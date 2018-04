Deutsche Umwelthilfe verklagt Amazon wegen Missachtung der gesetzlichen Rücknahmepflicht ausgedienter Energiesparlampen und LEDs

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Berlin (ots) - Tests der Deutschen Umwelthilfe ergaben, dassAmazon Verbrauchern keine ordnungsgemäße Möglichkeit zur Rückgabeausgedienter LEDs und quecksilberhaltiger Energiesparlampen anbietet- Amerikanischer Onlinehändler weigert sich, zukünftig weitereGesetzesverstöße auszuschließen - Deutsche Umwelthilfe reicht Klagevor dem Landgericht München ein und fordert endlich behördlicheKontrollenVerbraucher, die ihre ausgedienten Energiesparlampen und LEDs beimHandelsunternehmen Amazon für eine ordnungsgemäße Entsorgungzurückgeben möchten, haben hierzu keine gesetzeskonforme Möglichkeit.Dies ergaben Tests der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Das Elektro- undElektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet Unternehmen, wiebeispielsweise Amazon, zur kostenfreien Rücknahme vonElektroaltgeräten, wozu auch schadstoffhaltige Energiesparlampen oderLEDs gehören. Weil der amerikanische Onlinehändler sich weigerte,gegenüber der DUH eine Erklärung abzugeben, zukünftig diefestgestellten Verstöße abzustellen und eine gesetzeskonformeRückgabe ausgedienter Energiesparlampen und LEDs sicherzustellen,reichte der Umwelt- und Verbraucherschutzverband am 20.4.2018 Klagebeim Landgericht München ein.Seit dem 24. Juli 2016 sind Händler mit einer Verkaufs- oderLagerfläche von mehr als 400 Quadratmetern für Elektrogeräte zurRücknahme von Altgeräten verpflichtet. Das gilt auch für LEDs undquecksilberhaltige Energiesparlampen. Die DUH stellte fest, dassAmazon Verbraucher zur Rückgabe von Beleuchtungskörpern denkostenlosen Paketversand über das Rücknahmesystem Electroreturn derDeutschen Post anbietet. Auf Nachfrage der DUH teilte die DeutschePost jedoch mit, dass der Paketversand von Altlampen wegen derBruchgefahr und einer möglichen Freisetzung des giftigen Quecksilbersausgeschlossen ist. Die DUH hält den Paketversand von Altlampen ausden genannten Gründen für grundsätzlich ungeeignet. Der Handel mussfür andere praxistaugliche Sammelmöglichkeiten sorgen, beispielsweisedurch die Schaffung von flächendeckenden stationären Sammelsystemenoder der Beteiligung an diesen."Es ist nicht akzeptabel, dass Amazon als Marktführer desInternet-Handels Verbraucherrechte zu Lasten traditioneller Händlerverweigert. Der Bürger wird von Amazon mit schadstoffhaltigen LEDsund Energiesparlampen allein gelassen, und die gesetzlichvorgeschriebenen Rückgabemöglichkeiten werden verweigert. Diese Artder Ertragsmaximierung auf Kosten von Umwelt und Verbrauchern mussbeendet werden. Da sich Amazon weigert, seinen Rechtsverstoßeinzugestehen und eine Wiederholung für die Zukunft auszuschließen,bleibt uns kein anderer Weg als eine gerichtliche Entscheidung", sagtder DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.Weil neben Amazon auch weitere Onlinehändler, wie beispielsweiseConrad, Media Markt, Saturn, Netto Online, Redcoon oder GlobusBaumarkt Verbrauchern keine ordnungsgemäßen Rückgabemöglichkeiten fürLEDs und Energiesparlampen anbieten, wird die DUH gegen dieseUnternehmen ebenfalls Rechtsverfahren einleiten."Wie kann es sein, dass die für den Vollzug von Gesetzenverantwortlichen Landesbehörden ausgerechnet bei Amazon, einem derweltweit größten Internethändler, einen schwerwiegenden Verstoß gegenUmwelt- und Verbraucherrecht übersehen. Die Behörden müssen endlichihrer gesetzlichen Kontrollpflicht nachkommen und die korrekteUmsetzung des Elektroaltgerätegesetzes gewährleisten. Ohne Kontrollenwerden Händler weiterhin versuchen, sich vor der gesetzlichenRücknahmepflicht von Elektroschrott zu drücken", kritisiert derDUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer.Nur etwa 40 Prozent des anfallenden Elektroschrotts wirdordnungsgemäß gesammelt, 60 Prozent wird illegal entsorgt oderexportiert. "Bis 2019 soll 65 Prozent des Elektroschrotts inDeutschland für eine umweltfreundliche Wiederverwendung undEntsorgung gesammelt werden. Der Handel hat in 2016 nur rund 70.000Tonnen Elektroschrott zurückgenommen. Im Vergleich zu den etwa 1,7Millionen Tonnen jährlich in Deutschland anfallenden MengenElektroschrott ist das erschreckend wenig", sagt Fischer.Links:DUH-Testergebnisse zur Rücknahme von Elektroaltgeräten imOnlinehandel: http://l.duh.de/p180323 Positionspapier der DUH zumElektro- und Elektronikgerätegesetz:https://www.duh.de/themen/recycling/elektrogeraete/Flyer für Händler und Verbraucher sowie weitere Informationen zurRückgabe ausgedienter Elektrogeräte:https://www.duh.de/projekte/rueckgabe-alter-elektrogeraete/Kontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400867 43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell