Deutsche Umwelthilfe und NRW-Landesregierung schließen Vergleich über verbindlichen Maßnahmenkatalog für die Saubere Luft und die Verkehrswende in Essen

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe schließt nach einer intensivenVergleichsverhandlung unter Vorsitz des 8. Senats des OberverwaltungsgerichtsNRW einen Vergleich mit der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und der StadtEssen - Nach zehn Jahren andauernder Überschreitung des Grenzwerts für dasDieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2) wurde ein Maßnahmenkatalog zurNachrüstung schmutziger Dieselfahrzeuge, Stärkung von Bahn, Bus und Fahrrad undVerringerung des motorisierten Individualverkehrs in Essen verbindlichvereinbart - Einhaltung des Grenzwerts für das Dieselabgasgift NO2 im Jahr 2020soll damit sichergestellt werden - Sollte sich im Jahr 2020 herausstellen, dassdie Maßnahmen nicht ausreichen, wurde eine kurzfristige Nachsteuerung vereinbart- Für den Fall der Grenzwertverfehlung akzeptiert die NRW-Landesregierung einenrechtlich verbindlichen Schiedsspruch zu kurzfristig wirksamen Maßnahmen -DUH-Bundesgeschäftsführer Resch begrüßt konkrete Ergebnisse und konstruktiveAtmosphäre der sechsstündigen VergleichsverhandlungenIm Verfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das Land Nordrhein-Westfalenfür die Saubere Luft in Essen haben die DUH, das beklagte Land und die StadtEssen einen Vergleich geschlossen, der auf Vermittlung des 8. Senats desOberverwaltungsgerichts NRW ausgehandelt wurde. In einer mehr als sechsstündigenVergleichsverhandlung wurde ein umfangreiches Maßnahmenpaket rechtsverbindlichvereinbart, zu dessen fristgerechter Umsetzung sich das Land NRW und die StadtEssen verpflichten. Die internationale Umweltrechtsorganisation ClientEarthunterstützt diese Klage für Saubere Luft der DUH.Nach zehn Jahren Überschreitung des Grenzwerts für das gesundheitsschädlicheDieselabgas Stickstoffdioxid (NO2) wird mit den vereinbarten Maßnahmen erstmalseine Grenzwerteinhaltung in 2020 sichergestellt.Zu den Maßnahmen gehören die Erneuerung bzw. die Hardware-Nachrüstung aller inEssen verkehrenden ÖPNV-Busse sowie der Essener kommunalen Nutzfahrzeuge noch in2020. Die Essener Busflotte, die zuvor zu einer der dreckigsten des Landesgehörte, wird im Jahr 2020 vollständig auf Abgasnorm Euro VI umgerüstet bzw.erneuert. Mit einem rechtlich verbindlichen, umfangreichen Maßnahmenkatalog sollder Bahn- und Busverkehr verstärkt und die Infrastruktur für Radverkehrbeschleunigt ausgebaut werden. Durch eine umweltsensitive Ampelsteuerung in derAlfredstraße soll der Zufluss in diese, in der Vergangenheit besonders belasteteStraße, auf Basis der NO2-Messwerte begrenzt werden. Entsprechend dereintretenden Verringerung der NO2-Belastung wird die verbleibende Anzahl derKraftfahrzeuge soweit verringert, dass eine sichere Grenzwerteinhaltungsichergestellt wird.Quer durch die Essener Innenstadt wird eine Umweltspur errichtet, deröffentliche Nahverkehr wird ausgebaut und die Taktzeiten verdichtet. Neukundenprofitieren auch in 2020 von einem um 50 Prozent ermäßigten Jahres-Abo für denöffentlichen Nahverkehr. Durch eine Verringerung von öffentlichen Parkplätzen inder Innenstadt und Anhebung der Parkgebühren im öffentlichen Raum wird dieNutzung öffentlicher Verkehrsmittel attraktiver. Auch die Zahl derElektro-Ladestationen im öffentlichen Raum wird von 30 auf 316 erhöht. Mitdiesen und anderen detailliert im Vergleich genannten Maßnahmen kann einesichere Einhaltung des Grenzwerts im Jahr 2020 erwartet werden. Sollte dieswider Erwarten nicht der Fall sein, wurde vereinbart, dass ergänzende Maßnahmenin den Vergleich aufgenommen werden, die unter Hinzuziehung eines Güterichters -dessen Entscheidung unanfechtbar umzusetzen ist - am Ende auch zuDieselfahrverboten führen können.