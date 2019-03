Deutsche Umwelthilfe fordert mehr Abfallvermeidung und Recycling sowie den Stopp zweifelhafter Plastikmüllexporte

Finanztrends Video zu



Berlin (ots) - Chinas Importstopp für Plastikabfälle führt zurbesorgniserregenden Umlenkung von Stoffströmen in Länder wieMalaysia, Vietnam oder Indien - Export von Altkunststoffen sollte nurin Länder erfolgen, die nachweislich deutsche Entsorgungs- undRecyclingstandards erfüllen - Umweltministerin Svenja Schulze mussverbindliche Abfallvermeidungspolitik umsetzen - UnvermeidbareKunststoffabfälle sollten in Deutschland recycelt werdenVor gut einem Jahr trat der chinesische Importstopp fürPlastikabfälle in Kraft. Deutschland traf die Regelung besondershart, denn zuvor wurden jährlich mehr als 500.000 TonnenAltkunststoffe in die Volksrepublik exportiert. Nach Einschätzung derDeutschen Umwelthilfe (DUH) war der Importstopp eine Chance, um inDeutschland zu einer besseren Kreislaufwirtschaft zu kommen undStrategien zur Lösung von zu vielen Plastikabfällen voranzutreiben.Diese Chance hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze allerdingsnicht genutzt, bemängelt die DUH."Anstatt das Problem von zu viel Plastikmüll in Deutschlandkonsequent durch gesetzliche Regelungen anzugehen, setztUmweltministerin Svenja Schulze lieber auf freiwilligeSelbstverpflichtungen. Nachdem durch den Importstopp Chinas fürKunststoffabfälle der deutsche Markt mit Plastikmüll regelrechtgeflutet wurde, hat die Ministerien nicht die richtigen Schlüssegezogen. Ein "weiter so" darf es angesichts der ansteigendenPlastikmüllmengen und der besorgniserregenden Umlenkung vonAbfallströmen in Schwellen- und Entwicklungsländer nicht geben",kritisiert die Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin BarbaraMetz.Zu einer ernstgemeinten Abfallvermeidungspolitik ist dieEinführung eines Abfallvermeidungsziels, die Umsetzung derMehrwegquote für Getränkeverpackungen von 70 Prozent und einedeutliche Verteuerung von Plastik aus Neumaterial nötig. Produkte undGeräte aus Kunststoff sollten durch verpflichtende Ökodesignvorgabenlanglebig, reparierbar und recyclingfähig gemacht werden.Unvermeidbare Kunststoffabfälle sollten in Deutschland recycelt undnicht in Länder exportiert werden, die mit diesem Material nichtumweltgerecht umgehen.Seitdem die Einfuhr von Kunststoffabfällen nach China deutlichstrengeren Vorschriften unterliegt, sind insbesondere dieAltkunststoffexporte in die Volksrepublik sehr stark zurückgegangen.Im Jahr 2018 summierten sich Deutschlands Direktexporte nach Chinaauf nur noch 13.000 Tonnen. Im Jahr zuvor waren es noch rund 345.000Tonnen und 2016 sogar mehr als 560.000 Tonnen. Die Minderexportewurden teils kompensiert durch Mehrausfuhren in andere Länder wieMalaysia, Indien, Indonesien oder Vietnam."Mit einer Importmenge von 132.000 Tonnen hat sich Malaysia imletzten Jahr zum bedeutendsten Abnehmer deutscher Altkunststoffeentwickelt. Angesichts der vor kurzem erfolgten Schließung von 139illegalen Kunststoffrecyclern in Malaysia, müssen dieExportvoraussetzungen dringend verschärft werden. Die Ausfuhr vonKunststoffabfall sollte nur dann erlaubt sein, wenn im Ziellanddeutsche Entsorgungs- und Recyclingstandards nachweislich eingehaltenwerden", sagt Metz."Getrennt erfasste Kunststoffabfälle sollten in Deutschlandrecycelt und nicht in Länder mit zweifelhaften Entsorgungsstrukturenexportiert werden. Hierzu muss in Deutschland aber dieRecyclingfähigkeit von Verpackungen und Produkten durch verbindlicheVorgaben sichergestellt und der Einsatz von Recyclingmaterialverpflichtend festgelegt werden", sagt der DUH-Bereichsleiter fürKreislaufwirtschaft Thomas Fischer. Eine Mindesteinsatzquote fürRecyclingmaterialien in bestimmten Verpackungs- oder Produktgruppenwürde die Nachfrage nach Rezyklaten dauerhaft ankurbeln. Zudemsollten im Rahmen der öffentlichen Beschaffung Produkte mit Anteilenaus Recyclingmaterial verpflichtend bevorzugt werden müssen.Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400867-43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell