Deutsche Umwelthilfe stellt bei Winter-Abgastests von Euro 6 Diesel-Pkw auf der Straße bis zu 17,2-fache Überschreitungen der Stickoxid-Grenzwerte fest

Berlin (ots) - Euro 6 Diesel-Pkw im Winter deutlich schmutzigerals Euro 4 Diesel - Negative Spitzenreiter aus deutscher Produktionsind die Mercedes B-Klasse, Opel Zafira Tourer sowie die MercedesC-Klasse - Vier der getesteten Diesel-Pkw erreichen nicht einmal denEuro 1 Grenzwert von 1992: Fiat 500x, Renault Captur, Volvo S90 sowieMercedes B-Klasse - Zwei Fahrzeuge halten den Grenzwert ein undzeigen damit die Machbarkeit einer wirksamen Abgasreinigung - DUHbegrüßt die im März eingeleiteten strafrechtlichen Ermittlungen gegenRenault in Frankreich und Daimler in Deutschland -DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch wirft der Bundesregierungrechtswidrige Absprachen mit den Autokonzernen vorDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) stellt ihreWinter-Abgasuntersuchung von 16 neuen Diesel-Pkw im realenStraßenbetrieb vor. Anders als die im September 2016 präsentiertenSommer-Messungen fanden die Tests bei zwischen September und Märztypischen niedrigen Außentemperaturen statt. Das Ergebnis istalarmierend: Lagen die Stickoxidemissionen (NOx)bei den Messungen imSommerhalbjahr maximal 9,2-fach über dem Grenzwert von Euro 6, sostiegen sie bei den Wintermessungen bis zum 17,2-fachen an. DieWinter-Abgasmessungen der DUH zeigen für die untersuchten Euro 6Diesel-Pkw, dass deren giftige NOx-Emissionen auf der Straße sogarnoch höher sind als die von Euro 4 Diesel-Pkw. "Damit sind diegenerellen Ausnahmen von den Fahrverboten für Euro 6 Diesel-Pkw vomTisch", so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.Die DUH enthüllte im Januar 2016 erstmals die rechtswidrigeAbschaltung einer ordnungsgemäßen Abgasreinigung bei Mercedes, undmittlerweile bei allen untersuchten Herstellern von Diesel-Pkw.Fiat/Chrysler deaktiviert bereits unter +19 Grad Celsius, Opel,Daimler (Mercedes A-/B-Klasse), Porsche und Renault bei unter +17Grad Celsius und Daimler (ab C-Klasse) bei unter + 10 Grad Celsius.Hierbei handelt es sich eindeutig um illegale Abschalteinrichtungen.Die Messungen der DUH im Rahmen ihres Emissions-Kontroll-Instituts(EKI) fanden daher bei Außentemperaturen zwischen -5 Grad Celsius undmaximal +16 Grad Celsius statt. Untersucht wurden 15 Diesel-Pkw derAbgasnorm Euro 6 sowie ein Euro 5-Fahrzeug.Zwei der drei schmutzigsten Fahrzeuge aus deutscher Produktionstammen aus dem Haus Daimler: Negativer Spitzenreiter in dieserGruppe ist der Mercedes B 180 d (1.039 mg NOx/km) mit 13-facherGrenzwertüberschreitung. Der Opel Zafira Tourer 1,6 CDTi (995 mgNOx/km) mit 12,4-facher und schließlich der Mercedes C 220 d (770 mgNOx/km) mit 9,6-facher Überschreitung.Die vier insgesamt schmutzigsten Diesel-Fahrzeuge halten nichteinmal den 1992 gültigen Euro 1-Grenzwert ein. NegativerGesamt-Rekordhalter ist der Fiat 500X 2.0 Cross 4x4 mit einem Wertvon 1.380 mg NOx/km und damit einer 17,2-fachen Überschreitung desgesetzlich vorgeschriebenen EU-Grenzwerts von 80 mg NOx/km. Darauffolgen Renault Captur 1.5 dCi 110 mit 1.316 mg NOx/km (16,5-facheÜberschreitung des EU-Grenzwerts), Volvo S90 4D mit 1.076 mg NOx/km(13,4-fache Überschreitung), Mercedes B 180 d mit 1.039 mg NOx/km(13-fache Überschreitung).Zwei Fahrzeuge halten den EU-Grenzwert ein und zeigen damit, dasseine wirksame Abgasreinigung auch bei winterlichen Temperaturentechnisch machbar ist: Die Mercedes E-Klasse 200d der neuenMotorgeneration (654) mit 43 mg NOx/km sowie der Audi A5 2.0 TDI mit40 mg NOx/km."Während die Bundesregierung eine Aufarbeitung desDiesel-Abgasskandals weiterhin aktiv behindert, ermitteln diefranzösischen und amerikanischen Behörden sowie seit vergangenerWoche die Stuttgarter Staatsanwaltschaft nun offiziell gegen Renaultbzw. Daimler. Die von der DUH aufgedeckte Abschaltung derordnungsgemäßen Abgasreinigung im Winterhalbjahr wird von diesenebenso als illegal angesehen wie das Verschweigen dieses kriminellenAkts gegenüber den Kunden in der Werbung für Diesel-Fahrzeuge", sagtJürgen Resch.Die DUH hat seit Oktober 2015 bis heute unter anderem denamerikanischen, französischen und deutschen Behörden sowie derStuttgarter und Frankfurter Staatsanwaltschaft kontinuierlichUntersuchungsergebnisse zur Verfügung gestellt. WährendBundesverkehrsminister Dobrindt für sich und sein Ministerium seitnunmehr 18 Monaten jegliche offiziellen Gespräche mit der DUHverweigert und sich ausschließlich mit der Automobilindustrieabspricht, haben die französischen und amerikanischen Behörden sowiedie Stuttgarter Staatsanwaltschaft Ermittlungsverfahren gegen dieentsprechenden Hersteller eingeleitet. Gespannt wartet die DUH aufdie noch ausstehende Entscheidung der Frankfurter Staatsanwaltschaftzur DUH-Strafanzeige gegen Opel-Chef Neumann wegen Abgasbetrugs."Die Technik zur Einhaltung der Grenzwerte auch bei niedrigenUmgebungstemperaturen ist vorhanden. Nur um Geld zu Lasten derGesundheit der Menschen und der Umwelt zu sparen, bauen die meistenHersteller schlechte Abgasreinigungstechnik in die Autos ein.Entweder halten die Diesel-Pkw die Abgasgrenzwerte auf der Straße einoder der Diesel-Motor hat in Pkw keine Zukunft", so derinternationale Verkehrsexperte Axel Friedrich.Hintergrund:Die EU-Zulassungsvorschrift 692/2008 verlangt unmissverständlichdie volle Funktionstüchtigkeit der Abgasminderung auch imWinterhalbjahr bei Außentemperaturen von bis zu -15 Grad Celsius.Zitat: "Der Hersteller muss gewährleisten, dass dasEmissionsminderungssystem unter allen auf dem Gebiet der EuropäischenUnion regelmäßig anzutreffenden Umgebungsbedingungen und insbesonderebei niedrigen Umgebungstemperaturen seine Emissionsminderungsfunktionerfüllt." Für die Temperatur von -15 Grad Celsius schreibt dieVerordnung sogar spezielle Tests vor und schließt, dass eben auch beidieser niedrigen Temperatur "das Emissionsminderungssystemordnungsgemäß arbeiten kann".Links:Zu den Messergebnissen: http://l.duh.de/p170329Pressefotos: http://l.duh.de/ekipressefotosKontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsberater0152 29483857, axel.friedrich.berlin@gmail.comDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de,www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell