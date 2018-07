Deutsche Umwelthilfe fordert soliden Schutz wilder Robben in Mecklenburg-Vorpommern

Wolgast/Berlin (ots) - Deutsche Umwelthilfe kritisiert Einstellungdes Ermittlungsverfahrens durch Staatsanwaltschaft Stralsund wegenTötung von 23 Kegelrobben - Mangelnde Umsetzung von Naturschutzrechthilft weder Fischern noch Robben - DUH fordert Managementplan zumWohl von Fischern und Robben und erarbeitet AktionsplanDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die von derStaatsanwaltschaft (StA) Stralsund angekündigte Einstellung desErmittlungsverfahrens gegen einen oder mehrere Fischer wegen Tötungvon 23 Kegelrobben in Fischfanggeräten innerhalb von circa zweiMonaten im Herbst vergangenen Jahres. Das bisherige Robben-Managementdes Landes Mecklenburg-Vorpommern hält die DUH für unzureichend undverlangt einen ausgewogenen Ansatz, der sowohl Fischern als auch denWildtieren zugutekommt.Wie aus Medienberichten hervorgeht, begründete die StA Stralsunddie geplante Einstellung des Verfahrens damit, dass der Tatnachweisnicht mit der für eine Anklage notwendigen Sicherheit habe geführtwerden können. Nach Informationen der DUH erfolgte allerdings nachder Anzeige im Dezember 2017 im Rahmen der Beweisaufnahme weder einSicherstellen von Netzen der Verdächtigen noch die notwendigeEntnahme von Robben-Gewebeproben an den Reusen zwecks einesDNA-Vergleichs mit den geborgenen Robbenkadavern. Erst im Februar2018 hatte die StA hierzu verlauten lassen, die entsprechendenGen-Analysen der Gewebeproben seien "zu teuer". Das Angebot derGen-Analyse im Rahmen eines laufenden Forschungsprojektes wurdeallerdings durch die StA nicht wahrgenommen. Zudem war einverdächtiger Fischer von der StA vorgeladen, erschien aber dort nicht- bislang ohne Konsequenzen."Verstöße gegen das Naturschutzrecht müssen konsequent verfolgtwerden, zumal es sich bei den Fällen unseres Erachtens allein schonwegen der Wiederholung der Tötungsereignisse erkennbar um eineStraftat handelt. Hier sind die Schuldigen zu ermitteln. Es darf ineinem Rechtsstaat nicht sein, dass Beweise nicht oder nurunzureichend erhoben werden", kritisiert DUH-BundesgeschäftsführerSascha Müller-Kraenner.Ein Abschluss des Ermittlungsverfahrens führe dazu, dass derTatverdacht weiterhin im Raum steht, zumal zur fraglichen Zeit nursehr wenige Fischer in der Region mit eben jenen Großreusenarbeiteten, in denen die Robben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeitertranken. So brächten wenige mögliche "schwarze Schafe" den ganzenBerufsstand der Fischer in Mecklenburg-Vorpommern in Misskredit.Die DUH setzt sich für ein Miteinander von Fischern und Robben einund fordert im Umgang mit europaweit geschützten Wildtieren wie Wolf,Fischotter und Kegelrobbe ein konstruktives und präventivesKonfliktmanagement, statt die Tiere als bedrohliche Eindringlinge inLebensräume zu sehen. Fischer sollen hier einbezogen und wo nötigfinanziell entschädigt werden. Das zuständige Landesumweltministeriumhat bisher lediglich eine Studie zur Erfassung von Schäden durchRobben an Fischfang und -gerät in Auftrag gegeben, deren Ergebnisseerst Anfang 2020 vorliegen sollen. So erweist sich die bisherigePolitik der Landesregierung in Schwerin, in der es nicht einmal mehreine zuständige Fachstelle für den Meeresnaturschutz gibt, alsunzureichend. Die daraus resultierenden Konsequenzen schaden denFischern, dem Naturschutz sowie dem Landestourismus.Anlässlich eines anstehenden Gesprächs des zuständigen MinistersTill Backhaus mit Vertretern