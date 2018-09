Deutsche Umwelthilfe startet neue Klimaschutzkampagne zu Getränkeverpackungen

Berlin (ots) - Pressekonferenz:Kampagne "Mehrweg für die Umwelt" informiert überKlimaauswirkungen von Getränkeverpackungen und entlarvt Mythen überangeblich umweltfreundliche Bioplastikbecher sowie Einwegflaschen -DUH startet Schulungen zur Ausbildung von KlimabotschafternMineralwasser aus der Flasche, Bier im Fußballstadion oder Kaffeefür unterwegs: ist der Durst gestillt, bleibt danach zu oft einegroße Menge unnötigen Abfalls zurück. Mehr als zehn Prozent desVerpackungsabfalls in Deutschland geht auf Getränkeverpackungenzurück. Besonders Plastikflaschen und Einwegbecher verursachenhunderttausende Tonnen Abfall, mit fatalen Auswirkungen für dieUmwelt und das Klima.Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will das ändern und startet dazudie bundesweite Kampagne "Mehrweg für die Umwelt". Das Projekt istTeil der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung. ImRahmen der Kampagne stellt die DUH einen Klimacheck fürGetränkeverpackungen vor und klärt Mythen über vermeintlichumweltfreundliche Wegwerfbecher und Einwegflaschen auf. Auch zeigtder Umwelt- und Verbraucherschutzverband wie mit der Wahl derrichtigen Getränkeverpackung das Klima geschützt werden kann.Bei der Pressekonferenz präsentieren Teilnehmer aus der Praxiskonkrete Wege aus dem Abfalldilemma: Ein Mehrwegbechersystem fürCoffee-to-go, eine konsequent mehrwegorientierte öffentlicheBeschaffung sowie der Einsatz von Mehrwegbechern beim Karneval derKulturen in Berlin. Die Pressekonferenz ist außerdem Startschuss fürdie Ausbildung von Klimabotschaftern durch die DUH, die alsMultiplikatoren andere Personen über klimafreundlicheGetränkeverpackungen beraten werden.Über Ihr Kommen freuen wir uns und bitten um Rückmeldung anpresse@duh.de.Datum: Donnerstag, 4. Oktober 2018, 10 UhrOrt: Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz, Raum 1,Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße 55, 10117 BerlinTeilnehmende:- Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin, DeutscheUmwelthilfe- Thomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft, Deutsche Umwelthilfe- Nadja Mau, Leiterin Karneval der Kulturen- Fabian Eckert, Geschäftsführer reCup GmbH- Gabriele Meusel, Umweltverträgliche Beschaffung, Behörde fürUmwelt und Energie der Freien und Hansestadt HamburgPressekontakt:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell