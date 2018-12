Deutsche Umwelthilfe schlägt Alarm: Berliner Luft vor Kindergärten stark mit Stickstoffdioxid belastet - Besonders schmutziger BMW-Diesel SUV X3 wurde mit US-Serienteilen wirksam nachgerüstet

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe hat im Rahmen ihrer CitizenScience Messaktion "Decke auf, wo Atmen krank macht" alarmierendeLuftbelastungswerte des Dieselabgasgifts NO2 in Berlin rund umKindergärten, Schulen, Arztpraxen und Pflegeheimen ermittelt - Mehrals jeder zweite Messort zeigt Überschreitung des Grenzwerts von 40µg/m3 in der Luft - BMW X3 xDrive 20d wurde mit Serienteilen desHerstellers nachgerüstet und Abgaswerte vor und nach dem Umbau imEmissions-Kontroll-Institut der DUH ermittelt: Ergebnisse belegeneindrucksvolle Emissionsminderung und Machbarkeit der Nachrüstungdurch vorhandene Bauteile des Herstellers - ZDF Magazin Frontal21dokumentierte gestern Abend die erfolgreiche NachrüstungDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) setzt ihre Messkampagne "Decke auf,wo Atmen krank macht" fort. Im Herbst 2018 hat die DUH an 47Messorten in Berlin an oder in unmittelbarer Nähe von Kindergärten,Schulen, Arztpraxen, Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen dieBelastung der Atemluft mit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid (NO2)ermittelt. Gemessen wurde mittels Passivsammlern über einen Zeitraumvon vier Wochen auf zwei Metern Höhe. Die Ergebnisse belegen wiestark belastet die Atemluft ausgerechnet dort ist, wo sich Kinder,Kranke und gesundheitlich vorbelastete Menschen aufhalten.In der Messreihe weisen die Orte, an denen sich ältere Menschenhäufig aufhalten, einen Durchschnittswert von 40,6 µg NO2/m³ auf. Anoder in unmittelbarer Nähe von Arztpraxen oder Krankenhäusern wurdeein Durchschnittswert von 44,9 µg NO2/m3 gemessen, an Kitas undSchulen ein Durchschnittswert von 40,7 µg NO2/m3.Die höchste Belastung wurde vor dem Eingang zu einem Kinderarzt amKaiser-Wilhelm-Platz in Berlin-Schöneberg mit 57,4 µg NO2/m3ermittelt. Ein weiterer sehr hoher Wert wurde an einer Kita in derMarkstraße in Reinickendorf mit 52,7 µg NO2/m3 gemessen. DieSpitzenbelastung vor einem ambulanten Pflegedienst für ältereMenschen in Weißensee liegt bei 47,7 µg NO2/m3.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH erklärt: "DieMessungen zeigen, dass wir in Berlin ein flächendeckendes Problem mitdem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid haben. Es ist angesichts von250.000 Asthmatikern in Berlin - darunter 50.000 erkrankte Kinder -nicht akzeptabel, wenn sogar die Luft vor Schulen, Kitas undPflegeheimen derart hoch mit dem Dieselabgasgift NO2 belastet ist.Das Verwaltungsgericht Berlin hat uns recht gegeben, dass bis Ende2019 überall in der Bundeshauptstadt die Grenzwerte fürStickstoffdioxid eingehalten werden müssen. Diese Einhaltung werdenwir auch durch begleitende Messungen sicherstellen."Kinderarzt Christian Döring sagt: "Gerade Kinder sind besondersdurch den Schadstoff Stickstoffdioxid in der Luft betroffen, vorallem in der Wachstumsphase, wenn ihre Abwehrkräfte noch nichtausgebildet sind. Das Risiko für Atemnot ist bei kleineren Atemwegendeutlich erhöht. Sind Kinder der Belastung dauerhaft ausgesetzt,können sie bleibende Schäden davontragen. Die Gefährdung der Kinderbeginnt bereits vor der Geburt, wenn die Mütter der schlechten Luftausgesetzt sind. Der aktuelle Grenzwert von 40 µg/m3 fürStickstoffdioxid im Jahresmittel ist kein Schwellenwert; entgegen deraktuellen Vorschläge sollte dieser viel eher weiter heruntergesetztals aufgeweicht werden. Der im Grundgesetz verankerte Schutz unsererGesundheit muss ernst genommen werden."Die Messergebnisse der DUH in Berlin belegen, wie dringend dieBelastung der Atemluft verringert werden muss. Hardware-Nachrüstungendreckiger Betrugs-Diesel sind eine dazu notwendige und dringendeMaßnahme. Diese müssen von der Bundesregierung endlich für Diesel-Pkwder Eurostufe 5 und 6 verpflichtend und auf Kosten der Herstellerangeordnet werden.Um die Machbarkeit und Wirksamkeit von Hardware-Nachrüstungen zubelegen, hat die DUH in ihrem Emissions-Kontroll-Institut (EKI)erneut ein Fahrzeug vor und nach einer Nachrüstung - diesmal mitbereits vorhandenen Serienteilen des Herstellers - auf der Straßegetestet. Das Testfahrzeug war ein BMW X3 xDrive 20d, ErstzulassungMai 2012, Eurostufe 5. Der Grenzwert für den Ausstoß von Stickoxid(NOX) bei dieser Abgasnorm beträgt 180 mg/km. Das Fahrzeug istserienmäßig mit einem Dieselpartikelfilter ausgestattet. DasZDF-Magazin Frontal21 dokumentierte gestern Abend die Nachrüstungdieses BMW-Diesel.Die erste Messreihe erfolgte im Originalzustand des Fahrzeugs bei+9 bis +12 Grad Celsius. Der BMW wies einen durchschnittlichenNOX-Ausstoß von 846 mg /km aus. Anschließend wurde das Fahrzeug durchdie Baumot Technologie GmbH mit einer SCR-Anlage mitHarnstoffeinspritzung nachgerüstet. Ein Großteil der nachgerüstetenBauteile, wie auch der SCR-Katalysator, sind originale Serienbauteileder BMW AG, welche unter anderem bei Fahrzeugen für den US-Marktbereits verbaut werden.Bei der Messreihe nach der Nachrüstung lagen die Außentemperaturenum den Nullpunkt. Daher nahm die DUH eine weitere Messung mitausgeschalteter Harnstoffeindüsung vor, um die NOX-Rohemissionen desFahrzeugs auch bei diesen Temperaturen abzubilden. Lagen diedurchschnittlichen NOX-Emissionen vor der Umrüstung undAußentemperaturen von +9 bis +12 Grad Celsius bei durchschnittlich846 mg/km, stiegen sie bei Temperaturen um den Nullpunkt - ohneHarnstoffzufuhr in den SCR-Kat - auf 1.348 mg NOx/km an. Diesveranschaulicht den Anstieg der NOx-Rohemissionen des Fahrzeugs beisinkender Außentemperatur. Anschließend erfolgten zehn weitereMessungen mit Harnstoffeindüsung und somit aktiviertemSCR-Katalysator bei Temperauren von 0 bis +2 Grad Celsius. Dadurchkonnten die NOx-Emissionen auf durchschnittlich 219 mg/km gesenktwerden.Die nachgerüstete SCR-Anlage zeigt, wie auch bei niedrigenAußentemperaturen die NOX-Emissionen des BMW X3 mit Serienbauteilenvon 1.348 mg/km auf 219 mg/km gesenkt werden können, was einerMinderungsrate von 84 Prozent entspricht."Vor dem Hintergrund der erschreckend hohen NOX-Emissionen diesesBMW-Fahrzeuges ist die Weigerung von BMW, sich an derHardware-Nachrüstung zu beteiligen, eine Brüskierung ihrer Kunden,aber auch der Bundesregierung. Ein solches Verhalten ist völliginakzeptabel. Aber noch unsinniger wird die Verweigerungshaltungdurch die Tatsache, dass die Hardware-Nachrüstung fast vollständigmit Teilen aus dem BMW Ersatzteillager erfolgte. 