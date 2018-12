Deutsche Umwelthilfe misst alarmierende NO2-Werte in Berlin an Kindergärten und Schulen - Besonders schmutziger süddeutscher Diesel-Pkw mit Serienteilen des Herstellers erfolgreich nachgerüstet

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Wir möchten Ihnen die Ergebnisse einer aufwändigenLuftqualitätsmessung vorstellen, die die Deutsche Umwelthilfe (DUH)im Herbst 2018 im Rahmen ihrer Citizen Science Messeaktion "Deckeauf, wo Atmen krank macht" ermittelt hat. Im Fokus standenPassivsammler-Messungen an besonders sensiblen Orten in ganz Berlinwie Kindergärten, Kinderarztpraxen, Schulen, Krankenhäuser undPflegeheime. Gerade Kinder, alte und gesundheitlich vorbelasteteMenschen reagieren besonders sensibel auf die Belastung der Atemluftmit dem Dieselabgasgift NO2. Der Kölner Kinderarzt Christian Döringwird Ihnen erläutern, welche gesundheitlichen Folgen erhöhteNO2-Werte in der Atemluft haben.Darüber hinaus möchten wir Ihnen die Ergebnisse eines Projekts zurAbgasreinigung eines Diesel-Pkw mit besonders hohen NOx-Emissioneneines süddeutschen Fahrzeugherstellers vorstellen. Wir haben inunserem Emissions-Kontroll-Institut (EKI) die NOx-Emissionen des Pkwvor der Hardware-Nachrüstung gemessen sowie nach der Nachrüstung mitSerienteilen des Herstellers. Diese eindrucksvollenReduzierungspotentiale mit vorhandenen Serienteilen möchten wir Ihnenpräsentieren.Wir bitten um Anmeldung an presse@duh.de.Datum: Mittwoch, 12. Dezember 2018, 9.30 bis 10.30 UhrOrt:DUH-Bundesgeschäftsstelle Berlin, Hackescher Markt 4, 10178Berlin, DachgeschoßTeilnehmende:- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH- Christian Döring, Kinderarzt Köln- Dr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte, Projektleiterdes Emissions-Kontroll-Institutes der DUHPressekontakt:DUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell