Berlin (ots) - DUH geht von NO2-Grenzwertüberschreitungen in über300 deutschen Städten aus - Unter Dieselabgasen leidende Bürger sindaufgerufen, auf die Luftbelastung in ihrer Gemeinde oder ihremStadtteil aufmerksam zu machen - EU-Kommission entscheidet am 25.Januar 2018 über die Klageerhebung gegen die BundesrepublikDeutschland wegen Verstoß gegen Luftreinhaltevorschriften vor demEuropäischen Gerichtshof - Bundesverwaltungsgericht Leipzigverhandelt am 22. Februar 2018 über Diesel-FahrverboteDas staatliche Messnetz zur Erhebung der Belastung unsererinnerstädtischen Luft mit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2)ist grobmaschig. Viele Kommunen wähnen sich als nicht betroffen, dasie entweder keine amtliche Messstelle haben oder diese im Park oderam Stadtrand "zur Messung des städtischen Hintergrunds" platziertwurde. Von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) begleitete unabhängigeMessungen der NO2-Belastung in München, Berlin, Baden-Württemberg undRheinland-Pfalz haben bereits weitere Orte bzw. Stadtteile mitgesetzwidrig hohen NO2-Belastungen identifiziert.Die DUH geht davon aus, dass viele hunderttausende Menschen anbislang unbeachteten Orten und Gemeinden einergesundheitsgefährdenden Luftverschmutzung direkt vor ihrer Haustürausgesetzt sind.Daher startet die DUH am Mittwoch, 10.1.2018 eine bundesweiteMitmach-Aktion für "Saubere Luft" in unseren Städten. Alle unterDieselabgasen leidenden Bürger können auf die Luftbelastung in ihremStadtteil oder ihrer Gemeinde aufmerksam machen. Wie dieseumfangreiche Aktion ausgestaltet sein wird und wie man sichbeteiligen kann, stellen wir Ihnen im Rahmen unserer Pressekonferenzvor.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und bitten um Anmeldung anpresse@duh.deDatum: Mittwoch, 10.1.2018 von 10.30 bis 11.30 UhrOrt: Haus der Bundespressekonferenz, Raum 1-2, Schiffbauerdamm 40,10117 BerlinTeilnehmer: Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUHPressekontakt:DUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de , www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell