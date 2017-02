Deutsche Umwelthilfe kritisiert beschlossenes Naturschutzgesetz als zu schwach

Berlin (ots) - Biotopverbund soll erst 2027 realisiert werden -Meeresschutzgebiete weiter Nutzerinteressen ausgeliefert -Meeresschutzpolitik verkommt zum Lippenbekenntnis - Bundesrat undBundestag sind aufgefordert, Naturschutzgesetz nachzubessernDie Bundesregierung hat heute (8.2.2017) die Novelle desBundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) beschlossen. Die DeutscheUmwelthilfe (DUH) kritisiert, dass im Laufe der Abstimmung mit demForschungs- und Landwirtschaftsressort zu viele Zugeständnisse zuLasten des Naturschutzes gemacht worden sind. Die vorgeseheneMeeresschutzpolitik steht im Widerspruch zu den von derBundeskanzlerin gemachten Bekenntnissen auf der internationalenBühne. Dass die Bundesländer den Biotopverbund von 10 Prozent derFläche eines jeden Landes erst 2027 umsetzen müssen, konterkariertdie eigenen Zielvorgaben der von der Bundesregierung beschlossenenNationalen Strategie zur Biologischen Vielfalt. Die DUH fordertBundesrat und Bundestag auf, die Defizite nachzubessern.Die Gesetzesänderung war erforderlich, weil die Bundesregierung esbei der letzten Novelle versäumt hatte, die europäischeMeeres-Strategie-Rahmen-Richtlinie (MSRL) in der nationalenGesetzgebung zu beachten. Dies führte dazu, dass das bei der nunbeschlossenen Novellierung federführende Bundesumweltministerium(BMUB) zu einer Reihe von Kompromissen gezwungen wurde, dieschmerzhaft sind für den Naturschutz. Der heutige Beschluss kommt zumletztmöglichen Zeitpunkt, um ein Inkrafttreten noch in dieserLegislaturperiode zu erreichen. "Die Beschlüsse zum Meeresschutz undzum Biotopverbund zeigen deutlich, wie sehr der zeitliche Druck desBundesumweltministeriums, die Novelle noch in dieser Legislatur zuverabschieden, von anderen Ressorts der Bundesregierung ausgenutztworden ist", beklagt Ulrich Stöcker, Leiter Naturschutz bei der DUH.Die Frist für die Länder zur Umsetzung des bereits 2002 gesetzlicheingeführten Biotopverbunds wurde auf 2027 festgelegt. Aus Sicht derDUH ist dieses Zugeständnis ein Zeichen für das Scheitern derNaturschutzpolitik in den zuständigen Ländern. "Wenn die Bundesländerein Vierteljahrhundert benötigen, um die Vorschrift zum Biotopverbundumzusetzen, und 20 Jahre bekommen, um die Nationale Strategie zurBiologischen Vielfalt zu realisieren, läuft etwas gewaltig schief",sagt Stöcker. Dass die Umsetzung so viel Zeit in Anspruch nehme seidie Konsequenz der fatalen Einsparungen in denNaturschutzverwaltungen der Länder. Die gesetzte Frist manifestieredie Vollzugsdefizite der vergangenen Jahre und konterkariere dieeigenen Zielvorgaben der von der Bundesregierung beschlossenenStrategie.Die DUH kritisiert außerdem, dass Verordnungen desBundesumweltministeriums zur Ausweisung von Meeresschutzgebieten inder ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) von Nord- und Ostsee nurim Einvernehmen mit den anderen Ressorts erlassen werden können. ImGegensatz dazu muss bei der Genehmigung von Offshore-Windparks dasBundesamt für Naturschutz nur als Benehmensbehörde für die Belangedes Arten- und Lebensraumschutzes angehört werden - ohne dass es aufseine Zustimmung ankommt. "Damit steht der in Artikel 20 a desGrundgesetzes als Staatsziel herausgehobene Schutz unserernatürlichen Lebensgrundlage klar hinter den Interessen etwa einerunbegrenzten Freizeitfischerei und einer schrankenlosen Forschungzurück. Die Regelung zur AWZ verdeutlicht das Versagen der gesamtenBundesregierung in der nationalen Meeresschutzpolitik. Sie ist einArmutszeugnis für die Bundeskanzlerin und steht im Widerspruch zu allihren Lippenbekenntnissen auf internationaler Ebene zur Bedeutung desMeeresschutzes", sagt Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführerder DUH.Die DUH fordert den Bundesrat und die Bundestagsabgeordneten auf,ihre Mitverantwortung für die natürlichen Lebensgrundlagenwahrzunehmen und diese beiden Schwächungen nicht hinzunehmen, sondernstattdessen verantwortungsbewusste Regelungen vorzunehmen.Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deUlrich Stöcker, Leiter Naturschutz0160 8950556, stoecker@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.de,www.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell