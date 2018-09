Deutsche Umwelthilfe fordert verpflichtenden Einsatz von Mehrwegbechern bei der Europameisterschaft 2024

Berlin (ots) - Der europäische Fußballverband UEFA muss für die EMden Getränkeausschank in wiederbefüllbaren Mehrwegbechern verbindlichfestlegen - Deutsche Umwelthilfe fordert vom Deutschen Fußball-Bundein Green-Goal-Konzept zur Abfallvermeidung - Ligaverband undDeutsche Fußball Liga sollen den Einsatz von Mehrwegbechern fürBundesligaspiele verpflichtend machenDeutschland wird im Jahr 2024 die Fußball-Europameisterschaftaustragen und hat nicht nur die Chance Fußballchampion, sondern auchMeister bei der Abfallvermeidung zu werden. Bereits beim"Sommermärchen" während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 wurden indeutschen Stadien Getränke ausschließlich in wiederbefüllbarenMehrwegbechern herausgegeben. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordertvom Präsidenten des Europäischen Fußballverbandes (UEFA), AleksanderČeferin, dass er den Einsatz von Mehrwegbechern für die EM 2024in Deutschland verpflichtend festlegt. Darüber hinaus müssen auch derDeutsche Ligaverband und die Deutsche Fußball Liga (DFL)Abfallvermeidung endlich ernst nehmen und den konsequenten Einsatzvon Mehrwegbechern in der Bundesliga verbindlich machen."Die Europäische Kommission erarbeitet derzeit eine Richtlinie, umPlastikabfälle in der Umwelt zu vermeiden und erwägt in diesemZusammenhang auch ein Verbot von Einweg-Plastikbechern. Die UEFA mussdie Initiative aus Brüssel ernst nehmen und mit gutem Beispielvorangehen. Die Fußball-Europameisterschaft ist eines der weltweitgrößten Sportereignisse. Hier kann auf internationaler Bühne gezeigtwerden, wie Abfallvermeidung, Ressourcen- und Klimaschutz Hand inHand gehen. Aktuell setzen in der ersten Bundesliga elf von achtzehnVereinen auf Mehrwegbecher und zeigen, dass Müllberge im Sport nichtszu suchen haben. Der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, ReinhardGrindel, sollte sich mit Nachdruck für den verpflichtenden Einsatzvon Mehrwegbechern und ein Green-Goal-Konzept zur Abfallvermeidungwährend der EM 2024 einsetzen", sagt Barbara Metz, StellvertretendeDUH-Bundesgeschäftsführerin.Bereits seit den neunziger Jahren setzt sich die DUH für dieAbfallvermeidung und Umsetzung der Abfallhierarchie beiSportveranstaltungen ein. So brachte sich die DUH maßgeblich bei derEntwicklung des weltweit ersten Green-Goal-Konzeptes für eineumweltfreundliche Weltmeisterschaft 2006 mit ein."Neben Großereignissen wie der Europameisterschaft ist der Einsatzvon Mehrwegbechern vor allem im regulären Spielbetrieb derFußballbundesliga nötig. Allein in der abgelaufenen Saison 2017/18wurden 11,5 Millionen Einweg-Plastikbecher verbraucht. Es reichtnicht aus, über Abfallvermeidung und Umweltschutz zu reden, sonderner muss auch in der Breite umgesetzt werden. DFL-Chef ChristianSeifert und der Ligaverband müssen endlich eine klare Linie proMehrwegbecher vorgeben und deren Einsatz verbindlich machen. DieVerwendung vermeintlich umweltfreundlicher Bioplastikbecher istGreenwashing und Augenwischerei", sagt der DUH-Leiter fürKreislaufwirtschaft Thomas Fischer.Wiederverwendbare Becher sind der beste Weg, um Abfälle zuvermeiden sowie Energie und CO2-Emissionen einzusparen. Das regionaleSpülen von Mehrwegbechern verhindert die immerwährende Herstellungvon Einweg-Plastikbechern aus fossilem Rohöl und ist damit aktiverKlimaschutz. Mehrwegbecher können bereits nach der fünftenWiederverwendung umweltfreundlicher als Einwegbecher sein.Beim Ausschank von Getränken in Stadien spielen neben derUmweltfreundlichkeit auch Sicherheitsaspekte eine wichtige Rolle.Inzwischen werden erfolgreich sicherheitsoptimierte Mehrwegbechereingesetzt, die leichter als bisherige Modelle sind, über abgerundeteKanten verfügen und am Boden abgeschrägt sind, sodass sie sich imFalle eines Wurfes in Sekundenschnelle entleeren. Mehrwegbecher sindalso eine sichere Sache.Links:Übersicht Bechersysteme Fußballvereine 2017/18 und mehrInformationen zu Mehrwegbechern im Stadion: http://www.duh.de/becherPressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft0151 18256692, 030 2400867-43, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell