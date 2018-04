Deutsche Umwelthilfe präsentiert neue Abgasmessungen von aktuellen Diesel-Pkw Euro 6: Hardware-Update unverzichtbar und für viele Pkw sofort verfügbar

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

--------------------------------------------------------------mehr Informationenhttp://ots.de/agnycA--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Wintermessungen zeigen hohe Stickoxidemissionen beiniedrigen Außentemperaturen - Kein einziger der 15 untersuchtenDiesel-Pkw hielt die Stickoxid-Grenzwerte bei Straßenmessungen derDUH ein - Ergebnisse unterstreichen die zwingende Notwendigkeitwirksamer technischer Nachrüstung sowie von Fahrverboten für alleDiesel, die die Grenzwerte nicht im Realbetrieb einhalten - Auch nachSoftware-Updates sind noch temperaturgesteuerte AbschalteinrichtungenvorhandenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat in ihremEmissions-Kontroll-Institut (EKI) erneut insgesamt 15 Diesel-Pkwunterschiedlicher Hersteller auf ihr Abgasverhalten im realenFahrbetrieb hin untersucht. Getestet wurden Fahrzeuge der Eurostufen5 und 6.Die Messungen zeigen erneut erschreckend hohe Emissionen desSchadstoffs Stickoxid (NOx), selbst bei Premiumfahrzeugen wie einemAudi A 8 3.0 TDI Euro 6, der mit durchschnittlich 483 mg/km denNOx-Grenzwert (80 mg/km) um das Sechsfache überschreitet. BeiAußentemperaturen zwischen -9 und -4 Grad Celsius weist ein Peugeot208 BlueHDI FAP 100 der Eurostufe 6 noch höhere Überschreitungen auf:Die Messungen an diesem Fahrzeug zeigen im Schnitt eineÜberschreitung des NOx-Grenzwertes um den Faktor 9,7.Auch die Messungen an einem Opel Zafira 1.6 CDTi Euro 6 weisen aufunterschiedliches Emissionsverhalten je nach Außentemperatur hin. DasEKI hatte dasselbe Fahrzeug bereits im März 2017 beiAußentemperaturen zwischen +6 und +12 Grad Celsius gemessen und dabeiNOx-Emissionen von 995 mg/km ermittelt. Die aktuellen Messungen beiTemperaturen zwischen -1 und +5 Grad zeigten hingegen einendurchschnittlichen NOx-Ausstoß von 1.474 mg/km. Laut Hersteller istdie Software der Motorsteuerung beim aktuell gemessenen Fahrzeug aufdem neuesten Stand.Bei den Messungen interessierte die DUH auch das Abgasverhaltenvor und nach den von den Herstellern durchgeführten Software-Updates.Bei einem VW Sharan 2.0 TDI Euro 5+ mit SCR-Kat wurden sowohl vor alsauch nach der Durchführung eines Software-Updates im Rahmen des vomKraftfahrt-Bundesamt angeordneten Rückrufes Emissionsmessungendurchgeführt. Vor dem Update zeigten sich NOx-Emissionen vondurchschnittlich 409 mg/km, nach dem Update lagen die NOx-Emissionenbei sommerlichen Temperaturen bei 186 mg/km. Eine weitere Messung beifür das Winterhalbjahr typischen Außentemperaturen zwischen +1 und +2Grad Celsius am selben Fahrzeug zeigten dann jedoch einen Anstieg aufsogar 498 mg NOx/km."Für die Hälfte der betroffenen Diesel-Pkw haben die Herstellerdie erforderliche Hardware zur Nachrüstung bereits heute fertigentwickelt und wäre sofort verfügbar. Es gibt keine technischenHindernisse, diese Maßnahmen umgehend umzusetzen. Die Argumente derHersteller gegen entsprechende Maßnahmen sind nichts weiter als fauleAusreden", so Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsberater undLeiter des Emissions-Kontroll-Instituts der DUH."Wir kommen um eine technische Nachrüstung der Bestandsflotte vonca. zehn Millionen Diesel-Pkw der Abgasstufe Euro 5 und 6 nichtherum. Kein einziger der in diesem Winterhalbjahr von uns getestetenDiesel-Pkw hielt bei Straßenmessungen den Abgasgrenzwert für NOx ein.Und in einer erneuten Wirkungsmessung der Software-Updates zeigensich gerade für das gesundheitlich relevante Winterhalbjahr dannbesonders hohe NOx-Emissionen", so Jürgen Resch,Bundesgeschäftsführer der DUH.Die DUH geht von Gesamtkosten der technischen Nachrüstung von 15Milliarden Euro insgesamt aus, auf die deutschen Hersteller entfallendavon ca. zehn Milliarden Euro. Die Bundesregierung müssesicherstellen, dass die in hoch belastete Innenstädte einfahrendenDiesel-Pkw über eine ganzjährig funktionstüchtige Abgasreinigungverfügen. "Die vom Kraftfahrt-Bundesamt geduldetenAbschalteinrichtungen bei niedrigen Temperaturen sind illegal undmüssen entfernt oder diese Fahrzeuge stillgelegt werden", so Reschweiter.Die amerikanische Umweltbehörde EPA besteht auf technischeNachbesserungen bei Betrugsdiesel von VW, Audi und Porsche. Diesemüssen die Wirksamkeit der Abgasreinigung auch bei niedrigenTemperaturen nachweisen. Das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt erlaubtden Herstellern hingegen praktisch kostenfreie Software-Updates, dieim Sommer kaum Besserung bringen. Im Winter haben diese Fahrzeugesogar besonders hohe NOx-Emissionen. Diese Fahrzeuge werden von denDiesel-Fahrverboten daher trotz eines Software-Updates betroffensein.Links:Bericht Wintermessungen 2017 - 2018: http://l.duh.de/p180411Tabelle mit den Ergebnissen der PEMS-Messungen 2016 bis 2018:http://l.duh.de/p180411Balkendiagramm Wintermessungen 2017/2018: http://l.duh.de/p180411Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte0152 29483857, axel.friedrich.berlin@gmail.comDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell