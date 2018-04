Deutsche Umwelthilfe veröffentlicht geheim gehaltenes Regierungsgutachten: Technische Nachrüstung der Euro-5-Diesel möglich und finanzierbar

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) -Seit knapp vier Monaten hält das Verkehrsministerium das vonKanzlerin Angela Merkel angekündigte Gutachten geheim, auf derenGrundlage die Bundesregierung Ende 2017 ankündigte, den Umfang der"technischen Nachrüstungen" bei Betrugsdiesel-Pkw festzulegen -Wachtmeister-Gutachten widerspricht Autokonzernen: TechnischeNachrüstung "mit verträglichem Aufwand möglich" und "Kostenrahmen füreine Hardware-Nachrüstung in einer realisierbaren Größenordnung" -Verkehrsminister Scheuer muss Schlussfolgerung umsetzen: "Nachrüstungdurch die Hersteller eindeutig die beste und sicherste Lösung" -Geheimhaltung dieser Studie und resultierende Untätigkeit über knappvier Monate schädigt Millionen Besitzer von Betrugsdieseln - DUHfordert Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag auf, ihrerverfassungsmäßigen Kontrollaufgabe gegenüber der Bundesregierungnachzukommen und die technischen Nachrüstungen von zehn MillionenDiesel-Pkw Euro 5+6 gegenüber den Autokonzernen durchzusetzenSeit knapp vier Monaten hält die Bundesregierung ein bereits imJanuar 2018 abgeschlossenes Gutachten zur Machbarkeit einertechnischen Nachrüstung von Diesel-Pkw zurück. Durch die Aufnahmedieses Gutachtens in den Koalitionsvertrag und ausdrücklicheErwähnung durch Bundeskanzlerin Angela Merkel auf ihrem letztenAutogipfel im Kanzleramt wird dessen besondere Bedeutung sichtbar.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) veröffentlicht das ihr zugespielteGutachten ungekürzt. Für Millionen betrogene Käufer von Euro 5+6Diesel-Pkw mit Abschalteinrichtungen enthält es entscheidendeArgumente zur Durchsetzung ihrer Ansprüche auf Schadenersatzbeziehungsweise eine wirksame technische Nachrüstung durch denHersteller.Immer wieder wurde die Entscheidung über Art und Um¬fang einertechnischen Nachrüstung der Betrugs-Diesel-Pkw unter Hinweis auf das"noch nicht vorliegende Gutachten" verschoben. Ursprünglich kündigteAngela Merkel dieses bereits für Ende 2017 an. Tatsächlichfertiggestellt und abgeliefert wurde es bereits am 8. Januar 2018 andas Bundesverkehrsministerium durch den von diesem beauftragten Prof.Dr.-Ing. Georg Wachtmeister. Doch weder die Mitglieder derExpertengruppe 1 des Bundesverkehrsministeriums noch vomDieselskandal betroffene Fahrzeughalter bekamen bisher Zugang zudiesem Gutachten. Nur die Autokonzerne kannten es interessanterweiseund kritisierten es massiv. Alle Versuche der DUH, auf offiziellemWeg diese Studie als Mitglied der seit fünf Monaten nicht mehrtagenden Expertengruppe 1 zu erhalten, blieben erfolglos."Es ist ein beispielloser Vorgang, nicht nur tausenden vordeutschen Gerichten klagenden Haltern von Betrugsdiesel-Pkw ein mitSteuergeldern bezahltes Gutachten vorzuenthalten und sie damit in derDurchsetzung ihrer berechtigten Ansprüche zu behindern. AuchMillionen Menschen in unseren Städten werden buchstäblich imDieseldunst allein gelassen. Meinungsumfragen zeigen, dass dieüberwiegende Mehrheit der Bevölkerung, die von Diesel-Fahrverbotenbetroffenen Städte und selbst der ADAC die seit 30 Monaten von derDUH geforderte technische Nachrüstung aller Diesel-Pkw derAbgasstufen Euro 5 + 6 durch die Fahrzeughersteller unterstützen",sagt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.Das bisher geheim gehaltene Wachtmeister-Gutachten bestätigt dieMachbarkeit einer technischen Nachrüstung der Betrugsdiesel-Pkw.Georg Wachtmeister widerspricht den Autokonzernen deutlich in seinemGutachten. Die Hersteller hatten - nachdem die