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Heute ist ein guter Tag fürdie Saubere Luft in Essen. Seit zehn Jahren wird der Grenzwert für dasDieselabgasgift NO2 in Essen überschritten und die Menschen werden dengesundheitsschädlichen Abgasen ausgesetzt. Wir freuen uns, mit unserer Klage dienotwendige Verkehrswende in Essen hin zu weniger Pkw und mehr Bus, Bahn undFahrrad beschleunigt und verbindlich festgeschrieben zu haben. Nach intensiven,konstruktiven Gesprächen und über mehr als sechs Stunden hartem Ringen über diekonkreten Maßnahmen freuen wir uns, dass wir nun einen Maßnahmenkatalog samtÜberwachungs- und Nachsteuerungs-Mechanismus erarbeitet haben, der für dieRuhr-Metropole Essen in 2020 eine Grenzwerteinhaltung des Dieselabgasgifts NO2ermöglicht. Dafür danken wir auch Frau Ministerin Heinen-Esser. Durch ihrenpersönlichen Einsatz ist es gelungen, eine vertrauensvolle Basis für dieGespräche zu schaffen und ein umfangreiches Gesamtkonzept zu vereinbaren unddarüber hinaus zuzusagen, dass auch das Land bereit ist, in Gespräche mit derDUH über eine Hardware-Nachrüstung von Dieselfahrzeugen, zum Beispiel bei derPolizei aber auch anderen Dienststellen, einzutreten. Die Einigung zeigt auch,dass Maßnahmen für die Verkehrswende machbar und finanzierbar sind. Dazu gehörtauch die Einführung eines drastisch reduzierten Preises für ÖPNV-Jahrestickets.Wir brauchen weniger motorisierten Individualverkehr und eine Stärkung des ÖPNV,daher fordern wir die Einführung eines bundesweiten 365-Euro-Tickets."Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in diesem Verfahren vertritt, erklärt:"Mit dem Vergleich gibt es Rechtssicherheit für alle Seiten. Gleichzeitig gibtes eine kommunikative Ebene, auf der Probleme bei der Umsetzung der vereinbartenMaßnahmen kurzfristig und möglichst ohne gerichtliche Hilfe geklärt werdenkönnen. Wir haben daher vereinbart, dass die Wirkung der Maßnahmen in kurzenZeitabschnitten kontrolliert, nachgesteuert und beides der DUH mitgeteilt wird.Mit diesen Steuerungsinstrumenten sind wir guter Dinge, dass der über zehn Jahreandauernde rechtswidrige Zustand der Luft in Essen nunmehr ein Ende findet. Dieskann ein Modell für andere Städte sein, wenngleich jede Stadt individuellmaßgeschneiderte Lösungen erfordert."Alle drei Parteien des Vergleichs, das Land NRW, die Stadt Essen und die DUH,fordern zudem in der Präambel des richterlichen Vergleichs die Autokonzerne zueiner beschleunigten Hardware-Nachrüstung der schmutzigenDiesel-Bestandsfahrzeuge auf.Auch für die Bundesautobahn A 40 wurde eine Regelung getroffen. Für das Jahr2020 verzichtet die DUH auf ein Dieselfahrverbot auf dem Essener Teilstück derRuhrautobahn. Im Gegenzug verpflichtet sich das Land, sich in Verhandlungen mitder Bundesregierung für eine schnellstmögliche Überdeckelung der A 40 in dembelasteten Bereich einzusetzen, um dadurch die bestehende Luft- undLärmbelastung nachhaltig zu reduzieren. Die Stadt Essen begrüßt diese Maßnahmeebenfalls. Die Finanzierung dieser Maßnahme muss über Bundesmittel erfolgen,weshalb die Deckelung der A 40 in den vordringlichen Bedarf desBundesverkehrswegeplanes aufgenommen werden muss. Sollte bis Ende 2020 keineRegelung mit der Bundesregierung erzielt und die für diesen Fall vorgesehenenneuen Gespräche keine Einhaltung der NO2-Grenzwerte sicherstellen, sieht derVergleich ein der DUH ausdrücklich vorbehaltenes Klagerecht über Maßnahmen zurschnellstmöglichen Einhaltung des Grenzwertes verbindlich vor. Damit liegt es inder Hand des Bundeverkehrsministeriums, Diesel-Fahrverbote auf der Autobahn A 40zu verhindern.Links:Zu den Anlagen des Vergleichs: http://l.duh.de/p191205