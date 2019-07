Deutsche Umwelthilfe präsentiert Ergebnisse von Emissionsmessungen an Lkw im Realbetrieb: Abgassystem jedes 5. Lkw manipuliert oder defekt

Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe präsentiert alarmierendeErgebnisse von Straßen-Abgasmessungen, durchgeführt von derUniversität Heidelberg in Kooperation mit dem Verband für dieTransportbranche Camion Pro und mit Unterstützung der VerkehrspolizeiSachsen - Abgasreinigung bei 20 Prozent der 141 gemessenen Fahrzeugedefekt oder manipuliert - Vor allem Lkws aus Osteuropa auffällig -Unterbundene Harnstoff-Einspritzung oder abgeschalteteAbgasrückführung spart Kosten - Fehlende Anordnung sowie technischeund personelle Ausstattung der Kontrollbehörden öffnen Tür und Torfür betrügerische Manipulation der Lkw-Abgaskatalysatoren - DUHfordert effektive behördliche Kontrollen mit sofortiger Stilllegungauffälliger Fahrzeuge und wirkungsvolle SanktionenJeder fünfte Lkw überschreitet die geltenden Abgasstandards fürStickoxid (NOx). Das ist das erschreckende Ergebnis vonAbgas-Messungen an insgesamt 140 Euro V und VI Lkw im realen Betriebauf der Straße. Besonders Lkw aus Osteuropa waren auffällig. DieDeutsche Umwelthilfe (DUH) hatte das Institut für Umweltphysik derUniversität Heidelberg beauftragt, die NOx-Emissionen von Lkw imrealen Betrieb zu ermitteln. Die Aktion erfolgte in Zusammenarbeitmit dem Verband für die Transportbranche Camion Pro. DieVerkehrspolizei Sachsen unterstütze die Messungen an einem Tag.Die zu hohen NOx-Werte sind nach Ansicht der DUH auf einen Defektoder eine Manipulation der Abgasreinigung durch die Nutzerzurückzuführen. Daher fordert der Umwelt- undVerbraucherschutzverband deutlich mehr und effektivere Kontrollendurch die zuständigen Behörden sowie wirkungsvolle Sanktionen gegendie Betreiber der Fahrzeuge. Auffällige Fahrzeuge mit zu hohenSchadstoffemissionen sollten sofort stillgelegt und erst nach einernachgewiesenen Reparatur der Abgasreinigungsanlage und eineranschließenden Prüfung durch die Behörden wieder für den Verkehrfreigegeben werden. Denkbar ist ein Entzug der EU-Lizenzen, eineNachzahlung der Mautdivergenzen sowie angemessen hohe Strafzahlungenwie beispielsweise in der Schweiz. Die Fahrzeuge sollten erst wiederfahren dürfen, wenn die Zahlungen erfolgt sind.Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "VerkehrsministerScheuer ist nach EU-Recht verpflichtet, die realen Abgasemissionenvon Fahrzeugen stichprobenhaft zu überprüfen und festgestellteVerstöße zu verfolgen. Fahrzeuge, die mit derart hohenSchadstoffemissionen, wie von uns gemessen, die Luft vergiften,müssen sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Das gilt gerade auchfür Lkw, die mehrere hunderttausend Kilometer Laufleistung pro Jahrhaben. Unsere verdeckten Abgasmessungen beim Hinterherfahren der Lkwzeigen, dass nicht nur im Pkw-Bereich, sondern auch bei den Lkwbezüglich der realen Dieselabgas-Emissionen getrickst und betrogenwird. Während andere EU-Staaten zumindest rudimentär kontrollierenund in der Schweiz bei festgestellten Verstößen Lkw mit manipuliertenAbgasanlagen stilllegt werden, findet in Deutschland keine effektiveAbgaskontrolle von Lkw auf der Straße durch die Behörden statt."Insgesamt fielen bei dem Test 12 von 40 (bzw. 30 Prozent) Euro VLkw und 16 von 100 (bzw. 16 Prozent) Euro VI Lkw mit deutlich zuhohen NOX-Emissionswerten auf. Somit zeigte jedes fünfte gemesseneFahrzeuge NOx-Emissionswerte deutlich oberhalb des jeweiligenGrenzwerts auf.Die Ergebnisse bewertet Axel Friedrich, der als internationalerVerkehrsexperte und Leiter des Emissions-Kontroll-Instituts der DUHdie Messungen begleitet hat: "Wenn jeder fünfte getestete Lkw dieAbgasstandards nicht einhält, ist das ein Beleg dafür, dass dieAbgasreinigungsanlage defekt oder manipuliert ist. Angesichts derHerausforderungen, vor der wir mit Blick auf Luftreinhaltung inDeutschland und Europa stehen, können wir das nicht akzeptieren. DerStand der Technik erlaubt, dass Fahrzeuge dieser Abgasstandardsweitgehend sauber unterwegs sind. Das darf nicht durch betrügerischesHandeln der Betreiber und fehlende Kontrollen unterwandert werden."Die Abgasreinigung kann über elektronische Module, sogenannteEmulatoren, sowie Software-Eingriffe manipuliert werden, sodass dieerforderliche Einspritzung von Harnstoff unterbunden oder dieAbgasrückführung reduziert wird. Die bordeigenen Kontrollsystemewerden ausgetrickst, sodass das Fahrzeug ohne weitere Fehlermeldungund ohne funktionierende Abgasreinigung weiterfährt.Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband sieht analog zumAbgasbetrug im Pkw-Bereich einen Skandal ähnlichen Ausmaßes auch beiLkw durch die Spediteure. Im Fokus stehen die Halter der Fahrzeuge,die manipulierend in die Abgasreinigungssysteme eingreifen. Die DUHfordert die umgehende Durchführung effektiver Kontrollen der realenAbgasemissionen auch von Lkw im Betrieb auf der Straße durch dieAutobahnpolizei und das Bundesamt für Güterverkehr (BAG). Dazubenötigt die Autobahnpolizei neben ausreichenden personellenKapazitäten die technische Ausstattung, um Fahrzeuge mit zu hohenEmissionswerten aufdecken zu können.Die aktuellen NOx-Abgasmessungen durch das Institut fürUmweltphysik fanden an vier Tagen Ende Mai 2019 auf Autobahnen inBaden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsenstatt. Die Konzentration von NOX und CO2 in der Abgasfahne hinter denLkw wurde während der Fahrt nach dem "Plume Chasing" Verfahrenuntersucht. Denis Pöhler vom Institut für Umweltphysik derUniversität Heidelberg erläutert: "Die Emissionen in der verdünntenAbgasfahne von Lkw können mit dem angewandten Plume ChasingMessverfahren während der Fahrt hinter dem Lkw identifiziert werden.Durch die Messung über mehrere Minuten an einem Lkw bei konstanterFahrt erhält man einen verlässlichen Emissionswert für das Fahrzeugmit dem sich feststellen lässt, ob die Abgasanlage korrekt arbeitetoder nicht."Andreas Mossyrsch Vorstand von Camion Pro: "Ziel der Untersuchungwar es, das Ausmaß der Abgasmanipulationen bei Lkw aufzudecken. DieseManipulationen führen nicht nur zu einer hohen Belastung der Umwelt,sondern auch zu einer existenzbedrohenden Wettbewerbsverzerrung."Durch den Einsatz der billigen Manipulationssoftware spart derBetreiber bei einem Lkw bis zu 1.000 Euro pro Jahr - bei einem großenFuhrpark eine ausschlaggebende Summe, die zu einem Vorteil gegenüberdenjenigen führt, die sich an die Regeln halten.Insgesamt wurden 141 Lkw untersucht. Bei 52 handelt es sich um Lkwmit deutschem Kennzeichen, die verbleibenden 89 Lkw kommen ausanderen EU-Staaten oder aus Russland, Weißrussland, Serbien oder derTürkei. 40 der getesteten Lkw hatten die Abgasnorm Euro V, 100 dieAbgasnorm Euro VI, nur einer die Abgasnorm Euro III. Mehr als 25Prozent der nicht deutschen Lkw waren bei den Tests auffällig.Vier Lkw mit auffällig hohen NOX-Emissionen im Realbetrieb wurdenvon den Vollzugsbeamten der Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz am 27.Mai 2019 von der Autobahn abgeleitet und einer Kontrolle unterzogen.Die NOX-Emissionsmessung eines Euro V Lkw des Herstellers MANzeigte einen durchschnittlichen Wert von 9539 mg NOx/kWh. DerPrüfwert inklusive Toleranzmarge liegt bei 3000 mg/kWh. Bei derKontrolle durch die Verkehrspolizei ergab das Diagnosegeräte keinenRückschluss auf eine Manipulation. Jedoch fielen bei manuellerÜberprüfung der Fahrzeugparameter über dieon-Board-Diagnoseschnittstelle viele Unstimmigkeiten auf: DerTemperatursensor, welcher dazu konzipiert ist, im Fall von extremenTemperaturen im Abgassystem die Abgasreinigung temporär abzuschalten,um Schäden an dieser zu verhindern, gab einen Wert von -20 °C aus.Somit wird die AdBlue Einspritzung unterbunden. Gleichzeitig zeigtedas Fahrzeug eine Außentemperatur von +21,3 °C an. Ein deutlicherHinweis für einen manipulierenden Eingriff in die Software.Einen auffälligen Volvo Lkw Euro VI konnte die Polizei nichtüberprüfen, da das vorhandene Messgerät für diesen Typ nicht geeignetwar. Sven Krahnert, Leiter der Verkehrsüberwachung derPolizeidirektion Chemnitz, begleitete die Messungen am 27. Mai undsagt: "Wir benötigen Messtechnik, damit wir bei einem Anfangsverdachtdie Funktion der AdBlue-Anlage unkompliziert überprüfen können."Die DUH hat bereits seit 2007, viele Jahre vor dem Bekanntwerdendes Abgasbetrugs an Diesel-Pkw, auf die Manipulation derAbgasreinigungssysteme von Diesel-Pkw durch die Herstellerhingewiesen. Ebenso hat die DUH in der Vergangenheit aufbetrügerische Machenschaften bei Nachrüstkatalysatoren für Pkw, aberauch auf illegale Angebote der verbotenen Emulatoren zur Abschaltungder Harnstoffeinspritzung im Lkw Bereich hingewiesen."Am wichtigsten ist der politische Wille, diesem Betrug imLkw-Bereich ein Ende zu setzen. Hier sind die Verkehrsminister derLänder und des Bundes in der Pflicht, den zuständigen Behördenentsprechende Weisung zu geben. Immerhin handelt es sich nicht umKavaliersdelikte. Gerade das Bundesverkehrsministerium und dasKraftfahrt-Bundesamt spielen hier eine besonders unrühmliche Rolle:Weder schritten sie gegen von der DUH enttarnteBetrugs-Nachrüstkatalysatoren oder auch Attrappen von Kats ein, nochgegen Inverkehrbringer von AbBlue Emulatoren. Die DUH musste jeweilsvon ihrem Klagerecht im Rahmen der ökologischen MarktüberwachungGebrauch machen und gegen die Firmen vorgehen", so Resch weiter.Links:Zum Messbericht: http://l.duh.de/p170724Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH0171 3649170, resch@duh.deDr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte0157 71592163, axel.friedrich.berlin@gmail.comDr. Denis Pöhler, Institut für Umweltphysik, Universität Heidelberg06221 546311, 0176 20504718, denis.poehler@iup.uni-heidelberg.deAndreas Mossyrsch, Vorstand Camion Pro e.V.089 3160597-0, info@camionpro.euPolizeidirektion Chemnitz, Pressestelle0371 387-2020, pressestelle.pd-c@polizei.sachsen.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell