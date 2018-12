Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe reicht beimOberverwaltungsgericht in Münster Klagen für "Saubere Luft" inBielefeld, Hagen, Oberhausen und Wuppertal ein - Städte weisenanhaltend hohe Belastung der Atemluft mit dem DieselabgasgiftStickstoffdioxid auf - Nachdem sich die Landesregierung weigert,geeignete Maßnahmen zur Einhaltung des Grenzwerts bis spätestens Ende2019 in die jeweiligen Luftreinhaltpläne aufzunehmen, hat die DUHKlage erhoben - DUH führt damit Gerichtsverfahren für die "SaubereLuft" und die Einleitung einer Verkehrswende in insgesamt 34 Städten,14 davon in NRWDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat vier weitere Klagen gegen dasLand Nordrhein-Westfalen beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münsterfür "Saubere Luft" in Bielefeld, Hagen, Oberhausen und Wuppertaleingereicht. In allen vier Städten wird der EU-Grenzwert fürStickstoffdioxid (NO2) von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg /m³) imJahresmittel fortwährend erheblich überschritten. Ziel der Klagen istdie Einhaltung des bereits seit 2010 verbindlich geltendenNO2-Grenzwerts noch im Jahr 2019. Auch über die seit längeremeingereichten Klagen in Dortmund, Bochum, Düren und Paderbornentscheidet zukünftig erstinstanzlich das OVG. Aufgrund derBehandlung der Klagen am OVG erwartet die DUH eine wahrscheinlichletztinstanzliche Entscheidung noch im kommenden Jahr.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "DerEU-Grenzwert dient dem Schutz unserer Gesundheit. Er steht nicht zurDebatte und gilt seit 2010. Doch die Landesregierung verweigert denBürgern in Bielefeld, Hagen, Oberhausen und Wuppertal die ihnenrechtlich zustehende "Saubere Luft". Wir brauchen eine wirklicheVerkehrswende. Unsere Städte ersticken am motorisiertenIndividualverkehr und an giftigen Dieselabgasen. Offensichtlich sindgegen den Widerstand der Dieselkonzerne nur noch die Gerichte inDeutschland in der Lage, geltendes Recht und Gesetz durchzusetzen.Wir brauchen mehr saubere Busse und Straßenbahnen und wenigerschmutzige Diesel-Fahrzeuge in der Stadt."Das Bundesverwaltungsgericht hatte in seinen Grundsatzurteilen vom27. Februar 2018 das Jahr 2019 als letztmöglichen Zeitpunkt zurEinhaltung des EU-weit gültigen Jahresmittelwerts von 40 µg/m³höchstrichterlich festgelegt. Die "Saubere Luft" in den vier Städtenist nur durch kurzfristig wirksame Maßnahmen wie Fahrverbote fürschmutzige Diesel-Fahrzeuge möglich, die im realen Betrieb dieGrenzwerte um ein Mehrfaches übersteigen.In Bielefeld weist die offizielle Messstation "Innenstadt" lautUmweltbundesamt (UBA) einen NO2-Jahresmittelwert 2017 von 47 µg/m³aus. Auch eine Messung der DUH 2017 ergab am Haller Weg einenNO2-Wert von 44 µg/m³. Die beiden einzigen offiziellen Messstationenin Hagen stellen für 2017 NO2-Werte oberhalb des Grenzwerts fest: 49µg/m³ (Märkischer Ring 85) und 48 µg/m³ (Graf-von-Galen-Ring).Ähnlich ist die Situation in Oberhausen. Die beiden offiziellenStationen messen laut UBA für 2017 NO2-Jahresmittelwerte von 49 µg/m³(Mülheimer Straße 117) und 46 µg/m³ (Mülheimer Straße 116). InWuppertal liegt an der einzigen offiziellen Messstation "Gathe" derNO2-Jahresmittelwert bei 49 µg/m³.Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in den Verfahren vertritt,betont: "Nach einer Gesetzesänderung in 2017 sind nun dieOberverwaltungsgerichte erstinstanzlich zuständig. Das OVG in Münsterhat dies am 6. Dezember 2018 klargestellt. Damit wird eine Instanzder Verwaltungsgerichtsbarkeit übersprungen. Wir begrüßen diesausdrücklich, denn so ist deutlich schneller mit einer finalenEntscheidung zu rechnen und Maßnahmen für die saubere Luft könnennicht länger unnötig verzögert werden."Hintergrund:Schmutzige Diesel-Pkw tragen wesentlich zu mehr als 800.000jährlichen Neuerkrankungen an Diabetes und Asthma sowie zu knapp13.000 vorzeitigen Todesfällen bei, verursacht durch die anhaltendeBelastung der Atemluft mit dem Dieselgift NO2. Das UBA hatte miteiner neuen Studie über die Gesundheitsfolgen von NO2 verdeutlicht,dass bereits bei Konzentrationen deutlich unterhalb des Grenzwertesmit 437.000 Neuerkrankungen an Diabetes Mellitus und 439.000Asthmaerkrankungen zu rechnen ist.Durch eine Änderung im Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 2017 ist für dieKlagen für "Saubere Luft", die nach dem 2. Juni 2018 eingereichtwerden, das Oberverwaltungsgericht und nicht das Verwaltungsgerichtzuständig. Durch eine Änderung im Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz 2017 ist für dieKlagen für "Saubere Luft", die nach dem 2. Juni 2018 eingereichtwerden, das Oberverwaltungsgericht und nicht das Verwaltungsgerichtzuständig. Durch diese Verweisung wird eine gerichtliche Instanzübersprungen, sodass Entscheidungen zur Änderung vonLuftreinhalteplänen deutlich schneller fallen werden, voraussichtlichim Jahr 2019.