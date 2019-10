Deutsche Unternehmen erwarten von SAP-Providern Unterstützung bei ihren Technologie-Roadmaps

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Laut ISG Provider Lens(TM)-Studie orientieren sich vieleUnternehmen neu, da der Support für ältere SAP-Produkte ausläuft.Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Deutsche Unternehmensuchen derzeit nach global aufgestellten Anbietern, die sie beimManagement und beim Upgrade ihrer SAP- und HANA-Systeme unterstützen.Dies meldet eine neue Studie von Information Services Group (ISG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606174-1&h=3699972556&u=http%3A%2F%2Fwww.isg-one.com%2F&a=ISG)) (Nasdaq: III (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606174-1&h=368657401&u=http%3A%2F%2Fwww.nasdaq.com%2Fsymbol%2Fiii&a=III)). ISG ist ein führendes, globales Marktforschungs- undBeratungsunternehmen im Technologie-Segment.Der "ISG Provider Lens(TM) SAP - HANA & Leonardo EcosystemPartners Germany 2019" stellt eine große Unsicherheit unter deutschenSAP-Anwendern fest, da der Technologieanbieter aus Walldorf denSupport für alte Produkte bis 2025 einstellt. Neben diesemSupportende und weil SAP zugleich rasch neue Produkte einführt,suchen viele deutsche Unternehmen nach SAP-Service-Anbietern, die siebei dieser Umstellung unterstützen und neue SAP-Roadmaps erstellen,so die ISG-Studie."Für SAP-Support-Anbieter ist es bei deutschen Kunden nicht nurwichtig, auf Technologieseite zu unterstützen, sondern auch mit Blickauf zukünftige SAP-Strategien und -Roadmaps zu beraten", sagt AndreaSpiegelhoff, Partner bei ISG Information Services Group DACH.Die Studie befasst sich nicht nur mit Fragen zur SAP-Roadmap. Siestellt auch fest, dass viele Anbieter SAP-Anwender bei der Migrationzu neueren Produkten unterstützen.In einigen Fällen bieten große Anbieter auch cloudbasierteInfrastrukturen für SAP HANA an. Diese ermöglichen es den Kunden,gehostete SAP-Systeme zu nutzen. SAP unterstützt diesen Ansatz imRahmen der "Cloud First"-Strategie und einem eigenen HANA EnterpriseCloud-Angebot, so die ISG-Studie. Allerdings könne ein Wechsel zucloudbasierten SAP-Lösungen eine stärkere Standardisierung als zuvornötig machen.Der "ISG Provider Lens(TM) SAP - HANA & Leonardo EcosystemPartners Germany 2019" bewertete die Fähigkeiten von 42 Providern inzwölf Marktsegmenten (Quadranten): "BW on HANA & BW/4 on HANA","Suite on HANA & S/4HANA - Multi-Service Providers", "SAP HANATechnology", "HANA Cloud Offerings - Managed Enterprise Cloud", "SAPCloud Platform" und "SAP Leonardo Transformation". Jedes dieserMarktsegmente differenziert auf Kundenseite jeweils noch einmalzwischen mittelgroßen Unternehmen ("midmarket") und Großunternehmen("large accounts").Die Studie führt Atos als "Leader" in allen zwölf Quadranten auf,DXC Technology und Fujitsu in zehn, Itelligence in acht sowieDeutsche Telekom, Syntax and T-Systems in fünf Quadranten. Capgeminirangiert als "Leader" in vier Quadranten, cbs in drei sowie All forOne Group, AWS, Camelot ITLab, CubeServ und Microsoft Azure in zweiQuadranten. Accenture, CANCOM, Devoteam Alegri, IBM, Infosys,Innovabee und TCS wurden jeweils in einem Quadranten als "Leader"eingestuft.Eine überarbeitete Version der Studie ist auf dieser Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606174-1&h=3703344621&u=https%3A%2F%2Fwww.dxc.technology%2Fpartner_network%2Fds%2F145312-isg_research_recognizes_dxc_as_a_market_leader_in_sap_hana_services&a=Website)verfügbar.Der "ISG Provider Lens(TM) SAP - HANA & Leonardo EcosystemPartners Germany 2019" ist für "ISG Insights(TM)"-Abonnenten sowiefür den sofortigen Einzelkauf auf dieser Website (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606174-1&h=370984241&u=https%3A%2F%2Fresearch.isg-one.com%2Freports%2FQuadrant-SAP-Germany-2019-DE&a=Website) verfügbar:https://research.isg-one.com/reports/Quadrant-SAP-Germany-2019-DE.Über ISG Provider Lens(TM)Die Studienreihe ISG Provider Lens(TM) Quadrant ist der einzigeAnbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebeneForschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen undBeobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISGkombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten undMarktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partnererleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihreeigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zuberaten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter,vor allem in Europa und Lateinamerika sowie in den USA, Deutschland,dem Vereinigten Königreich, Skandinavien und Brasilien. WeitereMärkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISGProvider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2606174-1&h=1816205963&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Dde%26o%3D2357233-1%26h%3D4186102347%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2357233-1%2526h%253D861194039%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fisg-one.com%25252Fresearch%25252Fisg-provider-lens%2526a%253Dwebpage%26a%3DWebseite&a=Webseite):https://isg-one.com/research/isg-provider-lens.Die ISG Provider Lens(TM)-Serie ergänzt die ISG Provider LensArchetype-Studien, die als erste ihrer Art Anbieter aus der Sichtbestimmter Kundensegmente bewerten.Über Information Services Group (ISG)ISG (Information Services Group) (ISG), (NASDAQ: III) ist einführendes, globales Marktforschungs- und Beratungsunternehmen imTechnologie-Segment. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 700Kunden, darunter mehr als 70 der 100 weltweit größten Unternehmen,unterstützt ISG Unternehmen, öffentliche Organisationen sowieService- und Technologie-Anbieter dabei, Operational Excellence undschnelleres Wachstum zu erzielen. Der Fokus des Unternehmens liegtauf Services im Kontext der digitalen Transformation, inklusiveAutomatisierung, Cloud und Daten-Analytik, des Weiteren aufSourcing-Beratung, Managed Governance und Risk Services, Services fürden Netzwerkbetrieb, Design von Technologie-Strategie und -Betrieb,Change Management sowie Marktforschung und Analysen in den Bereichenneuer Technologien. 2006 gegründet, beschäftigt ISG mit Sitz inStamford, Connecticut, über 1.300 digitalaffine Experten und ist inmehr als 20 Ländern tätig. Das globale Team von ISG ist bekannt fürsein innovatives Denken, seine geschätzte Stimme im Markt,tiefgehende Branchen- und Technologie-Expertise sowie weltweitführende Marktforschungs- und Analyse-Ressourcen, die auf denumfangreichsten Marktdaten der Branche basieren.Weitere Informationen finden Sie unter: www.isg-one.com undwww.isg-one.de.