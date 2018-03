Deutsche Unternehmen schlecht auf EU-Datenschutz-Grundverordnung vorbereitet (FOTO)

Düsseldorf (ots) -EU-Datenschutz-Grundverordnung: Mehr Bürokratie und hohe StrafenGroßteil der Unternehmen ist überfordertNoch zwei Monate bleiben bis die EU-Datenschutz-Grundverordnung(kurz EU-DSGVO) endgültig in Kraft tritt. Für Verbraucher bringt sieneue Rechte, für Unternehmen vor allem neue Pflichten und vielArbeit. Bis zum 25. Mai 2018 müssen Unternehmen und Behörden EU-weitihre Compliance zum Umgang mit personenbezogenen Daten vollständigangepasst haben.Dies gilt auch dann, wenn die Datenverarbeitung im Nicht-EUAusland stattfindet, die Leistungen aber in der EU angeboten werden.Um das zu erreichen, muss die Datenverarbeitung in allenUnternehmensbereichen transparenter gestaltet und strengerdokumentiert werden. Organisationen jeder Art müssen einen genauenÜberblick über alle in Frage kommenden Daten haben, klare Vorgabenmachen, wie mit ihnen umzugehen ist und alle Daten jederzeitumfangreich schützen. Strafen von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 %des weltweiten Jahresumsatzes bei Nichtbefolgung oder schwerenVerstößen sollten Warnung genug sein.Ein Großteil der deutschen Unternehmen fühlt sich unzureichendvorbereitetUnd dennoch sind erschreckend viele deutsche Unternehmen nochnicht ausreichend auf diese Umstellung vorbereitet. Eine aktuelle,umfassende Studie des in Kalifornien ansässigenSoftwaretechnologieunternehmens Senzing zeigt, dass deutscheUnternehmen stark zweifeln, ob sie die Anforderungen der EU-DSGVOerfüllen. So äußert sich ein Drittel (33 %) der Befragten "besorgt"über die eigene DSGVO-Konformität. Viele zeigen auch eine gefährlicheUnkenntnis der EU-Datenschutz-Grundverordnung, gepaart mit derunbegründeten Zuversicht, dass sie nicht betroffen sein werden(http://ots.de/q9aPVI).Dr. Frank Hülsberg, Senior Partner bei derWirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton und dortverantwortlich für den Bereich Governance, Risk & Compliance nenntmögliche Gründe dafür: "Oft gibt es nicht die nötigen Fachkräfte, umFirmen und Behörden verständlich über dieEU-Datenschutz-Grundverordnung und die damit einhergehendenNeuerungen zu beraten." Weiter erklärt er: "Außerdem handelt es sichbei der EU-DSGVO um einen immensen bürokratischen Eingriff in dieWirtschaft, der besonders die kleineren Unternehmen überfordert."Neben technischen Maßnahmen auch räumliche Vorkehrungen notwendigDer Experte von Warth & Klein Grant Thornton weist auf eineVielzahl von Vorkehrungen hin, die bis zum 25. Mai noch zu treffensind: Dazu zählen insbesondere die Erstellung entsprechenderRichtlinien sowie Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zumThema Datenschutz. Aus praktischer Sicht müssen zahlreicheIT-Prozesse und datenschutzfreundliche Voreinstellungen implementiertbzw. angepasst und in einem Verfahrensverzeichnis erfasst werden.Auch räumlich gesehen haben Unternehmen Maßnahmen zu treffen, umunberechtigten Zutritt zu und Zugriff auf schutzbedürftige Unterlagenzu verhindern. Zu empfehlen ist der Einsatz von gut geschulten - ggf.auch externen - Datenschutzbeauftragten, deren Rolle insbesondere vordem Hintergrund zunehmender Digitalisierung auch im Mittelstand anBedeutung gewinnt.Trotz der neuen Regelung und aller damit einhergehendenSchwierigkeiten, wird die EU-Datenschutz-Grundverordnung größtenteilsals großer Fortschritt angesehen. Wichtig ist in jedem Fall, demThema ausreichend Beachtung zu schenken und rechtzeitig zu handeln.So sparen sich alle betroffenen Unternehmen und Behörden nicht nurjede Menge Ärger, sondern am Ende auch viel Geld.Über Warth & Klein Grant Thornton:Warth & Klein Grant Thornton gehört zu den 10 größten deutschenWirtschaftsprüfungsgesellschaften. Rund 900 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter betreuen an 10 Standorten in Deutschland nebenbörsennotierten Unternehmen den großen Mittelstand. Schwerpunkte derArbeit der Gesellschaft sind Wirtschaftsprüfung, Steuer- undRechtsberatung sowie Corporate Finance & Advisory Services. DieGesellschaft berät weltweit im Netzwerk von Grant Thornton mit rund50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehr als 700 Standortenin über 135 Ländern.Warth & Klein Grant Thornton verfügt über eine besondere Expertiseim Bereich Governance, Risk & Compliance. Ob IT-Sicherheit,Datenschutz oder forensische Untersuchungen: Rund 30 Experten(Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, IT-Spezialisten) bietenUnternehmensleitungen und Aufsichtsorganen umfassende Unterstützungbei der Risikoabwehr und der Aufklärung von Vorfällen.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner für Rückfragen:Karl-Heinz HeuserHeuser Agentur für Strategie- und KommunikationsberatungTelefon: + 49 221 397 503-50Email: kh.heuser@heuser-kommunikation.defür Warth & Klein Grant ThorntonOriginal-Content von: Warth & Klein Grant Thornton, übermittelt durch news aktuell