Deutsche Umwelthilfe fordert bundesweites Pfandsystem für Coffee-to-go-Becher

Berlin (ots) - Coffee-to-go-Konsum steigt weiter an und verursachtMüllberg aus 2,8 Milliarden Pappbechern pro Jahr - GroßeKaffeehausketten müssen Wegwerftrend beenden und endlich eineinheitliches Pfandbechersystem aufbauen - Verkauf vonMehrwegbechern, deren Wiederbefüllung nicht aktiv beworben wird, istGreenwashingRund 2,8 Milliarden Coffee-to-go-Becher werden pro Jahr inDeutschland verbraucht. So entstehen 40.000 Tonnen Abfall, der amEnde häufig in Parks, auf öffentlichen Plätzen und Straßen landet. Umdiese Vermüllung zu beenden, fordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH)zum heutigen Internationalen Tag des Kaffees die Einführung einesbundesweiten Pfandsystems für die Becher analog zu Mehrwegflaschen.Durch die konsequente Nutzung wiederbefüllbarerCoffee-to-go-Mehrwegbecher könnte jedes Jahr der Ausstoß von mehr als110.000 Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 vermiedenwerden."Mehrwegflaschen für Mineralwasser und Bier kennt jeder und hatsie schon mal im Supermarkt zurückgegeben. Ein solches Mehrwegsystemsollte auch auf andere Getränke, wie zum Beispiel den Coffee-to-go,ausgeweitet werden. So kann ein Großteil der Ressourcen, die für dieHerstellung von jährlich rund 2,8 Milliarden Einweg-Pappbechern nötigsind, eingespart und das Klima entlastet werden", erklärt die dieStellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz."Wurden 2013 15 Prozent des Kaffees außer Haus konsumiert, warenes 2016 schon 26 Prozent. Wir brauchen endlich eine bundesweiteLösung des Pappbecherproblems. Die Nutzung von Mehrwegbechern mussgenauso verbraucherfreundlich sein wie bei ihren Einwegpendants. Dazuist ein Mehrwegbechersystem mit Pfand nötig, damit Verbraucher denleer getrunkenen Becher bei einer am System teilnehmenden Filialeeinfach wieder zurückgeben können. So müssen Mehrwegbecher nicht mehrlange herumgetragen werden. Insbesondere große Kaffeehauskettenboykottieren aber bislang ein einheitliches Mehrwegsystem",kritisiert der DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer.Zwar gibt es bereits einzelne Mehrwegsysteme für den Coffee-to-go,jedoch sind diese zumeist noch regional begrenzt und die Teilnehmerin der Regel Kleinstverkaufsstellen. Hierdurch können jährlichMillionen Einwegbecher eingespart werden, doch muss das Ziel dieVermeidung von Milliarden Pappbechern sein. Mehrweg steckt noch inden Kinderschuhen. Das Problem kann nur gelöst werden, wenn auch diegroßen Kaffeeketten mitmachen."Es drängt sich der Eindruck auf, dass einige großeKaffeehausketten Verbrauchern Mehrwegbecher nur alibimäßig zum Kaufanbieten, da sie deren Möglichkeit der Wiederbefüllung nichtausreichend bewerben und auf Anreizsysteme verzichten. Das sindScheinaktivitäten für Nachhaltigkeitsberichte und Presseanfragen. Mitdiesem Greenwashing muss Schluss sein. Wenn Kaffeehausketten keinbundesweites Mehrwegsystem einführen, dann muss eine Abgabe aufEinwegbecher in Höhe von 20 Cent her", fordert Metz.Hintergrund:Die DUH setzt sich im Rahmen des Projekts "Mehrweg. Mach mit!" fürden Einsatz klimafreundlicher Getränkeverpackungen ein. Das Projektist Teil der Nationalen Klimaschutzinitiative der Bundesregierung.