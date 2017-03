Deutsche Umwelthilfe startet Kampagne mit Förderung der EU: 'Get Real - Für ehrliche Spritangaben'

Berlin (ots) - Falsche Spritverbrauchs- und CO2-Angaben derAutomobilhersteller führen zu erhöhten Tankkosten von bis zu 7.000Euro pro Fahrzeug - DUH dokumentiert Abschalteinrichtungen undmanipulierte Zulassungstests - Verkehrsminister Dobrindt verweigertweiterhin Veröffentlichung der CO2-Angaben amtlicher Nachmessungen -DUH zeigt die herstellerspezifischen Abweichungen bei denSpritverbrauchsangaben der 30 zulassungsstärksten NeufahrzeugeAutokäufer können immer weniger den amtlichen Spritverbrauchs- undCO2-Angaben der Hersteller trauen. Aus diesem Grund startet dieDeutsche Umwelthilfe (DUH) gemeinsam mit dem europäischen VerbandTransport und Environment (T&E) nun die auf drei Jahre angelegteVerbraucherinformationskampagne "Get Real - Für ehrlicheSpritangaben". Während strenge Kontrollen und im Verstoßfall hoheStrafen durch amerikanische Behörden in den USA zu Abweichungen inHöhe von nur 3 Prozent führen, erreichen diese in Europa 42 Prozent.In einer ersten Auswertung der Realverbräuche der 30zulassungsstärksten Neufahrzeuge dokumentiert die DUH über eineangenommene Laufzeit von 200.000 Kilometern Mehrkosten von bis zu7.000 Euro. Die amtlichen Verbrauchsangaben wurden dabei mit den nachHerstellern differenziert dargestellten Ergebnissen der jüngstenStudie des International Council on Clean Transportation (ICCT)abgeglichen."Die Autokonzerne setzen verbotene Abschalteinrichtungen nicht nurzur Manipulation der Stickoxid-Werte sondern auch bei den CO2-Angabenein. Wir werden im Rahmen dieser Kampagne besonders dreisteBetrugsfälle dokumentieren, vor Gericht bringen und die Verbraucherinformieren," sagt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH. "Dasverantwortliche Kraftfahrt-Bundesamt hat in der Vergangenheit dieAngaben der Hersteller ungeprüft übernommen und so den Betrugbilligend in Kauf genommen. Was wir brauchen, sind behördlicheNachmessungen und wirksame Sanktionen bei dokumentierten Verstößen.Nur so können die rechtswidrigen Manipulationen der Autoindustriebeendet werden."Wie in den USA sollen nach Ansicht der DUH in Zukunft beikonkreten Verdachtshinweisen sowie nach dem Zufallsprinzip 20 Prozentder neu zugelassenen Pkw amtlich nachgeprüft werden. Bei Abweichungenab vier Prozent vom Realverbrauch muss zukünftig eine Korrektur deramtlichen Verbrauchswerte erfolgen. Aktuell weigert sich dasKraftfahrt-Bundesamt (KBA), solche Nachmessungen durchzuführen bzw.die Ergebnisse zu veröffentlichen.Die DUH hat erstmals 2007 den Betrug der Automobilhersteller mitAbschalteinrichtungen und manipulierten Prüffahrzeugen dokumentiert.Gemeinsam mit T&E fordert sie ein Ende der Verbrauchertäuschung. "DieEU-Kommission sendet mit der Förderung dieser Kampagne ein klaresSignal an die Autokonzerne, dass die falschen Angaben nicht längerakzeptiert werden," so Resch.Das zuständige KBA bleibt seit Jahren untätig, obwohl diezugrundeliegende EU-Verordnung Kontrollen an Serienfahrzeugen seit2007 vorschreibt und bei festgestellten Falschangaben Sanktionenvorsieht, die "wirksam, verhältnismäßig und abschreckend" sein müssen(VO (EG) 715/2007). Im Frühjahr 2016 hat die DUH ein Rechtsverfahrengegen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt eingeleitet, dadieser sich weigert, die seinem Haus bzw. dem KBA vorliegendenerhöhten CO2-Werte aus der Abgasuntersuchung "Dieselgate" zuveröffentlichen.Die immer noch anwachsende Abweichung ist nicht das Ergebnislegaler Schlupflöcher, sondern eindeutig rechtswidrig. Beim Test aufdem Rollenprüfstand schalten beispielsweise Hersteller wie BMW dieLichtmaschine ab. In der Folge wird die Autobatterie während desPrüfzyklus nicht mehr geladen. Die Hersteller Porsche und Audi stehenim Verdacht, Verbrauchswerte mit einer Lenkraderkennung manipuliertzu haben. Demnach aktiviert sich ein Schaltprogramm für das Getriebedes Prüffahrzeugs, wenn das Lenkrad nach dem Start - wie auf demPrüfstand - nicht bewegt wird. Dadurch werden geringereCO2-Emissionen gemessen. Sobald das Lenkrad um mehr als 15 Gradgedreht wird, aktiviert sich ein anderes Schaltprogramm und dasFahrzeug verbraucht wieder mehr Kraftstoff."Die Autoindustrie trickst weiterhin nicht nur bei den NOx-sondern auch bei den CO2-Angaben. So werden auch geschöntePrüfstandparameter benutzt, um geringere Werte zu erzielen. Nur durchdie Prüfung der Verbrauchs- und CO2-Werte auf der Straße kann dieserMissbrauch beendet werden," so Axel Friedrich, InternationalerVerkehrsexperte.Zukünftig sollen Verbraucher wieder eine fundierteKaufentscheidung treffen und sich gegen die nicht offengelegtenSpritverbrauchswerte wehren können. Dabei wird im Rahmen der Kampagneeine vergleichende Studie über Verbraucherrechte in verschiedenenEU-Staaten erarbeitet. DUH und T&E fordern u.a. eine offizielleAnlaufstelle, die festgestellte Abweichungen des Spritverbrauchssammelt und bei der Durchsetzung der Verbraucherrechte hilft. InDeutschland kann nach einem Grundsatzentscheid desBundesgerichtshofes jeder Autohalter mit nachweislich erhöhtemSpritverbrauch von über zehn Prozent auf Basis von Labormessungen dieRückabwicklung des Kaufs und Schadenersatz einfordern. In derRealität müssen sich jedoch die betroffenen Autohalter bislang aufeinen mehrjährigen Rechtsstreit mit spezialisierten Konzernanwältenund hohen Gutachterkosten einstellen, ohne dass sie eineUnterstützung durch die Behörden erhalten.Die DUH wird in den nächsten Jahren regelmäßig neueste auf demdeutschen Markt zugelassene Diesel- und Benzin-Pkw auf derenSpritverbrauchsangaben hin prüfen und ein Tool einrichten, in demsich Verbraucher über den realen Spritverbrauch neuer Pkw informierenkönnen. 