DUH erstmals im Herbst2015 die technische Nachrüstung aller Diesel-Pkw Euro 5+6 mitAbschalteinrichtungen gefordert hat - diese als grundsätzlich"technisch nicht machbar" abgelehnt. Daraufhin hatte die DUH imSommer 2016 die tatsächliche Möglichkeit und Wirksamkeit einerNachrüstung bei einem Betrugs-VW Passat präsentiert und durchMessungen ihres Emissions-Kontroll-Instituts (EKI) gezeigt, wie einsolches Fahrzeug von 1.000 mg NOx/km auf 80 mg NOx/km und damit aufEinhaltung des Euro 6-Grenzwerts nachgerüstet werden kann. Daraufhinräumten BMW, Daimler und VW die technische Machbarkeit ein,behaupteten nun aber, diese sei übermäßig teuer und die Entwicklungsolcher Systeme dauere viele Jahre, weil sie noch nicht vorhandensei. Auch dieser Falschaussage widersprach die DUH und kalkuliertedie Kosten auf durchschnittlich 1.500 Euro pro Fahrzeug."Für die Dieselkonzerne ist das Wachtmeister-Gutachten einDebakel, da ihre gesamte Argumentationskette nun wie ein Kartenhauseinstürzt. Die Ergebnisse der Studie sind eine 'schallende Ohrfeige'für Andreas Scheuer, den Vertreter der Dieselkonzerne imBundeskabinett. Er vertritt aktuell die Argumentation von BMW,Daimler und VW, dass eine technische Nachrüstung unverhältnismäßigteuer und insgesamt nicht nötig sei. Ein zum gegenteiligen Ergebniskommendes Gutachten wird in bewährter Weise nicht veröffentlicht,zumal es dem Dieselminister Scheuer mit sehr klaren undunmissverständlichen Festlegungen widerspricht", so Resch weiter.Kernaussagen des Wachtmeister-Gutachtens: Ein Großteil der füreine Hardware-Nachrüstung erforderlichen Komponenten sind bereitsentwickelt, der hierfür erforderliche Bauraum vorhanden. Wörtlichheißt es in dem Gutachten: "Somit ist davon auszugehen, dass durchdie Fahrzeughersteller das größte Potenzial einer schnellen undsoliden Hardware-Nachrüstung gegeben ist."In seinem Gutachten zitiert Wachtmeister auch die konkretenUpgrade-Angebote für Euro 5 Diesel-Pkw der Marken Audi, BMW, Mercedesund VW mit Kosten zwischen 1.190 bis 1.990 Euro und folgert hieraus,dass dies ein "weiterer Beleg" dafür sei, dass "für eine HardwareNachrüstung zur NOx-Reduzierung bei den Fahrzeugherstellernentsprechende Abgasnachbehandlungssysteme vorhanden sein sollten."In seiner "Zusammenfassung und Schlussfolgerung" macht derRegierungsgutachter bemerkenswert klare Aussagen: "Die Evaluationmöglicher Hardware-Nachrüstungen zur Reduktion der NOx-Emissionenzeigt, dass eine Nachrüstung durch die Fahrzeughersteller eindeutigdie beste und sicherste Lösung darstellt. (...) Nach heutigemErkenntnisstand ist aus meiner Sicht eine Nachrüstung vonEU5-Fahrzeugen mit verträglichem Aufwand möglich. (...) Aus jetzigenAbschätzungen geht hervor, dass sich der Kostenrahmen für eineHardware-Nachrüstung in einer realisierbaren Größenordnung bewegt.""Nachdem nun auch das Regierungsgutachten die Machbarkeit dertechnischen Nachrüstung bestätigt und die Hersteller alsVerantwortliche identifiziert, muss sich die Bundesregierung endlichaus dem Würgegriff der Autobosse Zetsche, Krüger und Diess befreien.Es kann nicht sein, dass wir fortwährend über von uns erwirkteGerichtsentscheidungen, wie zur Veröffentlichung der geheimgehaltenen Akte zum VW-Rückruf, Kanzlerin Merkel und VerkehrsministerScheuer daran erinnern müssen, dass sie einen Eid auf das Wohl desVolkes und nicht auf die Profitmaximierung der Autokonzernegeschworen haben. Dies ist ein Weckruf für den Bundestag, seinerKontrollaufgabe gegenüber einer fremdbestimmten Regierungnachzukommen. Die Besitzer von Diesel-Pkw mit Abschalteinrichtungenhaben einen Rechtsanspruch, dass diese Fahrzeuge auf Kosten derHersteller so nachgerüstet werden, dass sie von Fahrverboten befreitsind und die 'Saubere Luft' in unseren Städten Wirklichkeit wird", soResch.