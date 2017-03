Berlin (ots) - Gartenprojekte und Initiativen, bei denengeflüchtete Menschen mitarbeiten oder die von Geflüchteten initiiertwurden sind aufgerufen, sich am DUH-Wettbewerb zu beteiligen - Gärtensind ideale Orte zur Umweltbildung und IntegrationGartenarbeit ist bestens geeignet, um miteinander ins Gespräch zukommen, Kontakte zu knüpfen und gleichzeitig das Wissen über Umweltund Natur zu erweitern. Kleingärtnervereine und Gemeinschaftsgärten,die ihre Anbauflächen für geflüchtete Menschen öffnen, bieten einegroße Chance für deren Integration. Genau solche Gärten sucht dieDeutsche Umwelthilfe (DUH). Kleingärtnervereine undGemeinschaftsgärten mit Flüchtlingsarbeit, Interkulturelle Gärtenoder Gärten auf dem Gelände von Flüchtlingsunterkünften sind ab heuteaufgerufen, am Wettbewerb "Gärten der Integration" teilzunehmen."Mit unserem Wettbewerb möchten wir den Fokus auf Gartenprojektelenken, die in der Flüchtlingsarbeit aktiv sind. Denn hier findenGeflüchtete nicht nur Kontakte, hier lernen sie auch die hiesigeNatur kennen", erläutert Robert Spreter, Leiter KommunalerUmweltschutz der DUH.Gemeinsames Gärtnern mit Menschen aus verschiedenen Ländern,Kulturkreisen und Klimazonen kann einen Wissensschatz hervorbringen,von dem alle profitieren: Die Vielfalt der angebauten Gemüsesortenwächst und neue Zubereitungsarten kommen dazu. Die Geflüchtetenerweitern ihr Wissen über die regionale und saisonale Arten- undSortenvielfalt, Nährstoffkreisläufe, Anbaumethoden sowie Nützlingeund Schädlinge.Die DUH möchte Gartenprojekte ermutigen, zu einer Plattform fürdie Integration zu werden. "Gärten sind ein idealer Ort, um Menschenunterschiedlicher Herkunft, Sprache oder Religion zusammenzubringen,Wissen zu teilen und miteinander zu wachsen. Zudem werden dieGeflüchteten beim gemeinsamen Gärtnern ungezwungen mit der neuenSprache und Kultur vertraut", sagt Silke Wissel, TeamleiterinStadtnatur der DUH.Im Juni, September und November wird jeweils ein Projekt als"Garten der Integration" ausgezeichnet und erhält ein Preisgeld vonje 500 Euro. Die Einreichungsfrist für die erste Auszeichnung ist der15. Mai 2017, letzter Einsendeschluss ist der 31. Oktober 2017. Indiesem Zeitraum können Fragebögen eingereicht und Ergänzungennachgereicht werden. Gefördert wird der Wettbewerb durch die DeutscheBundesstiftung Umwelt.Links:Alle Informationen zum Wettbewerb finden Sie auf:www.duh.de/gaerten-der-integrationMehr über die Arbeit der DUH im Bereich Stadtnatur:http://www.duh.de/zielgruppen/kommunen/stadtnatur/Pressekontakt:Robert Spreter, Leiter Kommunaler Umweltschutz07732 9995-30, spreter@duh.deSilke Wissel, Teamleiterin Stadtnatur07732 9995-65, wissel@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20 , presse@duh.dewww.duh.de www.twitter.com/umwelthilfe | www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell