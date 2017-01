Deutsche Umwelthilfe kritisiert Umweltinitiative von Coca-Cola, Danone, Pepsi und Co. als Greenwashing

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Berlin (ots) - Initiative von Großunternehmen gegen Plastikmüllsoll Aktionismus vortäuschen und wirksame Umweltgesetze verhindern -Verlautbarte Umweltziele stimmen nicht mit tatsächlichenUnternehmensstrategien überein - Coca-Cola kämpft gegenMehrwegflaschen, höhere Recyclingquoten und mehr Sammelmengen vonPlastikflaschen - DUH fordert Abfallvermeidungsziele undMehrwegquoten im europäischen Kreislaufwirtschaftspaket und imdeutschen VerpackungsgesetzKurz vor Beginn des Weltwirtschaftsforums 2017 in Davos haben sich40 global agierende Großkonzerne einer Initiative der britischenSeglerin Ellen MacArthur für eine neue Plastikwirtschaftangeschlossen. Unternehmen wie Coca-Cola, Danone oder Pepsi möchtenweniger und umweltfreundlicheres Plastik verwenden. Die DeutscheUmwelthilfe (DUH) kritisiert die Umweltinitiative als Greenwashing,die vor allem dazu dienen soll, wirksame Gesetze zur Vermeidung vonPlastikabfällen zu verhindern und von der gezielten Zerstörungressourcenschonender Mehrwegsysteme abzulenken. Die im Rahmen derInitiative von Coca-Cola und Co. formulierten Ziele zum Schutz derUmwelt sind allesamt unverbindlich, ohne einen konkreten zeitlichenRahmen und stehen in einem großen Missverhältnis zum tatsächlichenunternehmerischen Handeln.Dass sich ausgerechnet Coca-Cola als ein um die Weltmeerebesorgtes Unternehmen darstellt ist ein Skandal. Anstatt Mehrweg zufördern und Plastikabfälle zu vermeiden - wie in den Zielen derWirtschaftsinitiative formuliert - hat Coca-Cola in den letztenJahren in Norwegen seine Mehrwegflaschen abgeschafft und ist auch inDeutschland dabei aus dem Mehrwegsystem auszusteigen. "Ein vonDC-Leaks in 2016 veröffentlichtes internes Strategiepapier vonCoca-Cola zeigt, dass das Unternehmen gegen Mehrwegflaschen, gegenhöhere gesetzliche Recyclingquoten und gegen mehr gesammeltePlastikflaschen kämpft. Weltweit zählt Coca-Cola zu den amrücksichtslosesten gegen den Umweltschutz agierenden Unternehmen.Dass ein solches Unternehmen nun eine freiwillige Initiative fürweniger Plastikabfälle in den Meeren anführt, ist einTäuschungsmanöver und nicht mehr als die logische Fortsetzung desweltweiten Kampfes gegen Mehrwegsysteme", kritisiert derDUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Der Brause-Gigant sieht dieZukunft in Einweg-Plastikflaschen, die jedoch zu mehr und nicht zuweniger Kunststoffabfällen führen.Anstatt Coca-Cola gesetzlich zur Vermeidung von Plastikabfällen zuverpflichten, spielt die deutsche Umweltministerin Barbara Hendricksdem Brausekonzern in die Karten. Sie will im neuen Verpackungsgesetzdie Mehrwegquote für Getränkeverpackungen ersatzlos streichen. UmPlastikabfälle und die Verschmutzung der Meere dauerhaft zuverringern, sind jedoch gesetzliche Regelungen statt freiwilligerSelbstverpflichtungen von Großkonzernen notwendig. Die DUH fordertdeshalb von Ministerin Hendricks eine verbindliche Mehrwegquote imVerpackungsgesetz und von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker dieFestlegung von Abfallvermeidungszielen imEU-Kreislaufwirtschaftspaket. Zusätzlich würde die europaweiteEinführung von Pfandsystemen für Einweggetränkeverpackungen dieEntsorgung von Plastikflaschen in der Umwelt nahezu komplettverhindern.Wie unglaubwürdig die neue Wirtschaftsinitiative von Großkonzernenfür einen schonenden Umgang mit Ressourcen und für wenigerPlastikabfälle ist, zeigen ebenfalls die Beispiele der teilnehmendenUnternehmen Danone und Pepsi sowie der BiokunststoffherstellerNovamont und NatureWorks. "Danone führte 2016 in Deutschland eineneue Einweg-Plastikflasche ein, die um mehr als 40 Prozent schwerergeworden ist und Pepsi finanziert einen deutschen Lobbyverband, dersich für mehr Wegwerfplastikflaschen einsetzt. Die Verschwendung vonRessourcen wird billigend in Kauf genommen, wenn es den Konzernenwirtschaftlich nützt. Von Umweltschutz kann hier keine Rede sein ",sagt der DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer."Die Biokunststoffhersteller Novamont und NatureWorks sorgendafür, dass Verbraucher weiterhin milliardenfach zu Plastiktüten ausBiokunststoffen greifen, obwohl diese keine bessere Ökobilanzaufweisen als konventionelle Plastiktüten. Mehrweg-Tragetaschenwerden gerade nicht gefördert. Zudem verdrängen immer mehrWegwerfbecher aus Bioplastik abfallarme Mehrwegbechersysteme indeutschen Fußballstadien. Das Ergebnis sind Millionen vonBioplastikbechern im öffentlichen Raum, die sich in der Natur ähnlichlangsam abbauen wie normaler Kunststoff", kritisiert Fischer weiter.Der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen zur Herstellung vonKunststoffen ist nicht falsch, aber der Missbrauch von Bio-Plastik,um die Herstellung sowie den teuren Verkauf unnötigerEinweg-Plastikverpackungen zu legitimieren, schon.Hintergründe Informationen zur Abfallvermeidung undRessourcenschonung durch Mehrwegflaschenhttp://www.duh.de/mehrweg_klimaschutz0/vorteile-von-mehrweg/Informationen zu negativen Umweltauswirkungen durchEinweg-Plastikflaschenhttp://www.duh.de/mehrweg_klimaschutz0/einweg-plastikflaschen/Studie zur Vorteilhaftigkeit von Mehrwegflaschen, vorEinwegflaschen mit Pfand und der Sammlung von Getränkeverpackungen imgelben Sack http://www.duh.de/pwc_getraenkestudie.htmlPressemitteilung zum internen Strategiepapier von Coca-Cola vom30.11.2016: http://l.duh.de/zc2vmPressekontakt:Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft DUH030 2400 867 43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.de, www.duh.dewww.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell