Berlin (ots) - Landesregierung missachtet weiter dashöchstrichterliche Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom27. Februar 2018 und legte unzureichenden Luftreinhalteplanentwurfvor - Antrag der Deutschen Umwelthilfe auf Verhängung einesZwangsgeldes zielt auf Fortschreitung des Luftreinhalteplans mitkurzfristig wirkungsvollen Maßnahmen für die "Sauberen Luft" in derschmutzigsten Stadt Deutschlands - DUH will über dieZwangsvollstreckung konsequente Diesel-Fahrverbote und Einbeziehungvon Euro 5 Diesel ab 2019 sicherstellenIm Verfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen das LandBaden-Württemberg für "Saubere Luft" in Stuttgart hat dasVerwaltungsgericht Stuttgart die Landesregierung am 27. Juli 2018dazu verurteilt, bis zum 31. August 2018 Diesel-Fahrverbote für Euro5 Diesel-Fahrzeuge in den Luftreinhalteplan aufzunehmen. Da dieLandesregierung nun erneut einen unzureichendenLuftreinhalteplanentwurf vorgelegt hat, stellte die DUH am 31.8.2018einen Antrag auf Festsetzung des bereits mit Beschluss vom 27. Juli2018 durch das Verwaltungsgericht Stuttgart angedrohten Zwangsgeldesin Höhe von 10.000 Euro.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Leider habensich erneut die Vertreter der Dieselkonzerne in der Landesregierungdurchgesetzt und einen klar rechtswidrigen Entwurf einesLuftreinhalteplans vorgelegt. Noch im Februar 2017 hieltMinisterpräsident Winfried Kretschmann Diesel-Fahrverboteeinschließlich der besonders schmutzigen Euro 5 Diesel fürverhältnismäßig und kündigte diese für Anfang 2018 an. Nach Protestender Autobauer verweigert die Landesregierung selbst die Umsetzung desrechtskräftigen Urteils des Bundesverwaltungsgerichts zurschnellstmöglichen Sicherstellung der "Sauberen Luft" in Stuttgartdurch konsequente Dieselfahrverbote inklusive Euro 5 Fahrzeuge.Wie rechnen damit, dass der Europäische Gerichtshof Anfang 2019die Rechtmäßigkeit der Zwangshaft gegenüber Ministerpräsidenten,Ministern und Behördenleitern bestätigt - wir hoffen, dass dieLandesregierung erkennt, dass eine weitere Verweigerung dergerichtlich angeordneten Diesel-Fahrverbote kurzfristig zur Beugehaftder politisch Verantwortlichen führen wird. Ich hoffe sehr auf dieEinsichtsfähigkeit der grün-schwarzen Landesregierung und nun aufeine schnelle Nachbesserung des rechtswidrigenLuftreinhalteplanentwurfs."Sofern die Festsetzung eines Zwangsgeldes nicht wirksam ist und zueiner Nachbesserung des Luftreinhalteplans führen wird, kommen nachder Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Zwangsmittel desZivilprozessrechts zur Anwendung. Sie sehen Zwangsgelder bis 25.000Euro oder Zwangshaft gegen den für die Entscheidung zurNichtumsetzung des Urteils verantwortlichen Vertreter des LandesBaden-Württemberg vor.Im DUH-Verfahren für "Saubere Luft" in München hatte derBayerische Verwaltungsgerichtshof mit Schreiben vom 24. August 2018angekündigt, die Frage der Zwangshaft durch den EuropäischenGerichtshof (EuGH) klären zu lassen. Die DUH rechnet mit demVorliegen einer Entscheidung binnen drei Monaten. Eine Entscheidungdes EuGH wäre auch für alle anderen Verwaltungsrechtsverfahren derDUH für "Saubere Luft" rechtlich bindend.Links:Antrag auf Festsetzung eines Zwangsgeldes: http://l.duh.de/p180903