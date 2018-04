Deutsche Umwelthilfe obsiegt erneut vor Gericht gegen die Bundesregierung - Kraftfahrt-Bundesamt muss Akteneinsicht in VW-Dieselgate-Akte gewähren

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Verwaltungsgericht Schleswig kritisiert ungeprüfteÜbernahme von Behauptungen der Volkswagen AG durch dasKraftfahrt-Bundesamt - Berufung wurde nicht zugelassen -DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch forderte Kanzlerin AngelaMerkel dazu auf, die Fernsteuerung ihrer Bundesregierung durch dieDieselkonzerne nicht länger zu akzeptierenDas Verwaltungsgericht Schleswig hat heute der DeutschenUmwelthilfe (DUH) in ihrer Klage auf Akteneinsicht in vollem UmfangRecht gegeben (Az: 6 A 48/16). Streitgegenstand waren alle beimKraftfahrt-Bundesamt (KBA) vorhandenen Unterlagen, die im Ergebniszum Rückruf der VW-Modelle am 15.10.2015 geführt haben. Die Klagerichtete sich gegen die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durchdas Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).Mit dem Urteil erhält der Umwelt- und Verbraucherschutzverband aufGrundlage des Umweltinformationsgesetzes Einsicht in den gesamtenSchriftverkehr, der im Herbst 2015 zur Anordnung des Rückrufs vonBetrugs-Diesel-Pkw führte."Das heutige Urteil ist ein Sieg für den Rechtsstaat über eineBundesregierung, die auch 30 Monate nach Aufdeckung des größtenIndustrieskandals der deutschen Nachkriegsgeschichte einekonspirative Zusammenarbeit mit betrügerischen Autobauernweiterführt. Ich fordere Kanzlerin Angela Merkel dazu auf, dieFernsteuerung ihrer Bundesregierung durch die Dieselkonzerne nichtlänger zu akzeptieren", so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer derDUH.Das KBA ist verpflichtet, Einsicht in alle Aktenbestandteile, diezur Rückrufanordnung gegen VW am 15.10.2015 geführt haben, zugewähren. VW und KBA können sich nicht auf Betriebsgeheimnisse oderdie aktuell noch laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungenberufen. Das Gericht kritisierte, dass das KBA die Schwärzungen derkompletten Unterlagen unter anderem wegen Geschäfts- undBetriebsgeheimnissen "völlig ungeprüft" von VW übernommen habe. NachAuffassung des Gerichts überwiege aber das öffentliche Interesse,selbst wenn Geschäftsgeheimnisse vorliegen sollten.Bereits vor mehr als zwei Jahren hatte das VerwaltungsgerichtSchleswig die Herausgabe der VW-Akte verfügt. Daraufhin übersandtedie Behörde der DUH eine nahezu komplett geschwärzte Akte mit 581Seiten, die es mehrfach sogar in die Satiresendung "heute show" alsBeleg der versprochenen Transparenzoffensive von Bundesregierung undVolkswagen schaffte. Diese Akte ist nun nach dem Urteil komplettungeschwärzt der DUH auszuhändigen.Das KBA hatte die Herausgabe der ungeschwärzten Seiten mit Verweisauf laufende strafrechtliche Ermittlungen sowie Betriebs- undGeschäftsgeheimnisse von VW über mehr als zwei Jahre abgelehnt. DerVorsitzende Richter sagte heute in der mündlichen Verhandlung, mankönne sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass jeder Satz inder Akte ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis beinhalte.Eine Berufung wurde nicht zugelassen. Alle Unterlagen zwischen demBekanntwerden des Dieselskandals am 18.9.2015 und dem Erlass derRückrufanordnung am 15.10.2015 sind davon betroffen, sofern sie dasKBA führt. Die DUH erhofft sich durch die Offenlegung Aufklärungdarüber, wie es zu der VW begünstigenden Beschränkung einesmillionenfachen Betrugs von VW-Kunden auf bloße Software-Updates kam.Rechtsanwalt Remo Klinger, der die DUH in dem Rechtsstreitvertritt, sagt: "Nun kommt endlich Licht in den Dieselskandal. EinRechtsstaat lebt von Transparenz und Öffentlichkeit, nicht vonKumpanei zwischen Aufsichtsbehörde und Unternehmen. Dies hat dasVerwaltungsgericht heute eindrucksvoll bestätigt."Hintergrund:Nach dem Bekanntwerden des VW-Abgasskandals im September 2015ordnete das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am 15.10.2015 einen amtlichenRückruf der betroffenen VW-Fahrzeuge an. Details über dieRückrufaktion, wie die Veränderungen der Leistungs-,Spritverbrauchs-, CO2- sowie sonstiger Emissionswerte die mit derNachrüstung verbunden sind, sind nicht bekannt. Da auf Anfrage derDUH keine Informationen zum Rückruf herausgegeben wurden, hat die DUHam 22.1.2016 auf Grundlage des Umweltinformationsgesetzes gegen dasKBA eine Untätigkeitsklage wegen Anspruchs auf Informationserteilunggestellt. Sie fordert die Beklagte auf, Einsicht in dieRückrufanordnung sowie den gesamten dazu vorliegenden Schriftverkehrzu gewähren. Nachdem dem Antrag der DUH teilweise stattgegeben wurde,erhielt die DUH 2016 vom Kraftfahrt-Bundesamt eine nahezu komplettgeschwärzte Akte mit 581 Seiten. Die Rückrufanordnung als solche istder DUH mittlerweile bekannt.