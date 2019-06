Deutsche Umwelthilfe kritisiert Luftreinhalteplan für Berlin als unzureichend - Senat muss Saubere Luft im gesamten Stadtgebiet bis Ende 2019 sicherstellen

Berlin (ots) - Bürger haben ein Recht auf "Saubere Luft" imgesamten Stadtgebiet - Berliner Senat verstößt gegen Grundsatzurteildes Bundesverwaltungsgerichts: Selbst unter optimistischen Annahmenwird der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) nicht einmal in 2020eingehalten - Deutsche Umwelthilfe kündigt Vollstreckungsantrag zurUmsetzung des Urteils von Oktober 2018 an - Nur zonaleDieselfahrverbote einschließlich der Abgasstufe Euro 5 stellen dieschnellstmögliche Einhaltung des Grenzwerts von NO2 sicher - DeutscheUmwelthilfe fordert eine kurzfristige Nachbesserung desLuftreinhalteplansDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die aktuelleFortschreibung des Luftreinhalteplans für Berlin als ungeeignet, umden Bürgern schnellstmöglich das Recht auf "Saubere Luft" zugewähren. Hierzu war der Senat vom Verwaltungsgericht Berlin imOktober letzten Jahres im Rahmen einer Klage der DUH verpflichtetworden. Damit sich die Umsetzung des rechtskräftigen Urteils nichtlänger verzögert und die Berlinerinnen und Berliner so schnell wiemöglich zu ihrem Recht auf "Saubere Luft" kommen, wird die DUH einenVollstreckungsantrag einreichen. In einem solchenVollstreckungsverfahren kann das Gericht gegen den Senat beiNichtbeachtung eines Urteils Bußgelder verhängen und notfalls auch zuschärferen Maßnahmen greifen.Die DUH kritisiert, dass die NO2-Grenzwerteinhaltung mit denvorgesehenen Maßnahmen nicht sichergestellt ist. Eine Unterschreitungdes Grenzwertes für NO2 im vom Bundesverwaltungsgericht gesetztenZeitrahmen ist ausgeschlossen. Außerdem unterschlägt der Senatmehrere Straßen, an denen der NO2-Grenzwert selbst nach einerUmsetzung der im Luftreinhalteplan vorgesehenen Maßnahmen nach wievor massiv überschritten bleibt, darunter auch entlang derWohnbebauung an der Stadtautobahn im Bereich des Dreiecks Funkturm.Dazu Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH: "DieserLuftreinhalteplan ist nicht seriös und ignoriert das Recht auf"Saubere Luft" vor allem für besonders unter dem Dieselabgasgiftleidende Personengruppen wie Asthmatiker, Kinder, alte und krankeMenschen. Nicht akzeptabel ist zudem, dass der Senat mehrere hohegemessene NO2-Grenzwertüberschreitungen an bisher nicht als belastetbekannten Straßenabschnitten Berlins nicht berücksichtigt. Berlinsollte sich an Madrid orientieren, wo es durch mutige, zonaleDieselfahrverbote gelungen ist, im März dieses Jahres die besteLuftqualität seit zwanzig Jahren zu erreichen. Stattdessen wird inder deutschen Bundeshauptstadt das jahrelange Versagen in derLuftreinhaltepolitik fortgesetzt. Nur durch ein zonalesDieselfahrverbot in der Innenstadt wird es gelingen, in Berlin alseine der am stärksten mit Dieselabgasen belasteten Städte dieLuftqualität wieder ausreichend zu verbessern. Die DUH wird nun vordem Verwaltungsgericht Berlin einen Vollstreckungsantrag zurDurchsetzung des rechtskräftigen Urteils für die "Saubere Luft" nochin diesem Jahr stellen und die dafür notwendigen Maßnahmen damitdurchsetzen."Die DUH fordert den Senat auf, den Luftreinhalteplan sofortzuschreiben, dass die NO2-Grenzwerteinhaltung sicher im gesamtenStadtgebiet gewährleistet wird. Die Menschen in Berlin haben aufjedem Fußweg, vor jeder Schule und Wohnung sowie jedem Kindergartenein Recht auf "Saubere Luft". Zusätzlich zu den Dieselfahrverbotenhält die DUH ein größeres Tempo bei der Verkehrswende für notwendig.Neben einer verbindlichen Parkraumbewirtschaftung mit drastischerhöhten Parkgebühren und einer Verringerung der Zahl der Parkplätzesollte der motorisierte Individualverkehr auf Tempo 30 alsRegelgeschwindigkeit im gesamten Stadtgebiet verringert werden. Diesverringert auch die Lärmbelastung und erhöht die Verkehrssicherheit.Zentrale Maßnahme für die DUH ist ein zonales Fahrverbot fürDiesel-Pkw, Nutzfahrzeuge und Busse bis einschließlich der AbgasnormEuro 5. Dieses muss zum 1. September 2019 in Kraft treten. Das BVerwGhat in seinen Urteilen vom 27. Februar 2018 eindeutig klargestellt,dass der Erlass von Dieselfahrverboten zulässig und auch zwingendgeboten ist, sofern der gesetzlich vorgeschriebene Jahresmittelwertvon 40 Mikrogramm NO2/m3 anderweitig nicht bis Ende 2019 eingehaltenwerden kann. Dass dies in Berlin der Fall ist, hat dasVerwaltungsgericht Berlin im Urteil vom 9. Oktober 2018 zu Rechtfestgestellt. Erhalten die von Fahrverboten betroffenen Fahrzeuge einHardware-Update und halten diese auf der Straße die Abgasnormen ein,wären sie von Fahrverboten befreit. Die DUH fordert daher, dass dieAutohersteller diese Maßnahmen auf ihre Kosten bei allenBetrugs-Diesel-Pkw durchführen.Rechtsanwalt Peter Kremer, der die DUH in dem Verfahren vertritt,ergänzt: "Das Verwaltungsgericht Berlin hat den Senat verurteilt, denLuftreinhalteplan bis Ende März so fortzuschreiben, dass derGrenzwert stadtweit eingehalten wird. Im Juni denkt der Senat immernoch über einen Entwurf nach. Mit diesem Entwurf lässt sich derGrenzwert weder rechtzeitig noch überhaupt einhalten. Offensichtlichmeint der Senat, dass ein Urteil nur eine unverbindliche Aufforderungist - das ist ein merkwürdiges Rechtsstaatverständnis."Nach der verzögert gestarteten Öffentlichkeitsbeteiligung ist derSenat abermals in Verzug. Die Einrichtung der streckenbezogenen
Dieselfahrverbote und Tempo-30-Bereiche soll rechtswidrig frühestens
im August beginnen.