als 40.000Mitarbeitern in über 20 Ländern erzielte Sopra Steria 2016 einenUmsatz in Höhe von 3,7 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unter www.soprasteria.dePressekontakt:Sopra Steria Consulting:Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel. +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria AG, übermittelt durch news aktuell