Deutsche Umwelthilfe stellt Antrag auf Beugehaft gegen Mitglieder der Landesregierung Baden-Württemberg für die Saubere Luft in Stuttgart

Berlin/Stuttgart (ots) - Im Klageverfahren für die Saubere Luft inStuttgart hat die DUH einen weiteren Antrag auf Vollstreckung beimVerwaltungsgericht Stuttgart gestellt - Nachdem sich dieLandesregierung trotz mehrmals von Gerichten angedrohten bzw.festgesetzten Zwangsgeldern weiterhin weigert, einhöchstrichterliches Urteil zur Sicherstellung der Sauberen Luftumzusetzen, beantragt die DUH nun die Beugehaft gegenMinisterpräsident Kretschmann sowie Vizeministerpräsident Strobl -Sowohl das Verwaltungsgericht Stuttgart als auch derVerwaltungsgerichtshof von Baden Württemberg sehen elementarsterechtsstaatliche Grundsätze durch die Landesregierung verletzt -Landesregierung muss zonale Fahrverbote für Euro 5 Diesel sofort inden Luftreinhalteplan für Stuttgart aufnehmenIm Verfahren der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen dieLandesregierung Baden-Württemberg für die Saubere Luft in Stuttgarthat die DUH am 2. August 2019 beim Verwaltungsgericht (VG) Stuttgarteinen Antrag auf Beugehaft zur Vollstreckung des Urteils desBundesverwaltungsgerichts vom 27. Februar 2018 eingereicht. Alle vierbisher gerichtlich erwirkten Zwangsgeldandrohungen undZwangsgeldfestsetzungen gegen die Landesregierung Baden-Württembergwurden von der Landesregierung weitgehend ignoriert. Dasrechtskräftige Urteil zur Fortschreibung des Luftreinhalteplans wurdebisher nicht umgesetzt.Die DUH hatte daher die Landesregierung aufgefordert, bis zum 26.Juli 2019 mitzuteilen, ob man die durch die Gerichte mehrfachgeforderten Änderungen des Luftreinhalteplans vornehmen werde. Inihrer Antwort wiederholten die Vertreter des Landes Baden-Württembergaber lediglich diejenigen Argumente, die zuvor schon durch dieGerichte in mehreren Entscheidungen zurückgewiesen wurden. Das LandBaden-Württemberg hat somit im Grunde nochmals bestätigt, dass esnicht gewillt ist, die gerichtlichen Verurteilungen umzusetzen.Um die Landesregierung endlich zur Umsetzung des bereits seit 2018rechtskräftigen Urteils des Bundesverwaltungsgerichts für die SaubereLuft in Stuttgart zu bewegen, hat die DUH daher nun den Antrag aufVollstreckung des Urteils gestellt. In der Rechtsprechung desBundesverfassungsgerichts ist entschieden, dass auch bei Behörden,die sich renitent weigern, Gerichtsurteile zu erfüllen, dieZwangsvollstreckungsregeln der Zivilprozessordnung anzuwenden sind.Diese sehen Beugehaft gegen die verantwortlichen Vertreter vor. DieDUH hat daher beantragt, Beugehaft gegen den Ministerpräsidenten vonBaden-Württemberg, den stellvertretenden Ministerpräsidenten und denRegierungspräsidenten des Regierungspräsidiums Stuttgart zuverhängen, da deren politisches Handeln entscheidend für die Frageist, ob das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts umgesetzt wird.Ziel des Verfahrens der DUH ist die schnellstmögliche Einhaltungdes Grenzwerts für Stickstoffdioxid (NO2). Dazu nötig ist nach Urteildes VG Stuttgart vom Juli 2017 die Einführung von zonalenFahrverboten für Dieselfahrzeuge einschließlich der Abgasnorm Euro 5.Zuletzt hatte das VG Stuttgart mit Beschluss vom 18. Juli 2019 einZwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro gegen die Landesregierungfestgesetzt, da der Luftreinhalteplan abermals nicht, wie vom Gerichtangeordnet, zum 1. Juli 2019 fortgeschrieben und um zonaleDiesel-Fahrverbote ergänzt wurde. Das VG Stuttgart findet in demBeschluss klare Worte: Durch die Weigerung, "der gerichtlichauferlegten Verpflichtung Folge zu leisten", werden "elementarsterechtsstaatliche Grundsätze" durch die Landesregierung verletzt.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "In unserenBemühungen für die Saubere Luft in Stuttgart sehen wir uns gezwungen,wie bereits im vergangenen Jahr gegenüber dem bayerischenMinisterpräsidenten, nun auch die Beugehaft für die verantwortlichenPolitiker in Baden-Württemberg zu beantragen. Dass es überhaupt soweit kommen muss, ist ein Armutszeugnis für diebaden-württembergische Landesregierung. Hier zeigt sich, welch hohenStellenwert die Interessen der Diesel-Konzerne im Gegensatz zumverweigerten Gesundheitsschutz für die Stuttgarter Bürgerinnen undBürger haben."Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in dem Verfahren vertritt:"Die Landesregierung vergreift sich am Rechtsstaat. Sie steht abernicht über dem Recht. Wer sich trotz vier Verurteilungen seit übereinem Jahr weigert, ein höchstrichterliches Urteil zu erfüllen, mussmit Konsequenzen rechnen. Unser Rechtssystem sieht dafür das Mittelder Beugehaft vor. Es ist anzuwenden. Alternativ wäre es allenfallsdenkbar, dass die Landesregierung täglich ein Zwangsgeld in Höhe von10.000 Euro zahlt, welches an eine gemeinnützige Organisationausgezahlt wird und nicht in der Staatskasse verbleibt. Der Fiskusmüsste für diese Zahlungen Regress bei den verantwortlichenAmtspersonen nehmen."Im Verfahren für die Saubere Luft in München verhandelt derEuropäische Gerichtshof am 3. September 2019 über die Frage, obBeugehaft gegen den bayerischen Ministerpräsident Markus Söderangeordnet werden kann. Die DUH ist zuversichtlich, dass diese Fragezugunsten der Rechtsstaatlichkeit und damit der Durchsetzung desRechts entschieden wird. Link:
Beschluss des VG Stuttgart vom 18. Juli 2019:
http://l.duh.de/p190719