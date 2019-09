Deutsche Umwelthilfe zum Entwurf des Kreislaufwirtschaftsgesetzes: Vertane Chance statt echtem Fortschritt

Berlin (ots) - Entwurf zur Novelle desKreislaufwirtschaftsgesetzes geht kaum über die Umsetzung schwachereuroparechtlicher Regelungen hinaus - Unnötige Vernichtungneuwertiger Waren wird nicht, wie von Umweltministerin Schulzeangekündigt, beendet - DUH fordert Abfallvermeidungsziel und Quotezum Einsatz von Recyclingmaterialien - Recyclingziele fürSiedlungsabfälle müssen erhöht werden - Bundesländer solltenverpflichtet werden, Daten über den Vollzug zu veröffentlichenNach Einschätzung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) vergibtBundesumweltministerin Svenja Schulze mit dem aktuellen Entwurf zurNovelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes die Chance, Abfallvermeidungund ein ambitioniertes Recycling wirklich voranzubringen. Das istdeshalb besonders bedenklich, weil durch die konsequente Vermeidungunnötiger Abfälle, durch die Wiederverwendung von Verpackungen undProdukten sowie den Einsatz von Sekundärrohstoffen Millionen Tonnendes Klimagases CO2 eingespart werden könnten.Klimaentlastungspotentiale dürfen nicht ungenutzt bleiben, denn zurErreichung der Klimaschutzziele der Bundesregierung ist jeder Beitragdringend notwendig.Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband kritisiert, dass eindringend benötigtes Abfallvermeidungsziel gegen die immer größerwerdenden Müllmengen nicht festgelegt wurde. Anders als von derBundesumweltministerin im Juni 2019 angekündigt, wird der vorgelegteEntwurf des Kreislaufwirtschaftsgesetzes auch die unnötigeVernichtung neuwertiger Waren nicht beenden. Der Entwurf enthältlediglich die Option hierzu eine Verordnung zu erlassen, lässt aberalles offen. Die outputbasierte Recyclingquote für Siedlungsabfällevon nur 65 Prozent bis 2035 ist ambitionslos und kann viel schnellererreicht werden. Um den Einsatz von Recyclingmaterial endlich voranzu bringen, wäre zudem die Festlegung von Mindesteinsatzquotennotwendig."Es wird viel über Abfallvermeidung und Recycling gesprochen, aberin den rechtlichen Regelungen findet sich das nicht wieder. DerEntwurf des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist nicht progressiv undfindet keine klaren Antworten auf immer größer werdende Abfallmengen,immer schnelllebigeren Konsum und einen zu geringen Einsatz vonSekundärrohstoffen. Unter dem ehemaligen Umweltminister Klaus Töpferwurden in Deutschland europaweit Standards zur Nachahmung gesetzt.Heute hingegen wird die Umsetzung europarechtlicher Regelungen, unddamit des kleinsten gemeinsamen Nenners aller EU-Mitgliedsstaaten,als Erfolg verkauft. Wenn Deutschland in Europa wieder vorangehenwill, dann brauchen wir im Kreislaufwirtschaftsgesetz einAbfallvermeidungsziel, ambitionierte Recyclingquoten und dieFestlegung von Mindesteinsatzquoten für Recyclingmaterialien", sagtdie Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.Das Prinzip der Abfallvermeidung wird in Deutschland bislang kaumumgesetzt. Ein Grund dafür sind fehlende Ziele zur Vermeidungunnötiger Abfälle. Deshalb sollten Restabfall und Sperrmüll durcheine verbindliche Zielsetzung von aktuell 188 Kilogramm auf 140Kilogramm pro Einwohner und Jahr bis 2025 und 90 Kilogramm bis 2030reduziert werden. Lebensmittelabfälle sollten von aktuell 220Kilogramm pro Einwohner und Jahr bis 2030 halbiert werden. NachEinschätzung der DUH wird das stoffliche Potential vonSiedlungsabfällen nicht ausreichend genutzt. Deshalb ist eineErhöhung der Recyclingquote für Siedlungsabfälle auf 65 Prozent bis2025 und 85 Prozent bis 2030 notwendig.Wenn Recyclingmaterialien Primärrohstoffe ersetzen, werden dienegativen Umweltauswirkungen für deren Herstellung vermieden. Um denEinsatz von Rezyklaten zu fördern, ist daher die Vorgabe einer Quotenotwendig. Hierzu wäre ein gestuftes Vorgehen geeignet: 20 Prozentbis 2020, 30 Prozent bis 2023, 40 Prozent bis 2025. Die Quote solltesich dabei immer auf Post-Consumer-Rezyklate beziehen."Die sinnlose Zerstörung funktionsfähiger Waren muss aus Gründendes Klima-, Ressourcen- und Umweltschutzes, aber auch aufgrundsozialer Aspekte gestoppt werden. Händler sollten durch dieFestlegung einer gesetzlichen Obhutspflicht verpflichtet werden,Überhangwaren gebrauchstauglich zu halten, etwa durch Sorgfalt beiTransport und Aufbewahrung, ermäßigten Verkauf oder die Spende desProdukts. Umweltministerin Schulze hat genau dies für die aktuelleNovelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes versprochen. Jetzt brichtsie ihr Wort, indem sie keine verbindliche Obhutspflicht festlegt,sondern sich lediglich die Möglichkeit offen hält hierzu - vielleicht- irgendwann eine Verordnung zu erlassen", kritisiert der DUH-Leiterfür Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer.In der alltäglichen Praxis werden vom Kreislaufwirtschaftsgesetzumfasste Wirtschaftsbeteiligte kaum kontrolliert. Mehrere von der DUHdurchgeführte Umfragen zum Vollzug von Umweltgesetzen belegen, dassdie meisten Bundesländer keine Angaben zum Vollzug machen oderüberhaupt keine Kontrollen durchgeführt werden. Daher sollten imKreislaufwirtschaftsgesetz Bundesländer dazu verpflichtet werden,Daten zur Kontrolle und Einhaltung des Kreislaufwirtschaftsgesetzesund seiner nachgeordneten Gesetze bzw. 