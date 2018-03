Berlin (ots) - Ausgezeichnet werden Gartenprojekte, bei denengeflüchtete Menschen mitarbeiten oder die von Geflüchteten initiiertwurden - Themenschwerpunkt in diesem Jahr: "Empowerment" - ErsterBewerbungsschluss ist der 31. Mai 2018Nach dem erfolgreichen Wettbewerb 2017 setzt die DeutscheUmwelthilfe (DUH) ihre Auszeichnung dreier weiterer "Gärten derIntegration" für 2018 fort. Mitmachen dürfen Gartenprojekte undInitiativen, die Geflüchtete mit einbeziehen. Schwerpunkt desdiesjährigen Wettbewerbs ist das Thema "Empowerment". Mit demWettbewerb möchte die DUH das Engagement aller Beteiligten für einetolerante und diverse Gesellschaft durch interkulturelle Lernorteehren.Beim gemeinsamen Gärtnern bieten sich viele Anknüpfungspunkte fürGeflüchtete, mit dem Leben in Deutschland vertraut zu werden undeinen Platz in der Gesellschaft zu finden: Durch das "Wurzelnschlagen" bei der Gartenarbeit, das Kennenlernen der hiesigen Floraund Fauna, das Kontakte knüpfen sowie das Einbringen der eigenenFähigkeiten."Geflüchtete bereichern Gartenprojekte durch Gartenbau- undAgrarwissen aus den Heimatländern, durch handwerkliches Geschick,Kochkünste oder mit dem Willen zum Anpacken. Das gemeinsame Gärtnernsorgt für Erfolgserlebnisse und die Gärtner erfahren Wertschätzungdurch die Gemeinschaft. Im Alltag zwischen Sprachkursen undBehördengängen kann dieser Austausch eine äußerst wertvolle undsinnstiftende Abwechslung sein", sagt Silke Wissel,Projektverantwortliche bei der DUH. "Empowerment" heißt das imFachjargon: die Erfahrung, dass die eigenen Fähigkeiten gebrauchtwerden und Veränderungen herbeiführen können. Solche Erlebnisse sindwichtig für jeden Menschen; für Geflüchtete sind sie zusätzlich einSchlüssel zur Integration in unsere Gesellschaft.Im Rahmen des Projekts "Gärten der Integration" zeichnet die DUH2018, ebenso wie im Jahr zuvor, drei "Gärten der Integration" aus.Diese erhalten ein Preisgeld von 500 Euro. Ab sofort können sichGärten um den Titel "Garten der Integration 2018" bewerben.Einsendefristen für die drei Auszeichnungen sind der 31. Mai 2018(für die 1. Auszeichnung), der 31. Juli 2018 (für die 2.Auszeichnung) und der 30. September 2018 (für die 3. Auszeichnung).Fachlich und finanziell gefördert wird der Wettbewerb innerhalb einesSonderprogramms "Umwelt und Geflüchtete" durch die DeutscheBundesstiftung Umwelt (DBU).Links:Alle Informationen zum Wettbewerb finden Sie auf:https://www.duh.de/gaerten-der-integration/Mehr über die Arbeit der DUH im Bereich Stadtnatur:www.duh.de/zielgruppen/kommunen/stadtnaturInformationen zum DBU-Sonderprogramm "Umwelt und Geflüchtete":https://www.dbu.de/123artikel37278_2362.htmlPressekontakt:Silke Wissel, Teamleiterin Stadtnatur Deutsche Umwelthilfe07732 9995-65, 0151 10844768, wissel@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de | www.twitter.com/umwelthilfe |www.facebook.com/umwelthilfeDBU Pressereferat:Pressesprecher Franz-Georg ElpersTel.: 0541 9633-520, Fax: 0541 9633-198E-Mail: fg.elpers@dbu.deInternet: www.dbu.de https://twitter.com/umweltstiftunghttps://www.facebook.com/DeutscheBundesstiftungUmwelthttps://www.instagram.com/deutschebundesstiftungumwelt/Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell