Deutsche Umwelthilfe fordert Zwangsgeld oder Zwangshaft wegen Missachtung von Gerichtsbeschlüssen für 'Saubere Luft' in München

Berlin (ots) - Trotz rechtskräftiger Verurteilung durch denBayerischen Verwaltungsgerichtshof zur Vorbereitung vonDiesel-Fahrverboten ab 2018 in München, verweigert der Freistaat dievom höchsten bayerischen Verwaltungsgericht angeordnetenVorbereitungsmaßnahmen - DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch wirftMinisterpräsident Horst Seehofer 'Missachtung des höchstenbayerischen Verwaltungsgerichts' vorDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat am 21. November 2017 vor demVerwaltungsgericht München einen Antrag auf 'Zwangsgeld oderZwangshaft' gegen die Bayerische Staatsregierung gestellt.Hintergrund ist die fortdauernde Weigerung des Freistaats, ein vonder DUH bereits 2012 erstrittenes, mittlerweile rechtskräftigesUrteil für 'Saubere Luft' in München einzuhalten und die notwendigenSchritte zur Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte für dasDieselabgasgift NO2 einzuleiten.Nachdem der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am 27.02.2017letztinstanzlich die Vollstreckbarkeit des Urteils für 'Saubere Luftin München' aus dem Jahr 2012 bejaht und Fristen für die Vorbereitungvon Diesel-Fahrverboten mit Zwangsgeldern belegt hatte, weigert sichder Freistaat aktuell, diese rechtskräftige Entscheidung des höchstenbayerischen Verwaltungsgerichts umzusetzen. In der aktuellenAuseinandersetzung zwischen DUH und Freistaat geht es um dieWeigerung, der gerichtlichen Auflage nachzukommen und bis Ende August2017 den Beginn der Öffentlichkeitsbeteiligung bekannt zu machen,nach der 'Verkehrsverbote für Fahrzeuge mit Dieselmotor in Bezug aufaufzulistende Straßen(abschnitte) in den Luftreinhalteplanaufgenommen werden sollen'.Wegen des fortgesetzten Rechtsbruchs, ein rechtskräftiges Urteilzu respektieren, hatte die DUH bereits vor dem VerwaltungsgerichtMünchen eine Zwangsgeldandrohung beantragt und am 26.10.2017 eineZwangsgeldfestsetzung in Höhe von 4.000 Euro erwirkt. DieStaatsregierung zahlte zwischenzeitlich das Zwangsgeld, erklärte am21.11.2017 aber sinngemäß, das rechtskräftige Urteil zu Lasten vonUmwelt und Menschen dennoch weiter ignorieren zu werden."Die vorsätzliche Missachtung des höchsten bayerischen Gerichtszeigt erschreckende Demokratiedefizite des bayerischenMinisterpräsidenten Horst Seehofer. Die bayerische Staatsregierungist offenbar dem Irrglauben verfallen, sich über geltendes Recht undüber rechtskräftige Urteile hinwegsetzen zu können. Wir werden alleRechtsmittel ausschöpfen, um zum Schutz der Gesundheit der Münchnersaubere Luft bereits im kommenden Jahr durch Diesel-Fahrverbotedurchzusetzen", so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte mit seinem Beschlussim Februar 2017 bestätigt, dass das bereits 2012 im Rechtsstreit mitder DUH ergangene und seit 2014 rechtskräftige Urteil desVerwaltungsgerichts München weiterhin gültig und vollstreckbar ist.Der Beschluss schreibt das weitere Vorgehen in drei konkretdefinierten und terminierten Schritten vor, die von der Regierungumzusetzen sind. Bis Ende Juni 2017 hätte ein Gutachten vorliegenmüssen, das in einem vollständigen Verzeichnis alle Straßenabschnitteim Gebiet München benennt, an denen der NO2-Immissionsgrenzwertüberschritten wird. Ministerpräsident Horst Seehofer persönlich hattejedoch verfügt, dass das Gutachten zunächst unter Verschluss bliebund erst nach einer ersten Zwangsgeldandrohung der DUH Wochen späterveröffentlicht wurde.Der nächste Schritt - die Einleitung derÖffentlichkeitsbeteiligung zur Vorbereitung einer Fortschreibung desLuftreinhalteplans bis zum 31. August 2017 - wurde nicht umgesetzt.Daraufhin folgte der zweite Antrag der DUH auf Festsetzung einesZwangsgeldes in Höhe von 4.000 Euro, aufgrund dessen dasVerwaltungsgericht München am 26.10.2017 den Freistaat zur Zahlungdes Zwangsgeldes verurteilte.Die Anfrage der DUH beim zuständigen Umweltministerium, ob dieErfüllung nunmehr zu erwarten sei, blieb unbeantwortet. In einemTelefonat zwischen dem DUH-Anwalt. Remo Klinger und demUmweltministerium erklärte dieses, dass man nicht gewillt sei, dieAnfrage zu beantworten und die dort genannte Frist 'nicht ernst'nehme. Es gäbe eine klare Ansage der Landesregierung, keineFahrverbote umzusetzen, daher bedürfe es auch keiner Beteiligung oderInformation der Öffentlichkeit.Daher stellte die DUH nun einen Antrag auf Festsetzung einesZwangsgeldes oder Zwangshaft gegen den Freistaat, letztere zuvollziehen an der für Luftreinhaltung zuständigen Umweltministerin.Rechtsanwalt Remo Klinger, der für die DUH das Verfahren führt,erläutert die Bedeutung des erneuten Antrags mit deutlich erhöhtemZwangsgeld: "Das Gebot des effektiven Rechtsschutzes gebietet es,auch von deutlich härteren zivilprozessualen Vorschriften Gebrauch zumachen, um eine Behörde zu rechtmäßigem Handeln anzuhalten. DieseSituation ist hier offenkundig eingetreten: Trotz Androhung undFestsetzung eines Zwangsgeldes weigert sich die Behörde, ihrenrechtmäßigen Verpflichtungen nachzukommen."Rechtsanwalt Ugo Taddei von der britischen NGO ClientEarth sagt:"Wenn Regierungen es versäumen im Interesse der Bevölkerung zuhandeln, ist es unverzichtbar, dass wir uns an die Gerichte wendenkönnen - und dass die Urteile befolgt werden. Wir finden eserstaunlich, dass diejenigen, die für unsere Gesundheitverantwortlich sind, so widerwillig sind, die nötige Maßnahmeneinzuleiten, um uns schützen. Saubere Luft ist keine politische Frage- es geht um die Gesundheit der Menschen."Im Februar 2018 entscheidet das Bundesverwaltungsgericht inLeipzig über die Zulässigkeit von Fahrverboten auf Basis deraktuellen Rechtslage. Die bayerische Regierung muss bis zu diesemZeitpunkt alle vorbereitenden Maßnahmen zur Einführung vonDiesel-Fahrverboten abgeschlossen haben, um die Fahrverbote dannumgehend einzuführen. Selbst wenn das Bundesverwaltungsgericht erstnoch die Einführung einer Blauen Plakette zur Durchführung vonFahrverboten verlangen sollte, wird diese bald kommen. Grund dafürist das laufende Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegenDeutschland aufgrund der anhaltenden Überschreitung derNO2-Grenzwerte. Noch im Dezember will die Kommission das Verfahrenvor den Europäischen Gerichtshof bringen.Hintergrund:Die DUH erhob am 29.2.2012 Klage gegen den Freistaat wegenÜberschreitung des NO2-Grenzwertes. Mit Urteil desVerwaltungsgerichts München vom 9.10.2012 wurde der Freistaat Bayernantragsmäßig verurteilt. Mit der 6. Fortschreibung des Plans werdendie Grenzwerte für NO2 im Jahresmittel erst nach 2030 eingehaltenwerden können. Da trotz anhaltender Luftverschmutzung keinekurzfristig wirksamen Maßnahmen für eine schnellstmöglicheGrenzwerteinhaltung ergriffen werden, hat die DUH einen Antrag aufVollstreckung des rechtskräftigen Urteils gestellt. Mit Beschluss vom29.6.2016 forderte das Bayerische Verwaltungsgericht München dieFortschreibung des Luftreinhalteplans für München mit effektivenMaßnahmen innerhalb eines Jahres und drohte dem Freistaat einZwangsgeld von bis zu 10.000 Euro an, wenn diese Frist nichteingehalten wird. Der Freistaat hatte gegen diesen BeschlussBeschwerde eingereicht. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof drohtemit Beschluss vom 27.2.2017 dem Freistaat Bayern ein Zwangsgeld inHöhe von 2.000 Euro an, falls er bis zum 29.6.2017 der Öffentlichkeitkein vollständiges Verzeichnis aller Straßenabschnitte im GebietMünchen vorlegt, an denen der NO2-Immissionsgrenzwert überschrittenwird. Dies veröffentlichte der Freistaat jedoch erst im Juli 2017.Das Gutachten zeigt, dass an 123 Kilometern desHauptverkehrsstraßennetzes von München Überschreitungen desNO2-Grenzwertes auftreten. Allerdings wurden zu niedrigeRealemissionsdaten für Diesel-Fahrzeuge verwendet, weshalb dieBelastungssituation in Wirklichkeit noch deutlich höher ist, alsangenommen. Ein weiteres Zwangsgeld in Höhe von 4.000 Euro istfestgesetzt, wenn der Freistaat bis 31.12.2017 der Öffentlichkeitkein vollzugsfähiges Konzept zur Kenntnis bringt, aus dem sichergibt, für welche aufzulistende Straßenabschnitte Diesel-Fahrverbotein den Luftreinhalteplan aufgenommen werden.Die britische Organisation ClientEarth unterstützt Klagen "fürsaubere Luft" der Deutschen Umwelthilfe.Links:Antrag auf Zwangsgeld oder Zwangshaft gegen die Staatsregierung vom21.11.2017: http://l.duh.de/p171127Zum Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 27.2.2017:http://l.duh.de/p010317Hintergrundpapier Klagen für saubere Luft: http://l.duh.de/p171127Mehr über das Projekt "Right to Clean Air":http://www.duh.de/projekte/right-to-clean-air/Mehr über ClientEarth: https://www.clientearth.org/Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deProf. Dr. Remo Klinger, Geulen & Klinger Rechtsanwälte030 884 72 80, 0171 2435458, klinger@geulen.comUgo Taddei, Rechtsanwalt ClientEarth0032 2 808 4323, utaddei@clientearth.orgDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell