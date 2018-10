Berlin (ots) - Mehrwegflaschen und -becher sind aktiverKlimaschutz - DUH startet Schulungen zur Ausbildung vonKlimabotschaftern - Umstellung der öffentlichen Beschaffung Hamburgsauf Mehrwegflaschen und Becher muss Schule machen - Mehrweggeboteauch für öffentliche Veranstaltungen notwendig - Pfandsystem von"reCup" zeigt wie Mehrwegbecher für Coffee-to-goverbraucherfreundlich und massenmarkttauglich werdenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat heute in Berlin die Kampagne"Mehrweg. Mach mit!" vorgestellt. Kernbotschaft ist, dass jeder mitder Nutzung von Mehrwegflaschen und -bechern zum Klimaschützer werdenkann. Wenn es gelingt, den jährlichen Verbrauch von mehr als 2,7Milliarden Getränkedosen, 16 Milliarden Einweg-Plastikflaschen undfast 3 Milliarden Wegwerfbechern für Kaffee zu verringern, dannkönnen jährlich hunderttausende Tonnen des schädlichen Klimagases CO2vermieden werden. Das DUH-Projekt ist Teil der NationalenKlimaschutzinitiative der Bundesregierung und wird durch dasBundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheitgefördert."Die deutsche Bundesregierung hält am nationalen Klimaschutzzielfest, seine Treibhausgas-Emissionen bis zum Jahr 2020 um mindestens40 Prozent zu reduzieren. Allerdings ist bereits jetzt erkennbar,dass dieses Ziel kaum eingehalten werden kann. Deshalb sindMaßnahmen, die einen Beitrag zur Schließung der absehbaren Lücke inder Zielerreichung leisten, notwendiger denn je. Genau hierzu kannder konsequente Einsatz von Mehrweggetränkeverpackungen einensignifikanten Beitrag leisten. Würde man alle alkoholfreien Getränkeausschließlich in Mehrweg- statt in Einwegflaschen abfüllen, dannließen sich so 1,25 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen", sagtdie Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz."Wir haben uns eingehend mit allen einschlägigen Studien zuUmweltauswirkungen von Getränkeverpackungen beschäftigt und dasErgebnis ist eindeutig: Mehrweg schlägt Einweg beim Klimaschutz. BeiGetränkeflaschen ebenso wie bei Bechern. Allein durch die konsequenteNutzung wiederbefüllbarer Coffee-to-go-Mehrwegbecher könnte jedesJahr der Ausstoß von mehr als 110.000 Tonnen des klimaschädlichenTreibhausgases CO2 vermieden werden. Dies entspricht dem CO2-Ausstoßvon rund 30.000 Pkw, die durchschnittlich 15.000 Kilometer im Jahrfahren", erklärt der DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft ThomasFischer."Mit dem Projekt möchten wir so viele Menschen wie möglich überdie Vorteile von Mehrweggetränkeverpackungen informieren und damiteinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Deutsche Umwelthilfestartet deshalb regelmäßig stattfindende Workshops und Schulungen.Die Teilnehmer sollen als Multiplikatoren eigenständig über dieKlimafreundlichkeit von Getränkeverpackungen informieren. So sollenökologische Kauf- und Systementscheidungen in der Breite unterstütztund herbeigeführt werden. Man kann nicht nur Klimaschützer, sondernauch Klimabotschafter werden", sagt Fischer. Zielgruppen sind nebenVerbrauchern auch Gastronomen, Verbandsvertreter, Vereine,Unternehmen, Abfallberater sowie Vertreter von Kommunen, Städten undder öffentlichen Beschaffung.Wie Mehrweg in der Praxis konsequente Anwendung findet, zeigt dasMusterbeispiel der Hamburger Stadtverwaltung. Dort wurde Anfang 2016ein Leitfaden für eine umweltfreundliche öffentliche Beschaffungverabschiedet. "Der Hamburger Senat hat einen Kriterienkatalogbeschlossen, der strenge ökologische Standards für Einkauf undVergabe definiert. Hamburger Ämter, Behörden und Einrichtungen dürfenkeine Kaffeemaschinen mit Alukapseln, Mineralwasser in Einwegflaschenoder Einweggeschirr einkaufen. Mit ihrem Einkaufsvolumen von jährlichrund 250 Millionen Euro kann die Stadt dazu beitragen, dassnachhaltige Produkte am Markt noch mehr Akzeptanz und Absatzchancenbekommen. Wir wollen den Anteil umweltfreundlicher Produkte bei derStadt deutlich ausweiten und so auch zum Klimaschutz beitragen", sagtdie Verantwortliche für umweltverträgliche Beschaffung der HamburgerBehörde für Umwelt und Energie Gabriele Meusel.Dass Mehrweg nicht nur bei klassischen Getränkeverpackungenfunktioniert, zeigt das Start-Up-Unternehmen reCup. In vielendeutschen Städten wird bereits ein Pfandsystem für wiederverwendbareCoffee-to-go-Becher angeboten. "Mehrweg soll Spaß machen und zurtäglichen Gewohnheit werden. Das ist unser Ziel und daran arbeitenwir. Das Feedback ist großartig. Seinen ökologischen Fußabdruck zuverkleinern, fühlt sich gut an. Mit unserem System hat jederVerbraucher die Möglichkeit, den bepfandeten Becher nach der Nutzungin einem von aktuell 1.500 Cafés schnell wieder abzugeben. Das stärktdie Akzeptanz von Mehrwegalternativen, macht sie massenmarkttauglichund trägt dazu bei, die eigenen Konsumgewohnheiten zu hinterfragen",sagt Florian Pachaly, Geschäftsführer von reCup.Dass Mehrweg auch bei Großveranstaltungen funktioniert, belegt derKarneval der Kulturen in Berlin. "Großveranstaltungen sind per seeine Herausforderung für alle Kriterien der Nachhaltigkeit. Wenn maneine Veranstaltung so anlegt, dass sie auch noch in Jahrzehntenstattfinden soll, muss man jede Möglichkeit nutzen, nachhaltig zuhandeln. Mehrwegbecher sind eine der einfachsten Möglichkeiten. Wirnutzen sie seit Beginn der Veranstaltung", sagt die Leiterin desBerliner Karnevals der Kulturen Nadja Mau.Hintergrund:Die DUH setzt sich im Rahmen des Projekts "Mehrweg. Mach mit!" fürden Einsatz klimafreundlicher Getränkeverpackungen ein. Das Projektist Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung undwird durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleareSicherheit gefördert, aufgrund eines Beschlusses des DeutschenBundestages.Links:Kampagnenseite: www.mehrweg-mach-mit.de (Online am 4. 