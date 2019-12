Deutsche Umwelthilfe zieht positive Bilanz zum Verbot privater Silvester-Böllerei: 39 Prozent der belasteten Feinstaub-Städte sind für Feuerwerk-Verbotszonen

Berlin (ots) - 36 von 92 der von der DUH kontaktierten und sich rückgemeldetenStädte haben Verbotszonen eingerichtet oder befürworten bzw. prüfenBöller-Verbot- Immer mehr Städte, wie nun auch Stuttgart, veranstalten als Alternativezu archaischen Schwarzpulver-Feuerwerken saubere und ungefährlicheLicht- und Lasershows- Um Stadtverwaltungen zum Schutz von Mensch, Tier und Umwelt zu bewegen,wirbt die DUH für lokale Petitionen zum Verbot privater Feuerwerke, diebereits von Privatpersonen in 22 Orten gestartet wurden- Augenfachärzte fordern angesichts massiver Augenverletzungen einsofortiges Verbot von privatem Feuerwerk- DUH fordert Einzelhändler auf, dem Beispiel einzelner Edeka- undRewe-Filialen zu folgen und bereits in diesem Jahr keineFeuerwerkskörper mehr zu verkaufenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) zieht eine positive Bilanz ihrer bisherigenArbeit für ein Ende der archaischen Silvester-Böllerei mit Schwarzpulver-Raketenund Knallkörpern. Im Juli und Oktober 2019 beantragte die DUH in insgesamt 98Städten mit einer Feinstaubbelastung (PM10) oberhalb des von derWeltgesundheitsorganisation WHO empfohlenen Grenzwerts einen Stopp derFeuerwerk-Böllerei. Im Frühjahr präsentierte die DUH in einem Rechtsgutachtendie heute schon bestehenden rechtlichen Möglichkeiten kommunaler Böller-Verbote.92 der 98 Städte haben sich bei der DUH zurückgemeldet. 36 von 92 habenVerbotszonen ausgewiesen, einen entsprechenden Beschluss gefasst, sind in derUmsetzung oder begrüßen entsprechende Verbote bzw. fordern von derBundesregierung entsprechende rechtliche Vereinfachungen für kommunaleRegelungen. Davon sind in 23 Kommunen Verbote bereits umgesetzt, in 5 weiterenKommunen wird derzeit ein Verbot geprüft und 8 weitere Städte begrüßen einVerbot, wenn die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebenegeschaffen werden. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer schnellstmöglichenÄnderung der 1. Sprengstoffverordnung.Weitere Städte, wie Kassel, Gera und Blankenfelde, die dieses Jahr keineMaßnahmen mehr umsetzten konnten, wollen für den Jahreswechsel 2020/21entsprechende Möglichkeiten prüfen und Bürgerinnen und Bürger durchÖffentlichkeitsarbeit für die Thematik sensibilisieren.Das von der DUH in diesem Frühjahr vorgestellte Rechtsgutachten der KanzleiGeulen & Klinger zeigt die rechtlichen Möglichkeiten für Kommunen und Länder aufund macht deutlich, wo die Bundesregierung nachbessern soll. Die von der DUHgeforderte Vereinfachung kommunaler Feuerwerkverbote wurde zwischenzeitlichzumindest teilweise durch Berlin in den Bundesrat eingebracht.Bundesinnenminister Seehofer hat zudem angekündigt, entsprechende kommunaleVerbote zu erleichtern, will sich aber mindestens zwei Jahre Zeit nehmen, umeinen Satz in der Verordnung zu ändern.Die DUH fordert Innenminister Horst Seehofer auf, seine Ankündigung, dasSprengstoffrecht zu ändern, umgehend im Sinne des DUH-Rechtsgutachtens undschließlich auch zeitnah, und nicht erst in der nächsten Legislaturperiodeumzusetzen. Damit hätten Kommunen erleichterte Möglichkeiten, wirklichumfangreiche und weite Stadtteile umfassende Böller-Verbote auszusprechen.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Üblicherweise wird nur in denwenigen Tagen vor dem Jahreswechsel über die negativen Folgen derSilvester-Böllerei gesprochen. Erstmals ist es uns gelungen, eine anhaltendesachliche Debatte über das notwendige schnelle Ende dieser archaischen Form desSilvesterfestes zu initiieren. Die 98 am stärksten vom giftigen Feinstaubbetroffenen Städte beschäftigen sich mit unseren Anträgen, Schwarzpulver-freieZonen einzurichten. Mut machen uns vor allem die überwältigenden positivenRückmeldungen und die aktive Unterstützung durch über 170.000 Bürgerinnen undBürger, die für rauschende Silvesterfeste ohne Schwerverletzte, Häuserbrände,panisch reagierende Tiere, verlorenes Augenlicht und verstümmelte Hände kämpfen.Leider sind viele Stadtoberhäupter noch nicht so weit wie die Mehrheit derBundesbürger. oder die in den Notaufnahmen arbeitenden Augenärzte, Chirurgen undRettungssanitäter, die zu Silvester jedes Jahr zahlreiche Noteinsätze haben undvermeidbares Leid erfahren."Nachdem die DUH schließlich im Herbst über schwarzpulverfreie Alternativen wieLicht- und Lasershows wie in Landshut berichtet hat, erklären immer mehr Städtewie zuletzt Stuttgart, mit Musik untermalte Licht- und Lasershows auf zentralenPlätzen für ihre Bürger zu veranstalten.Leider zeigen sich aber viele Städte und Gemeinden nach wie vor uneinsichtig undgefährden mit ihrer Weigerung, die private Schwarzpulver-Böllerei in ihrenStädten zu stoppen, Mensch, Tier und Umwelt. Um die politische Debatte inbesonders betroffenen Städten zu intensivieren, gibt es zwischenzeitlich 22lokale Petitionen mit insgesamt über 170.000 Unterschriften.Nachdem mittlerweile mehrere Edeka- und Rewe-Filialen einen Verkaufsstopp fürFeuerwerkskörper als ihren Beitrag zu mehr Umwelt- und Klimaschutz verkündethaben und die Baumarktkette Hornbach dies für alle Filialen ab 2020 angekündigthat, fordert die DUH die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland dazu auf,ebenfalls ein klares Zeichen zu setzen und bereits zu diesem Silvesterfest keineFeuerwerksartikel auf Schwarzpulverbasis mehr zu verkaufen.Das aktuelle Schwerpunktthema der Augenfachzeitschrift "Der Ophthalmologe"befasst sich ebenfalls mit den Gesundheitsgefahren durch privates Feuerwerk.Danach gibt es in Deutschland kein Melderegister für Augenverletzungen durchFeuerwerk. In Ländern wie Holland und Finnland haben solche Register zu einerstaatlichen Einschränkung von Feuerwerk geführt. An einer Umfrage in Deutschlandnahmen ca. 50 von 110 angefragten Kliniken teil und meldeten jährlich zwischen350 und 518 Verletzte. 25 Prozent der gemeldeten sind Schwerverletzte, davon istbei 40 Prozent mit dauerhaften Beeinträchtigungen wie Seheinschränkungen zurechnen. 38 Prozent der Verletzten sind unter 18 Jahre. Circa die Hälfte derVerletzten sind Zuschauer und Passanten. 60 Prozent der verletzten Kinder sindUnbeteiligte. Eine signifikante Reduktion der Augenverletzungen kann - so dieSchlussfolgerung aus dieser Untersuchung - nur durch eine gesetzlicheBeschränkung der Verfügbarkeit von Feuerwerkskörpern erzielt werden.Hintergrund:Im Juli und Oktober 2019 hatte die DUH insgesamt 98 Städte mit einerinnerstädtischen Feinstaubbelastung oberhalb der Empfehlung der WHO von 20 µg/m³Feinstaub (PM10) mit formalen Anträgen kontaktiert. Mittlerweile hat die DUHRückmeldung zu 91 dieser Städte. Folgende Städte haben bis heute nichtgeantwortet: Brandenburg, Bremen, Dresden, Elsterwerda, Erfurt und Göhlen.Aufgrund des Silvester-Feuerwerks herrschen in der Silvesternacht teilsRekord-Feinstaubbelastungswerte von 1000 µg/m³. Dabei wird so vielgesundheitsschädlicher Feinstaub in die Luft geblasen wie in zwei Monaten durchden Straßenverkehr. Zahlreiche Verletzte, vermüllte Straßen und Grünanlagen,Einsatzkräfte im Dauerstress sowie immense Lärmbelastungen sind das Ergebnis deralljährlichen Silvester-Böllerei.Neben dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2) zählen ultrafeine Partikel zuden gefährlichsten Luftschadstoffen. Die Europäische Umweltagentur hat AnfangOktober 2019 eine aktuelle Gesundheitsstudie veröffentlicht und warnt vor 59.600vorzeitigen Todesfällen in Deutschland durch Feinstaub - pro Jahr. Innerhalbweniger Stunden setzen Feuerwerkskörper zum Jahreswechsel circa 5.000 TonnenFeinstaub frei, das entspricht 16 Prozent der jährlich im Straßenverkehrentstehenden Feinstaubmenge. Das Umweltbundesamt warnt bereits seit Jahren vorden negativen Folgen der Silvester-Böllerei.Gegenüber folgenden 98 Städten stellte die DUH im Juli bzw. im Oktober 2019einen formalen Antrag auf Erlass eines kommunalen Böllerei-Verbots (in Klammernder Jahresmittelwert für Feinstaub (PM10) in Mikrogramm pro Kubikmeter Luftµg/m³): Aachen (20 µg PM10/Kubikmeter), Aschersleben (23), Augsburg (24),Bayreuth (20), Berlin (29), Bernau (22), Bielefeld (24), Blankenfelde (20),Bottrop (21), Brandenburg (24), Braunschweig (20), Bremen (25), Bremerhaven(22), Brunsbüttel (20), Chemnitz (21), Cottbus (21), Darmstadt (20), Datteln(21), Dortmund (25), Dresden (23), Duisburg (25), Düsseldorf (25), Eberswalde(21), Elsdorf (21), Elsterwerda (20), Erfurt (21), Essen (26), Esslingen (25),Flensburg (20), Frankfurt (Main) (25), Frankfurt (Oder) (26), Fulda (21), Fürth(22), Gelsenkirchen (29), Gera (20), Gießen (22), Gladbeck (23), Göhlen (21),Görlitz (22), Göttingen (23), Grevenbroich (24), Hagen (28), Halberstadt (24),Halle (27), Hamburg (24), Hannover (22), Heilbronn (25) Jackerath (OT derGemeinde Titz) (22), Jüchen (21), Kassel (23), Kiel (22), Köln (27), Krefeld(24), Leipzig (28), Limburg (24), Ludwigsburg (25), Ludwigshafen (23), Lünen(30), Magdeburg (24), Mainz (24), Mannheim (22), Marburg (20), Markgröningen(25), Mönchengladbach (24), Mühlhausen (24), München (25), Münster (24), Nauen(21), Neuwied (22), Niederzier (25), Nürnberg (26), Oberhausen (25), Offenbach(23), Oldenburg (22), Osnabrück (23), Passau (20), Potsdam (21), Regensburg(20), Reutlingen (23), Rostock (24), Saarbrücken (20), Schwerin (20), Solingen(21), Spremberg (20), Stuttgart (29) Tübingen (23), Warstein (21), Weimar (20),Wesel (20), Wetzlar (20), Witten (20), Wittenberg (22), Wolfsburg (20), Worms(22), Wuppertal (21), Würzburg (22), Zittau (22), Zwickau (20).Links:- Zur Detailauswertung für die kontaktierten Städte und demRechtsgutachten: http://l.duh.de/p191218- Mehr zu Feuerwerk an Silvester:https://www.duh.de/projekte/silvesterfeuerwerk/- Zur Pressemitteilung zu den insgesamt 98 Anträgen von Oktober 2019:http://ots.de/1hoIx4(http://ots.de/2p1Hw8)- Zu den Petitionen gegen Silvester-Böllerei:https://feuerwerk-change.org/- Eigene Petition starten: https://www.duh.de/feuerwerk-protest/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH01713649170, resch@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe ,www.facebook.com/umwelthilfe , www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4472680OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell