Deutsche Umwelthilfe fordert staatliches Eingreifen gegen falsche Spritverbrauchsangaben - ICCT-Zahlen belegen: Automobilindustrie täuscht Verbraucher beim Spritverbrauch

Berlin (ots) - Neue Zahlen des ICCT belegen Abweichungen zwischenoffiziellen Herstellerangaben und Realverbrauch von 42 Prozent -Tricks der Autobauer führen zu immer größerer Differenz zwischenNormangaben und realem Kraftstoffverbrauch - DUH fordert Umsetzungeines "Acht-Punkte-Sofortprogramms für ehrliche Spritangaben" durchdie neue BundesregierungDie unabhängige Forschungsorganisation International Council onClean Transportation (ICCT) bestätigt mit ihrer heuteveröffentlichten Untersuchung erneut die von der DeutschenUmwelthilfe (DUH) bereits seit Jahren angeprangerteVerbrauchertäuschung bei offiziellen Spritverbrauchsangaben. DieAbweichung zwischen den realen CO2-Emissionen undSpritverbrauchswerten moderner Pkw und den offiziellen Angaben derHersteller ist weiter gestiegen und liegt für 2016 nun bei knapp über42 Prozent. Damit reduziert sich die CO2-Minderung gegenüber 2001 aufetwa ein Drittel dessen, was uns offizielle Zahlen glauben machen.Besonders negativ fallen dabei ausgerechnet die größeren Limousinenvon Mercedes, Audi und BMW auf. Hier liegen die Abweichungen beieinigen Modellen im Schnitt bei bis zu 50 Prozent. Bei neuenFirmenflottenfahrzeugen liegt der Abstand sogar bei 45 Prozent.Die wachsende Abweichung belastet den Geldbeutel der Käufer, führtzu hohen Kfz-Steuerausfällen und untergräbt verbindlicheKlimaschutzziele, zu denen sich Deutschland auch internationalbekannt hat. Die DUH fordert deshalb von einer neu gebildetenBundesregierung, die Spritverbrauchsangaben umgehend staatlichnachkontrollieren zu lassen."Die in Regierungsverantwortung stehenden Politiker schauen demTreiben der Autohersteller schon viel zu lange tatenlos zu. Beioffensichtlich fehlerhaften Angaben müssen behördliche Nachmessungenvon Bestandsfahrzeugen veranlasst und zu hohe Abweichungensanktioniert werden, um somit Klima, Verbraucher und den Steuersäckelvor diesen Machenschaften zu schützen", fordert die StellvertretendeDUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.Ohne behördliche Nachmessungen werde auch das in der EU seitSeptember 2017 geltende neue Messverfahren für die Zulassung vonneuen Fahrzeugtypen (Worldwide Harmonized Light Vehicles TestProcedure, kurz: WLTP) keine Verbesserung bringen. Ab September 2018gilt das WLTP für alle in der EU zugelassenen Pkw."Auch mit der Einführung des WLTP ist langfristig nicht mit einerausreichenden Korrektur der Werte zu rechnen. Jetzt mussschnellstmöglich sichergestellt werden, dass die Angaben derHersteller von einer unabhängigen Stelle überprüft werden. Ansonstengehen die Manipulationen und der seit Jahren anhaltende Betrug derAutoindustrie am Kunden und am Staat weiter", so Metz.Die niedrigen Normverbräuche ermitteln die Autobauer mit Hilfezahlreicher technischer Tricks bis hin zu rechtswidrigenManipulationen, die auch im neuen Prüfzyklus weiterhin möglich sind.Die Behörden erleichtern die Irreführung der Autokunden durch ihrestandhafte Weigerung, offensichtlich realitätsferne Verbrauchsangabendurch neutrale, vom Hersteller unabhängig durchgeführte Nachprüfungenzu kontrollieren. Die DUH fordert konsequente Kontrollen und eineAhndung bei festgestellten falschen Herstellerangaben.Der internationale Verkehrsexperte Axel Friedrich erläuterte eineAuswahl der technischen Tricks, die die Hersteller anwenden, um beiden von der EU vorgeschriebenen Fahrzyklen zu niedrigenSpritverbrauchs- und damit CO2-Werten zu kommen. So erkennen dieBordcomputer neuer Pkw mit immer ausgefeilteren Diagnosetools, dasssich das Fahrzeug im Test auf einem Rollenprüfstand befindet undschalten für die Dauer der Prüfung in einen optimierten Testmodus mitmöglichst geringen Verbrauchswerten. Einige Hersteller koppeln auchdie Lichtmaschine während des Prüfstandtests ab, so dass derKraftstoffverbrauch für das Aufladen der Batterie wegfällt. Auf derStraße würde ein solches Fahrzeug nach kurzer Zeit den Einsatzverweigern.Ein Einfallstor zur Manipulation der Verbrauchstests ergibt sichauch bei der Ermittlung des sogenannten Rollwiderstandswertes. Sowerden besonders rollwiderstandsarme, mit stark erhöhtem Luftdruckbefüllte Spezialreifen eingesetzt. Ausstattungselemente werdenbezüglich ihres Gewichts optimiert oder schlicht ausgebaut undKühlergrill bzw. Türschlitze verklebt, um die Aerodynamik zuverbessern. Die Einführung des WLTP kann einige der gängigenTricksereien verhindern, aber neue Schlupflöcher werden im Laufe derZeit ausgenutzt werden."Die Einführung von Messungen unter realistischen Bedingungen imStraßenverkehr bereits im Rahmen der Typprüfung kann diesem Treibenrasch ein Ende bereiten", sagt Friedrich und erinnert daran, dass dieEU dies bei Schadstoffemissionen von Pkw inzwischen erkannt habe unddort bereits entsprechende Messungen, aber nur für neueFahrzeugmodelle vorschreibe.Bereits vor 15 Jahren hat die DUH damit begonnen, die jährlichzunehmende Abweichung zwischen den Norm- und Realverbräuchen zuveröffentlichen. Von anfangs circa zehn Prozent sind die Abweichungenjetzt auf durchschnittlich knapp 42 Prozent angestiegen, ohne dasssich das zugrundeliegende Messverfahren geändert hat. Alle Versucheder DUH, dass eine von der Automobilindustrie und von denZulassungsbehörden unabhängige Behörde Nachkontrollen durchführt undwirksame Strafen verhängt, sind bis heute gescheitert.Dass es möglich ist, ehrliche Spritangaben zu bekommen, zeigt dasBeispiel der USA: Die amerikanische Umweltbehörde (EPA) zwingt dieAutohersteller bei festgestellten Abweichungen zwischen denHerstellerangaben und dem Messergebnis der Nachkontrolle oberhalb vonvier Prozent zur Korrektur der Angaben, veröffentlicht diefestgestellten Betrügereien und fordert Strafzahlungen in bis zudreistelliger Millionenhöhe.Deshalb fordert die DUH die an einer neuen Regierung beteiligtenParteien auf, folgendes "Acht-Punkte-Sofortprogramm für ehrlicheSpritangaben" umgehend nach Regierungsbildung auf den Weg zu bringen:1. Effektive Marktüberwachung: Einrichtung einer von derAutomobilindustrie und von den Zulassungsbehörden unabhängigenamtlichen Stelle zur Überprüfung der offiziellen Verbrauchswertezufällig ausgewählter Serienfahrzeuge sowie der vom Hersteller fürdie Labormessung vorgegebenen Parameter (z.B. Rollwiderstand).2. Korrektur der offiziellen Verbrauchswerte bei einer Abweichungab vier Prozent zwischen der Herstellerangabe und dem Messergebnisder unabhängigen Nachkontrolle.3. Sanktionierung von betrügerischen Praktiken: FestgestellteVerstöße müssen veröffentlicht und mit wirksamen, verhältnismäßigenund abschreckenden Sanktionen belegt werden.4. Ermittlung der CO2-Emissionen im realen Straßenverkehr:Anpassung des offiziellen Typzulassungsverfahrens durch Überprüfungder CO2-Emissionen im praktischen Fahrbetrieb, wie es im Rahmen derRDE-Regulierung bereits für Stickoxide und Partikelzahl Pflicht ist.Ein geeignetes Testverfahren muss hierzu schnellstmöglich erarbeitetwerden.5. Einführung eines Limits von vier Prozent für die maximaleAbweichung zwischen den im Rahmen von Straßenmessungen ermitteltenCO2-Emissionen und dem Laborwert.6. Transparenz: Offenlegung aller CO2- und emissionsbezogenerDaten durch das Kraftfahrt-Bundesamt. Die Automobilindustrie muss derVeröffentlichung aller für die Nachprüfung von CO2- und Abgaswertennotwendigen Fahrzeugdaten ausdrücklich zustimmen.7. Benennung einer für falsche Spritverbrauchsangaben zuständigenBehörde, die festgestellte Abweichungen des Spritverbrauchs sammelt,öffentlich zugänglich macht und Verbrauchern bei der Durchsetzungihrer Rechte gegenüber den Autokonzernen hilft.8. Einführung der Musterfeststellungsklage ins deutsche Recht, um
dem Verbraucher verbesserte Rechte gegenüber betrügerischen
Unternehmen zu geben.
Die DUH hat im Rahmen ihrer Kampagne "Get Real" auf der Plattform
change.org unter https://www.change.org/spritschleuder eine Petition
gestartet und fordert Matthias Müller (VW), Dieter Zetsche (Daimler)
und Harald Krüger (BMW) auf, endlich ehrliche Spritangeben zu machen.
Die DUH ruft dazu auf, den drei Vorstandsvorsitzenden unter
https://www.duh.de/spritluege/ eine persönliche Protestmail zu
senden.