regionaler Umwelt- undNaturschutzverbände am 31. Juli 2018 fordert die DUH einKonfliktmanagement ohne Tötungen von Robben. Die DUH kündigt an,einen Aktionsplan unter Einbeziehung internationaler Erfahrungenauszuarbeiten, der konfliktmindernde Maßnahmen wie finanzielleAusgleichszahlungen und Anpassungen der Fanggeräte und Fangzonenenthalten wird."Getötete Robben an der vorpommerschen Küste rücken das Land inein katastrophales Bild. Viel wichtiger wäre, dass endlich dieÜberfischung unserer heimischen Meere beendet wird. Dies würde Robbenund Fischern helfen", sagt Ulrich Stöcker, DUH-BereichsleiterNaturschutz und Biologische Vielfalt. "So sollten etwa zukünftig beider Fischerei-Fangquotenverteilung für die Ostsee beifangreduzierendeFangmethoden begünstigt werden."Die DUH ist Mitgründerin der deutsch-polnischen InitiativeRewilding Oder Delta, die in der Region Naturschutz, Kommunikationund lokale Wertschöpfung zusammenbringen will und mit verschiedenstenAkteuren wie zum Beispiel Unternehmen im HOP Transnationalen NetzwerkOdermündung e. V. zusammenarbeitet. Dabei spielt gerade dernachhaltige Naturtourismus, der nicht auf die Kaiserbäder und denSommer beschränkt ist, eine große Rolle. Die Rückkehr der ehemalsausgerotteten, faszinierenden Großsäugetiere ist dabei ein gutesZeichen für die Naturqualität und bietet zusätzliche Chancen für dennaturnahen Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern."Gerade große Wildtiere erzeugen eine hohe Anziehungskraft für denganzjährigen Naturtourismus, der auch außersaisonal Gelder in dieRegion bringen und den Menschen vor Ort ein Einkommen sichern kann",unterstreicht Martin Schröter, 2. Vorsitzender des TourismusverbandesVorpommern. "Die Kegelrobbe ist eine besonders attraktive Art, diegroße Chancen für unsere Region bietet."Monitoring-Ergebnisse des Bundesamts für Naturschutz belegen, dassdie Art seit Anfang der Jahrtausendwende immer regelmäßiger an dervorpommerschen Ostseeküste zu beobachten ist. Anfang 2018 wurdenerstmals Geburten von Kegelrobben nachgewiesen. Während ihrersaisonalen Wanderungen, die die Tiere teils bis ins Stettiner Haffführen, kommt die Kegelrobbe in besonders hohen Zahlen vor.Hintergrund:Die Kegelrobbe ist als in Anhang II und V derFauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (EU-FFH-Richtlinie) aufgeführteArt in Deutschland unter besonderen und strengen Schutz gestellt (§ 7Abs. 2 Nr. 13, 14 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Es sinddaher grundsätzlich die Vorschriften des Artenschutzes nach §§ 37 ffBNatSchG, insbesondere die artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständenach § 44 BNatSchG zu beachten, die unter anderem den Fang oder dieTötung von Exemplaren dieser Art, die erhebliche Störung der lokalenPopulation während bestimmter sensibler Zeiten sowie die Beschädigungoder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten dieser Artverbieten. Ausnahmen oder ggf. Befreiungen davon können nur untergesetzlich bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden. MitFreiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird gemäß §71 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 69 Ab. 2 Nummer 1 Buchstabe b BNatSchGbestraft, wer vorsätzlich ein wildlebendes Tier einer strenggeschützten Art tötet.Links:Mehr über die Naturschutzarbeit der DUH am Stettiner Haff:https://www.duh.de/projekte/rewilding-oder-deltastettiner-haff/Pressebilder:Tote Kegelrobbe im Stellnetz ©Hagen von Phönix, archeomare e.V.:http://l.duh.de/p180727Kegelrobben-Neugeborenes (Ostern 2018) - © Annett Kuschel:http://l.duh.de/p180727