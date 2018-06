Deutsche Umwelthilfe kritisiert Bundesländer für fehlenden Vollzug der Gewerbeabfallverordnung

--------------------------------------------------------------mehr Informationenhttp://ots.de/VXpojT--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - Umfrage der Deutschen Umwelthilfe zum Vollzug derGewerbeabfallverordnung belegt Intransparenz und fehlendes Interessebei der Mehrheit der Bundesländer - Deutsche Umwelthilfe fordertstrikte Kontrollen der Bundesländer für mehr Recycling vonGewerbeabfällen - Verstöße müssen konsequent sanktioniert werdenBundesweit fallen jährlich rund sechs Millionen Tonnen gemischtegewerbliche Siedlungsabfälle an. Mehr als 90 Prozent davon wurdenbislang verbrannt, wodurch wertvolle Rohstoffe verloren gehen. Diezum 1. August 2017 in Kraft getretene neue Gewerbeabfallverordnungbeinhaltet verschärfte Pflichten zur Getrenntsammlung und demRecycling von Gewerbeabfällen. Sie unterstützt damit den Ansatz einerstofflichen Nutzung und der Umsetzung der Abfallhierarchie. Eineaktuelle Umfrage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) unter denzuständigen Bundesländern zum Vollzug der Verordnung ergab jedoch einbesorgniserregendes Fazit: Zwölf Bundesländer konnten oder wolltenkeinerlei Angaben zum Vollzug der Gewerbeabfallverordnung machen.Hamburg teilte immerhin mit, bislang keine Kontrollen durchgeführt zuhaben. Lediglich Nordrhein-Westfalen, Saarland und Berlin gaben an,Kontrollen durchzuführen.Die DUH fordert die Bundesländer auf, die Einhaltung derverschärften Getrennthaltungs-, Sortier- und Recyclingvorgaben fürGewerbeabfälle zu überprüfen und Verstöße konsequent durch Bußgelderzu sanktionieren. Schließlich kann durch eine konsequenteGetrenntsammlung und Sortierung von Wertstoffen ein Großteil derbislang verbrannten Wertstoffe recycelt werden, was aktiv zum Klima-und Ressourcenschutz beitragen würde."Offenkundig scheint sich die Mehrzahl der Bundesländer nicht fürdie Umsetzung von Umweltgesetzen zu interessieren. Anders ist esnicht erklärbar, dass die meisten Länder keine Angaben zum Vollzugder Gewerbeabfallverordnung machen konnten oder wollten. Das istinsbesondere deshalb bedauerlich, weil die bisherige Praxis zurGetrenntsammlung von Gewerbeabfällen durch ein fast vollständigesFehlen von Kontrollen gekennzeichnet war. Die Länder müssen endlichaufwachen und durch einen funktionierenden Vollzug ihren Beitrag zumKlima- und Ressourcenschutz leisten", fordert derDUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch."Die Novelle der Gewerbeabfallverordnung bietet die Chance füreinen großen Fortschritt beim Recycling. Vor dem Hintergrundchinesischer Importbeschränkungen für Gewerbeabfälle ist nun einfester Wille zur Umsetzung der Getrennterfassung und dem Recyclinghier in Deutschland notwendig. Das Beispiel Nordrhein-Westfalenzeigt, dass ein Vollzug der Gewerbeabfallverordnung möglich ist. NachAngaben des dortigen Umweltministeriums wurden seit dem Inkrafttretender neuen Verordnung 923 Kontrollen vorgenommen. Andere Bundesländersollten sich ein Beispiel nehmen", sagt der DUH-Leiter fürKreislaufwirtschaft Thomas Fischer.Besonders scharf kritisiert die DUH das überwiegende Fehlenquantitativer und qualitativer Vorgaben für den Vollzug derGewerbeabfallverordnung. Lediglich die BundesländerNordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein gabenan, entsprechende Vorgaben verbindlich festzulegen. Genau dieserwartet die DUH von allen Bundesländern. Nur so könne der Vollzugder Gewerbeabfallverordnung tatsächlich sichergestellt werden.Links: Hintergrundinformationen zu Gewerbeabfällen:https://www.duh.de/projekte/gewerbeabfaelle/Pressekontakt:Kontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 240086743, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell