Deutsche Umwelthilfe kritisiert Bundesregierung für Plan- und Ambitionslosigkeit beim Ausbau der Erneuerbaren

Berlin (ots) - Bundesregierung will den Ausbau der Erneuerbarenjedes Jahr neu festlegen und auf langfristige Zielwerte verzichten -Damit verabschiedet sich die Bundesregierung noch weiter vomKlimaschutz - Deutsche Umwelthilfe fordert, am langfristigenAusbauziel für 2030 festzuhalten und den jährlichen Zubau daranauszurichtenDie Bundesregierung will keine langfristigen Ziele mehr beimAusbau der Erneuerbaren Energien verfolgen und kehrt damit einerwichtigen Säule des Klimaschutzes den Rücken. Der Ausbau derErneuerbaren Energien als entscheidende Voraussetzung für denAusstieg aus den fossilen Energien soll künftig jedes Jahr an denFortschritt beim Netzausbau angepasst werden, statt sich wie bislangam Minderungsziel für Treibhausgase (CO2) zu orientieren. Aus Sichtder Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist dies ein völlig falscherAnsatzpunkt, um die Energiewende voranzubringen. Ausgangspunkt fürden Ausbau der Erneuerbaren sollte die Einhaltung derKlimaschutzziele sein, nicht die Netzkapazitäten.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Mitdiesem Vorschlag zäumt die Bundesregierung das Pferd von hinten auf.Die Bundesregierung scheint keinen Gestaltungswillen mehr zu haben,um die Energiewende voranzubringen, wenn das im Koalitionsvertragvereinbarte Ausbauziel von 65 Prozent Erneuerbare Energien bis 2030so offensichtlich zur Disposition gestellt wird. Es ist leider nichtder erste Schritt in diese falsche Richtung. Auch die kurzfristigenbis heute fehlenden Sonderausschreibungen für Wind- und Solarenergiedeuten auf eine Abkehr vom langfristigen 65 Prozent-Ausbauziel hin.So wird Deutschland das Klimaziel für 2020, für das noch etwa 100Millionen Tonnen Treibhausgas vermieden werden müssten, verfehlen.Eine weitere Kürzung beim Erneuerbaren-Ausbau entfernt das Land nochweiter von seinen nationalen wie internationalen Versprechen zumKlimaschutz."Peter Ahmels, Leiter Energie und Klimaschutz, ergänzt: "Es gibt inDeutschland noch viel Potenzial für den Zubau von Wind und Sonne,ohne dass dies an Netzengpässen scheitert. Die Bundesregierung solltenicht sagen, was alles nicht geht, sondern ihre Energie für Lösungenverwenden, wie der Ausbau der Erneuerbaren beschleunigt werden kann.Denkbar ist zum Beispiel eine Anpassung des Ausschreibungsverfahrens,so dass auch im Süden mehr Windkraft errichtet werden kann."Hintergrund:Im Koalitionsvertrag einigten sich die Regierungsparteien darauf,den Anteil Erneuerbarer Energien bis 2030 auf 65 Prozent zu steigern;2017 waren es 38 Prozent. Dafür müssten die imErneuerbaren-Energien-Gesetz festgesetzten jährlichen Ausbaumengenansteigen, insbesondere da der Strombedarf durch neue Anwendungen fürMobilität und Wärmeversorgung größer werden wird. Zur Reduzierung derKlimaschutzlücke 2020 sollte es 2019 und 2020 zudemSonderausschreibungen geben, die acht bis zehn Millionen Tonnen CO2einsparen sollten. 4.000 Megawatt Wind und 4.000 MegawattPhotovoltaik sind im Koalitionsvertrag für die beiden Jahrevorgesehen.Grundlage für den Stromnetzausbau in Deutschland ist derSzenariorahmen, der Energie-Erzeugung und Verbrauch in verschiedenenZeithorizonten betrachtet. Der aktuell von der Bundesnetzagenturbestätigte Szenariorahmen für das Jahr 2030 rechnet in allenSzenarien mit einem Anteil von 65 Prozent Erneuerbarer Energien amStromverbrauch bis 2030. Wird das 65 Prozent-Ausbau-Ziel zurDisposition gestellt, sinkt die Legitimation für den Netzausbau vorOrt.