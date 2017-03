Deutsche Universitäten in den Top 10 der neuesten QS Subject Rankings

London (ots/PRNewswire) -Deutschland bleibt die top Nation in Kontinentaleuropa, Harvardführt weltweit#QSWURDeutschlands sehr gute Leistung in der Hochschulbildung spiegeltsich in den heute veröffentlichten QS World University Rankings bySubject (https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017)wieder. Die siebte Auflage des von QS Quacquarelli Symondsherausgegebenen Rankings listet die weltbesten Universitäten fürinsgesamt 46 verschiedene Studienfächer auf.Zwei deutsche Universitäten schaffen es in einem ihrer Fächer indie Top 10. Des weiteren erzielen Universitäten aus Deutschland sehrgute Ergebnisse in dem neu eingeführten Ranking für das FachTheology, Divinity & Religious Studies. Harvard belegt in 15 Fächerndie Spitzenposition und liegt damit vor dem Massachusetts Instituteof Technology mit zwölf Fächern auf Platz eins.Die beste Platzierung für Deutschland erzielt die TechnischeUniversität Bergakademie Freiberg. Sie steigt um 17 Plätze hoch aufRang neun für Engineering - Mineral and Mining. Die Freie UniversitätBerlin macht einen Platz gut und liegt auf Rang zehn für Archaeology.QS World University Rankings bySubject 2017:Germany's Best PerformancesSubject 2017 2016InstitutionEngineering - Mineral & Mining 9 26= TechnischeUniversitätBergakademieFreibergArchaeology 10 11 FreieUniversität BerlinPhilosophy 12 5Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchenEngineering - Mineral & Mining 12 26=Rheinisch-WestfälischeTechnischeHochschuleAachenTheology, Divinity & Religious Studies 13= Eberhard KarlsUniversitätTübingenTheology, Divinity & Religious Studies 13=Ruprecht-Karls-UniversitätHeidelbergPhilosophy 14= 14Humboldt-Universitätzu BerlinPhysics & Astronomy 16= 13=Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchenPolitics & International Studies 17= 18 FreieUniversität BerlinArchaeology 18 16 Eberhard KarlsUniversitätTübingenPhysics & Astronomy 19= 17 TechnischeUniversität München(c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2017https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017Die sehr gute Leistung Deutschlands in beiden Fächern Theology,Divinity & Religious Studies und Philosophy wird anerkannt: Das Land,aus der die Frankfurter Schule hervorging, und die einstige Heimatvon Nietzsche, Marx und Engels, platziert zwei Universitäten in denTop 20 für Philosophy. Dieses sind die Ludwig-Maximilians-UniversitätMünchen (Rang 12, drei Plätze gestiegen) und die Humboldt-Universitätzu Berlin (Rang 14).Zwei deutsche Universitäten finden sich auch in den Top 20 im neueingeführten Rankingfach Theology: Die Eberhard Karls UniversitätTübingen und die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg teilen sichRang 13. QS fügt dem Ranking dieses Jahr drei weitere Fächer hinzu.Die neuen Fächer sind Anatomy & Physiology, Hospitality & LeisureManagement und Sports-related Subjects.Die folgende Tabelle listet Hochschulen auf, die sich amhäufigsten in den Top 10 der 46 Fächer befinden.QS World University Rankings by Subject 2017: Most Top-10 RanksGlobal)Number ofTop-10Institution Country PlacesUniversity of Cambridge United Kingdom 36University of California,Berkeley United States 34University of Oxford United Kingdom 33Harvard University United States 33Stanford University United States 32Massachusetts Institute ofTechnology United States 21University of California, LosAngeles United States 14London School of Economics United Kingdom 13Yale University United States 12ETH Zurich Switzerland 10Princeton University United States 10(c) QS Quacquarelli Symonds 2004-2017http://www.TopUniversities.com/QS veröffentlicht zudem die QS World University Rankings byFaculty. Diese Rankings nach Fakultät beurteilen das Abschneiden derUniversitäten in fünf breiten Themengruppen: Arts & Humanities,Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciencesund Social Sciences & Management. Deutschlands beste Position in denRankings nach Fakultät belegt die Technische Universität München mitRang 18 in dem Gebiet Natural Sciences, ein Aufstieg um einen Platz.Die finalen Tabellen der Rankings sind das Ergebnis der QS Analysevon- über 185 Millionen Zitierungen- über 43 Millionen Veröffentlichungen- 194.000 Antworten der weltweiten Arbeitgeberbefragung- über 305.000 Antworten der weltweiten Umfrage unter AkademikernDie vollständigen QS World University Rankings by Subject sindhier (https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2017)veröffentlicht.Pressekontakt:Simona BizzozeroHead of Public RelationsQS Quacquarelli Symonds simona@qs.com pressoffice@qs.com@QS_pressoffice + 44(0)7880620856 +44 (0) 2072847248Original-Content von: QS Quacquarelli Symonds Ltd, übermittelt durch news aktuell