Deutsche Umwelthilfe und NRW-Landesregierung schließen gerichtlichen Vergleich für die Saubere Luft und die Verkehrswende in Dortmund

Berlin (ots) - DUH und NRW schließen unter Vorsitz des OberverwaltungsgerichtsNRW einen rechtsverbindlichen Vergleich für die Durchsetzung der Sauberen Luftin Dortmund - Einhaltung des Grenzwerts für das Dieselabgasgift NO2 wird durchein umfassendes Maßnahmenpaket mit deutlicher Verminderung des Pkw-Verkehrs undAusbau von ÖPNV und Fahrrad sichergestellt - Erhebliche und überprüfbareVerkehrsverringerung auf den betroffenen Straßen mit Lkw-Fahrverbot, Umweltspurund PförtnerampelnIm Verfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Land Nordrhein-Westfalenfür die Saubere Luft in Dortmund haben die DUH, das beklagte Land und die StadtDortmund unter Vermittlung des 8. Senats des Oberverwaltungsgerichts NRW inAnwesenheit der Umweltministerin des Landes NRW Ursula Heinen Esser, desOberbürgermeisters von Dortmund Ullrich Sierau und des Bundesgeschäftsführersder DUH, Jürgen Resch, einen Vergleich geschlossen. Mit dem ausgehandeltenMaßnahmenkatalog verpflichten sich das Land NRW und die Stadt Dortmund, denGrenzwert für das Dieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2) von 40 µg/m3 imJahresmittel erstmals in diesem Jahr einzuhalten. Alle drei Seiten haben demVergleich innerhalb der am heutigen Tag ablaufenden Frist zugestimmt. Dieinternationale Umweltrechtsorganisation ClientEarth unterstützt diese Klage fürSaubere Luft der DUH.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Seit zehn Jahrenüberschreitet Dortmund den Grenzwert für das gesundheitsschädliche DieselabgasStickstoffdioxid. Es ist uns in intensiven und konstruktiv verlaufendenVerhandlungen gelungen, ein Maßnahmenpaket rechtsverbindlich zu vereinbaren, dasneben konkreten Maßnahmen zur Verkehrswende auch konkrete, kurzfristig wirksameMaßnahmen enthält, wie die Nachrüstung aller noch schmutzigen und nachrüstbarenBusse und Kommunalfahrzeuge. Zentral ist die erstmals verbindlich vereinbarteund durch automatisierte Zählungen kontrollierte Verringerung des motorisiertenVerkehrs auf den besonders belasteten Straßenabschnitten um mindestens 20Prozent."Die DUH vertraut dabei nicht allein auf die vom Landesumweltamt als ausreichendbewertete Wirkung der Maßnahmen zur Einhaltung des Grenzwerts für dasDieselabgasgift NO2. Sollte die Belastung durch die vereinbarten Maßnahmenpaketenicht wie vereinbart zurückgehen oder die Maßnahmen nicht korrekt umgesetztwerden, wird eine Schiedsstelle über kurzfristig wirksame Maßnahmen wiezusätzliche Fahrverbote entscheiden."Der vorliegende Vergleich ändert diesen gesetzeswidrigen Zustand und sorgt fürSaubere Luft in Dortmund. Wir freuen uns, mit unserer Klage die notwendigeVerkehrswende in Dortmund hin zu weniger Pkw und mehr Bus, Bahn und Fahrradbeschleunigt und verbindlich festgeschrieben zu haben. Mit den konkretenMaßnahmen haben sich Stadt und Land verpflichtet, die Saubere Luft im gesamtenStadtgebiet und damit auch an der Brackeler Straße, dem Rheinlanddamm und derRuhrallee sicherzustellen", so Resch weiter.Die NRW-Landesregierung muss demnach den Luftreinhalteplan für die StadtDortmund um ein umfassendes Maßnahmenpaket ergänzen. Weitere Maßnahmen derVereinbarung sind unter anderem die Förderung des ÖPNV durch die Nachrüstungaller verbliebener schmutzigen, nachrüstbaren Busse, die Neuanschaffung weitererBusse, der Einsatz für deutliche Vergünstigungen für ÖPNV-Tickets (365-EuroTicket) und die Einführung von E-Taxis. Auch wenn nach Ansicht der DUH dieMaßnahmen zur Förderung des Fahrradverkehrs wie auch in Essen bei weitem nichtausreichen: Immerhin konnten erste weitere Schritte zur Stärkung des Radverkehrsdurch finanzielle und personelle Aufstockung sowie den Bau von Radschnellwegenund Fahrradstraßen mit in das verbindliche Maßnahmenpaket aufgenommen werden.Der Vergleich beinhaltet zudem und ganz zentral konkrete Maßnahmen zurVerkehrsmengenreduzierung in den hochbelasteten Bereichen des Rheinlanddamms,der Brackeler Straße und der Ruhrallee. Auf dem Rheinlanddamm wurde einDurchfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen beschlossen, das zu 20 Prozent wenigerLkw-Verkehr führen soll. Zusätzlich wird dort Tempo 40 mit entsprechenderGeschwindigkeitsüberwachung eingeführt. Auf der Brackeler Straße und derRuhrallee werden Maßnahmen umgesetzt, die die gesamte Verkehrsmenge um 20 bzw.21 Prozent reduzieren sollen. An der Brackeler Straße soll eine kurzfristigeinzurichtende Umweltspur sowie eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30die Menge an Pkw weiter senken. Auf der Ruhrallee soll durch Tempo 30 und eineumweltsensitive Ampelsteuerung das Verkehrsaufkommen ebenfalls um 21 Prozentverbindlich reduziert werden.Die DUH hat Wert daraufgelegt, dass die Verkehrsmengenreduzierungen auchkurzfristig tatsächlich realisiert und diese Reduzierung "in Echtzeit"kontrolliert wird. Daher werden sowohl in der Brackeler Straße als auch in derRuhrallee automatische Verkehrszähleinrichtungen geschaffen bzw. bis zu derenEinrichtung Verkehrszählungen durchgeführt, deren Ergebnisse die DUH monatlicherhält. Die Sicherstellung der Verkehrsmengenreduzierung um mindestens 18Prozent wird durch eine entsprechende Nachsteuerung der Ampelschaltungen in denbeiden Straßen gewährleistet. Da der Vergleich vollstreckungsfähig ist, wird dieDUH die monatlichen Verkehrszählungen und parallel die NO2-Belastungswerteauswerten und reagieren, wenn die Effekte nicht vorhanden sind. Es istgutachterlich untersucht worden, dass die Verlagerungseffekte, die dadurcheintreten, nicht an anderen Stellen in der Stadt zu Grenzwertüberschreitungenführen.Dazu Remo Klinger, der die DUH in dem Verfahren vertritt: "Ähnlich wie in Essenist für Dortmund ein guter Vergleich gelungen, der allen SeitenHandlungssicherheit gibt. Dadurch ist jetzt juristisch festgelegt, wie endlichwieder rechtmäßige Zustände hergestellt werden."Auf Drängen der DUH ist in den Vergleich ebenfalls eine Regelung zurschrittweisen Ausdehnung der Parkverbotszonen in der Dortmunder City aufgenommenworden. Sie dient dazu, nur noch Bewohnern das kostengünstige Parken zuerlauben. Die Stadt Dortmund hat sich verpflichtet, die Parkverbotszonenjährlich um drei Zonen auszudehnen. Davon darf nur aus sachlichen Gründenabgesehen werden, etwa, wenn innerhalb der Zonen kaum andere Fahrzeuge als dievon Bewohnern parken. Aus rein politischen Gründen darf von diesem Konzept nichtabgewichen werden. Insgesamt werden damit bis zu 21 Bewohnerparkzonenausgewiesen.Weiterhin werden an 20 Messpunkten die Messwerte erhoben und ausgewertet. DieDUH hat zudem das Recht, weitere Messungen an Straßenabschnitten einzufordern,an denen sie Hinweise hat, dass die Grenzwerte für NO2 überschritten werden.Alle Maßnahmen werden in einen neuen Luftreinhalteplan der Stadt Dortmundaufgenommen und erhalten somit Rechtsgültigkeit. Der Luftreinhalteplan mussneben dem Maßnahmenpaket auch entsprechende Prognosen enthalten. Damit ist eineunverzügliche Umsetzung der Maßnahmen im Jahr 2021, sollte der NO2-Grenzwertnicht eingehalten werden, garantiert.Alle drei Parteien des Vergleichs, das Land NRW, die Stadt Dortmund und die DUH,fordern zudem in der Präambel des richterlichen Vergleichs die Autokonzerne zueiner beschleunigten Hardware-Nachrüstung der schmutzigenDiesel-Bestandsfahrzeuge auf.