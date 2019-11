Deutsche Umwelthilfe verleiht UmweltMedienpreis 2019

Berlin (ots) -Sperrfrist: 13.11.2019 21:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Preisträger sind: Malte Kreutzfeldt (Redakteur für Wirtschaft und Umwelt derTageszeitung taz), Frauke Reyer (freie Autorin beim WDR und KinderradiokanalKiRaKa des WDR), Birte Meier, Astrid Randerath, Christian Esser und Ilka Brecht(Redaktionsteam und Moderatorin des ZDF-Politmagazins Frontal21) sowie Rezo(Macher des YouTube-Videos "Jetzt reicht´s - die Zerstörung der CDU") - Zumzweiten Mal wird auch der Publikumspreis vergebenZum 24. Mal vergibt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) den UmweltMedienpreis. DieNatur-, Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation ehrt damit Journalisten fürherausragende Leistungen und die wirkungsvolle Präsentation von Natur- undUmweltthemen in den Medien. Die Preisverleihungsgala findet am Mittwoch, 13.November 2019 im Meistersaal in Berlin statt."'Fakten, Fakten, Fakten' könnte das Motto des diesjährigen UmweltMedienpreiseslauten. Und, noch wichtiger: Wie bringe ich diese an die Frau und den Mann? DennZeitdruck, Falschmeldungen und intransparente Kommunikation werden zu immergrößeren Herausforderungen in der Presse- und Medienlandschaft. Glücklicherweisegibt es Journalistinnen und Journalisten, die sich damit nicht zufriedengeben,sondern kritisch nachbohren. Die ganz große Kunst ist es dann jedoch, dasPublikum mit den gesammelten Informationen nicht zu erdrücken, sondern zubegeistern, zu empören und neugierig auf die Hintergründe zu machen. Hierinliegt die große gemeinsame Leistung unserer Preisträgerinnen und Preisträger",sagt der DUH-Vorsitzende Harald Kächele.In der Kategorie Print zeichnet die Jury Malte Kreutzfeldt für kompetentenJournalismus mit Haltung aus. Sein thematischer Schwerpunkt liegt imhochkomplexen Feld der Energiewende, wenngleich zuletzt seine Arbeit zumDiesel-Abgasskandal prominent wahrgenommen wurde. Nüchtern und präzisevermittelt er Zusammenhänge und schreibt auf einem klar umweltverbundenenWertefundament.Auch die Preisträgerin der Kategorie Hörfunk, Frauke Reyer, liebt es,Sachverhalte verständlich zu erklären - nicht nur für Kinder. Im Sinne eineskonstruktiven Journalismus lenkt sie gerne den Blick auf Lösungsansätze und diegroßen Zusammenhänge. Als freie Autorin beim WDR und dem Kinderradiokanal KiRaKades WDR verschafft sie schon seit 2006 Umweltthemen ein Gehör und leistet dortwichtige Grundlagenarbeit: Denn am Ende erziehen Kinder immer auch ihre Eltern.Birte Meier, Astrid Randerath, Christian Esser und Ilka Brecht zeichnet die Juryin der Kategorie Fernsehen für die investigative Frontal21-Reportage "Retourenfür den Müll - Schrottplatz Amazon" aus. Der Beitrag ist ein herausragendesBeispiel für die aufwändige, akribische Recherchearbeit, die dasZDF-Politmagazin auszeichnet und die nicht nur eine breite gesellschaftlicheDebatte, sondern auch eine gesetzgeberische Initiative angestoßen hat.Mit dem UmweltMedienpreis in der Kategorie Online hat YouTuber Rezo noch imFrühjahr wohl selbst am wenigsten gerechnet. In seiner fast einstündigenAbrechnung mit der CDU arbeitete er sich nicht nur ausführlich und sachkundig anderen Klimapolitik ab. Ihm gelang auch, womit zahlreiche Medien noch immerhadern: Er hat dem hochkomplexen und immer drängenderen Thema Klimaschutz einneues, bis dato weitgehend unerreichtes Millionenpublikum erschlossen.Zum zweiten Mal hat die Jury dieses Jahr außerdem einen Publikumspreisausgelobt. Über mehrere Wochen lief die Abstimmung über die sieben NominiertenMarie Nasemann (Bloggerin, "fairknallt"), Michel Abdollahi (Creator, "Rewind"),Inga Kälber (Gründerin, "zero waste deutschland"), Oliver Haffner (Regisseur,"Wackersdorf"), Uta Mühleis (Geschäftsführerin, RESET.org), Jochen Klöck(Filmautor, "Das große Brummen") und Mario Cyr (Unterwasserfilmer, "FaszinationArktis - Tauchgang unter dünnem Eis"). Marion Kracht, Schauspielerin undengagierte Umweltschützerin, präsentiert den Publikumspreis 2019 und gibt dieSiegerin oder den Sieger während der Preisverleihung bekannt.Akkreditierte Journalisten sind eingeladen, an der Verleihung am Mittwoch, 13.November 2019 ab 18 Uhr im Meistersaal in Berlin teilzunehmen. Bitte melden Siesich an unter presse@duh.de.Links:- Informationen zu den bisherigen Preisträgern:http://www.duh.de/ump_preistraeger/- Pressefotos (am 13.11.2019 ab ca. 22.00 Uhr):https://www.duh.de/ump2019/Pressekontakt:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell