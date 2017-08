Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

--------------------------------------------------------------mehr Informationenhttp://ots.de/9WLf3--------------------------------------------------------------Berlin (ots) - DUH bewertet das NOx-Minderungspotential vonDieselkaufprämie, Software-Update und Zukunfts-Fonds auf deutlichunter 5 Prozent - DUH wird ihre Klagestrategie zur Durchsetzung derLuftqualitätswerte in den mit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxidbelasteten Städten fortsetzen und weiter intensivieren - Autokonzernebeantragen im Rahmen von Software-Updates die nachträglicheLegalisierung der Abschaltung der Abgasreinigung beispielsweise beiwinterlichen Temperaturen - DUH fordert noch vor der Bundestagswahleine klare Entscheidung, welche Parteien und Kandidaten für dietechnische Nachrüstung aller knapp neun Millionen Euro 5+6 Dieseleintreten und somit Wertverlust und Fahrverbote verhindern -Autokonzerne müssen von Regierung und Behörden zur Einhaltung vonRecht und Gesetz gezwungen werdenZwei Wochen nach Vorstellung der zwischen den Autokonzernen undRegierungspolitikern vereinbarten Ergebnisse des Nationalen ForumsDiesel, legt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) eine ersteGesamtbewertung der Minderungspotentiale für 2018 vor. NachAuswertung aller bislang öffentlich oder in Bundesministerienzugänglichen Informationen, werden sich die Stickstoffdioxid-Werte inden belasteten Städten im Winterhalbjahr nicht verändern. Aber auchim Sommerhalbjahr beträgt das NO2-Minderungspotential allerbeschlossener Maßnahmen zusammen bei Temperaturen oberhalb von +10Grad Celsius deutlich unter fünf Prozent."Keine zwei Wochen nach dem Diesel-Gipfel haben vieleDiesel-Eigner erkannt, dass die Placebo-Software-Updates nichtverhindern werden, dass ihre Fahrzeuge von den kommenden Fahrverbotenbetroffen bleiben. Eine genaue Analyse zeigt, dass dieSoftware-Updates in den Wintermonaten keine und im Sommer maximalzwei Prozent Stickoxidminderung bringen. Die als "Umweltprämie"bezeichnete Diesel-Verkaufsförderung entpuppt sich als plumpeVerkaufsförderung für Dinosaurier der Autoindustrie, wie ausgerechnetden Diesel-Edel-Geländewagen Touareg. Nur bei einem derzeit nichtabsehbaren weitgehenden Verzicht der Käufer auf Diesel-Neuwagen imRahmen der Rabattaktion und stattdessen Kauf von Erdgas- oderBenzin-Hybridfahrzeugen, kann die Prämie ein Prozent Minderung in denSommermonaten bringen. Der mit 500 Millionen Euro ausgestatteteZukunfts-Fonds ist im Hinblick auf kurzfristig wirksame Maßnahmen einKomplettausfall. Nicht einmal auf eine sofortige Nachrüstung allerÖPNV- und Fernbusse konnten und wollten sich Regierung und ihreAuftraggeber aus der Automobilindustrie einigen, kurzfristig sinddaher aus dem Fonds keine Minderungen zu erwarten", bilanziert JürgenResch, Bundesgeschäftsführer der DUH, die Ergebnisse desDiesel-Gipfels.Nach Informationen der DUH versuchen derzeit die Autokonzerne, imRahmen der Genehmigung von Software-Updates ihre der Öffentlichkeitbisher nicht offengelegten Abschalteinrichtungen durch dasKraftfahrt-Bundesamt (KBA) nachträglich genehmigen zu lassen.Besonders gravierend sind dabei die temperaturgesteuertenAbschaltungen unterhalb von +10 Celsius. Damit würden sich auch dieRechte der betroffenen Autohalter von Euro 5+6 Diesel-Pkwverschlechtern, weil in zukünftigen Rechtsverfahren die Herstellerdiese Abschalteinrichtungen als "vom Kraftfahrt-Bundesamt genehmigt"präsentieren könnten. Zudem weigert sich das KBA unter Hinweis aufBetriebsgeheimnisse der Hersteller, betroffenen Autohaltern aufNachfrage mitzuteilen, welche Veränderungen in derMotorsteuerungssoftware genau vorgenommen wurden und welcheSchadstoffwerte vor bzw. nach dem Update aus dem Fahrzeug zu erwartensind."Es ist unglaublich, dass an den Autos ein Software-Updateaufgespielt werden soll, von dem der Autofahrer und dieÖffentlichkeit nicht wissen, was damit bewirkt wird. Wir sollen denAutoherstellern glauben, aber dafür müssen die Messwerte auf denTisch", so Axel Friedrich, internationaler Verkehrsexperte.Die DUH fordert noch vor der Bundestagswahl von den demokratischenParteien und ihren Kandidaten eine klare Entscheidung, ob sie für dieEinhaltung der Luftqualitätswerte in allen deutschen Städten ab 2018eintreten und die dafür notwendigen Maßnahmen mittragen. Dazu bedarfes Fahrverbote für alle schmutzigen Dieselfahrzeuge, die auf derStraße die Grenzwerte überschreiten. Für die knapp neun MillionenBesitzer von Euro 5+6 Diesel-Pkw bedeutet dies: Die Hersteller müssenalle Fahrzeuge technisch mit einer auch im Winter funktionierendenAbgasreinigung auf Harnstoffbasis nachrüsten. Durch die dadurcherzielten Verbesserungen können diese Fahrzeuge dauerhaft vonFahrverboten befreit und ein weiterer Wertverlust gestoppt werden.Wie absurd die Software-Updates hinsichtlich ihrer Reduktion derNOx-Emissionen sind, zeigt die aktuelle Posse um die bereits Anfang2016 angeordneten VW-Rückrufe des Models Amarok, bei dem eineVorher-/Nachher-Messung ergab, dass sich die NOx-Emissionen sogar vonextrem hohen 1.490 mg NOx/km auf 1.510 mg NOx/km erhöhen. Selbst miteinem Software-Update veränderte Euro 5 Diesel-Pkw müssen weiterhinvon Diesel-Fahrverboten betroffen sein, da ihre Realemissionen immernoch in besonderem Maße zur Belastung unserer Städte beitragen; derWiederverkaufswert der Fahrzeuge wird somit auch mit einemSoftware-Update weiter sinken. Die Politik nimmt dies in Kauf,anstatt sich für die Interessen der 8,7 Millionen Diesel-Besitzereinzusetzen, die im guten Glauben, ein "sauberes Fahrzeug" zu kaufenbzw. gekauft zu haben, von der Industrie betrogen worden sind.Da sich Bundes- und Landespolitiker ganz offensichtlich nicht ausdem Würgegriff der Autokonzerne befreien, weder Bußgelder gegenbetrügerische Unternehmen anordnen noch die für dieGrenzwerteinhaltung nötigen Maßnahmen erlassen, wird die DUH ihrenWeg der Rechtsdurchsetzung vor den Gerichten konsequent fortsetzen.Sollten Behörden und Politik weiterhin untätig bleiben, wird die DUHdie Rechtsdurchsetzung weiter intensivieren.Die DUH veröffentlicht einen aktualisierten Stand der 16 laufendenKlagen für saubere Luft und kündigt deren Fortführung an: "Seit mehrals sieben Jahren verweigern Bundes- und Landesregierungen den vonDieselabgasen geschädigten Menschen ihr Recht auf saubere Luft. Allestaatlichen Stellen sind an Recht und Gesetz gebunden. So steht es inunserer Verfassung. Die massiv überschrittenen Grenzwerte wird mannur einhalten können, wenn entweder alle bisher zugelassenenDiesel-Pkw technisch nachgerüstet oder ihnen die Zufahrt in hochbelastete Innenstädte untersagt werden. Dies ist das Ergebnis allerbisher geführten Gerichtsverfahren. Es ist nicht vorstellbar, dasssich dies in einem Revisionsverfahren ändert, die Tatsachen sindeinfach zu deutlich. Da die Autoindustrie keine technischeNachrüstung anbieten möchte, bleiben nur Fahrverbote", so RemoKlinger, der die DUH in den Klagen für saubere Luft anwaltlichvertritt.Bezeichnend ist der Umstand, dass bisher kein Bußgeld wegen desAbgasbetrugs gegen die Automobilhersteller festgesetzt wurde. EineRechtsgrundlage hierfür besteht mit der "Verordnung über dieEG-Genehmigung für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger sowie fürSysteme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten für dieseFahrzeuge" (EG-FGV). Dies wird sogar von Beamten desBundesverkehrsministeriums bestätigt. Autobauer, die ihre Kundensystematisch täuschen, müssen angemessen bestraft werden. OhneAndrohung angemessener und abschreckender Strafen werden Verstößegegen Umwelt- und Gesundheitsvorschriften weiterhin ignoriert. DieDUH hat am 7.8.2017 beim KBA einen Antrag auf Festsetzung von 110Millionen Euro Geldbuße gegen Porsche wegen des Abgasbetrugs bei22.000 Porsche Cayenne TDI gestellt (zur PM:http://l.duh.de/p170809).Hintergrund:Die von der EU aus Gründen des Gesundheitsschutzes festgelegtenGrenzwerte für den Luftschadstoff N02 werden in vielen StädtenDeutschlands seit Jahren überschritten. Die Emissionen vonDiesel-Fahrzeugen tragen einen überwiegenden Anteil an der zu hohenLuftbelastung mit NO2. Viele Euro 5+6 Diesel-Pkw stoßen im realenBetrieb auf der Straße ein Vielfaches mehr an Stickoxiden aus, alsgesetzlich erlaubt. Dies belegen Messungen der DUH im Rahmen ihresEmissions-Kontroll-Instituts (EKI), des ADAC sowie das vomUmweltbundesamt aktualisierte "Handbuch für Emissionsfaktoren desStraßenverkehrs", Version 3.3.Besonders verheerend wirkt das Dieselabgasgift NO2 beiAsthmatikern, Atemwegsgeschädigten, Kleinkindern, Alten und Kranken.10.600 vorzeitige Todesfälle jährlich sind laut der EuropäischenUmweltagentur auf NO2 zurückzuführen.Da die Politik trotz Kenntnis über die Sachlage noch immer keineausreichenden Maßnahmen ergreift, um die Situation für dieBetroffenen schnellstmöglich zu ändern, klagt die DUH in derzeit 16Städten für Diesel-Fahrverbote ab dem 1.1.2018. Die Fahrverbotegelten für alle Pkw, die die Abgasgrenzwerte der Euronorm 6 auf derStraße nicht einhalten. Nur Diesel-Fahrverbote sind dazu geeignet,die Luftsituation schnellstmöglich zu verbessern und dafür zu sorgen,dass die Grenzwerte eingehalten werden.Ziel der Klagen ist auch, dass die Automobilhersteller dieMillionen manipulierten Diesel-Pkw auf ihre Kosten so nachrüsten,dass diese die Grenzwerte auch im realen Betrieb auf der Straßeeinhalten. Dies ist nicht mit Software-Updates, sondern nur durcheine technische Nachrüstung mit Harnstoff-Katalysatoren zurealisieren. Nur mit einer technischen Nachrüstung kann auch dieWertstabilität des Fahrzeugs gesichert und die Mobilität derbetroffenen Fahrzeughalter erhalten bleiben.Dass Diesel-Fahrverbote in der Stuttgarter Umweltzone rechtlichzulässig und unausweichlich sind, bestätigte das VerwaltungsgerichtStuttgart mit seinem Urteil vom 28.7.2017.Am 31.7.2017 hat die DUH ein "Acht-Punkt-Sofortprogramm fürsaubere Luft" vorgestellt, das entgegen der Placebo-Maßnahmen derAutoindustrie wirklich wirksame Lösungen für saubere Luft bietet. Dienotwendigen Maßnahmen des "Acht-Punkte-Sofortprogramm für saubereLuft":1. Verbindliche Zusage der Autokonzerne, ab 1.1.2018 nur nochDiesel-Neuwagen zu verkaufen, die den Euro 6-Grenzwert für NOxvon 80 mg/km auf der Straße einhalten (gemäß RDE-Abgasmessungund dies bei Temperaturen bis minus 15 Grad Celsius).2. Verstärkung des Angebots sauberer und effizienterAntriebstechnologien bei Neufahrzeugen noch im Jahr 2018(Erdgas-, effiziente Benzin-Hybrid- und Elektroantriebe).3. Verpflichtender Rückruf sämtlicher Euro 5 + 6 Diesel-Fahrzeugezur Hardware-Nachrüstung mit Harnstoff-betriebener SCRAbgasreinigungsanlage. Sicherstellung der Einhaltung des Euro6-Grenzwerts für NOx von 80 mg/km auf der Straße (RDE) bis -15Grad Celsius. Falls Hersteller technische Nachrüstungverweigert, Rückkauf des Schmutz-Diesel-Pkws.4. Nachrüstprogramm für alle Euro 5/V + 6/VI leichte Nutzfahrzeuge(Liefer- und Handwerkerfahrzeuge) auf aktuelle Euro 6/VISCR-Technologie.5. Sonderinfrastrukturprogramm für einen "Sauberen ÖPNV":Verpflichtung und Ertüchtigung der Kommunen, dass bisspätestens 1.7.2018 alle ÖPNV-Busse entweder überSCR-Katalysator und Partikelfilter verfügen und die Euro 6Abgaswerte einhalten oder durch Neufahrzeuge mit Erdgas- oderElektroantrieb ersetzt werden. Ausbau des Angebots anNahverkehrsleistungen wie Streckenausweitung, Taktverdichtungund Ausdehnung der Betriebszeiten.6. Einführung der Sammelklage ins deutsche Recht, um demVerbraucher verbesserte Rechte gegenüber betrügerischenUnternehmen zu geben.7. Transparenzzusage der Industrie: Verpflichtung zurVeröffentlichung der RDE-Messwerte aller Fahrzeugmodelle fürCO2 und NOx (für den Temperaturbereich minus 15 Grad Celsiusbis plus35 Grad Celsius) und des fahrzeugspezifischenTemperaturbereichs mit von der Software gesteuerter,ordnungsgemäßer Abgasreinigung.8. Transparenz der Behörden: Offenlegung aller CO2- undEmissionsbezogener Daten durch das Kraftfahrtbundesamt: DieAutomobilindustrie stimmt der Veröffentlichung aller für dieNachprüfung von CO2- und Abgaswerten notwendigen Fahrzeugdatensowie der gefundenen illegalen sowie der für "legal" erklärtenAbschalteinrichtungen ausdrücklich zu.Links:Hintergrundpapier Klagen für Saubere Luft: http://l.duh.de/p150817Zum "Acht-Punkt-Sofortprogramm für saubere Luft"http://l.duh.de/p150817Pressemitteilung der DUH vom 9.8.2017: Deutsche Umwelthilfe warntVerbraucher vor Kauf von Euro 6 Diesel-Pkw im Rahmen so genannter"Umweltprämien" der Dieselkonzerne: http://l.duh.de/p170809bPressemitteilung der DUH vom 28.7.2017: Verwaltungsgericht Stuttgart:Diesel-Fahrverbote in Stuttgart ab 1. Januar 2018 zulässig underforderlich: http://l.duh.de/p170728bPressemitteilung des VG Stuttgart zur Entscheidung in der Klage VGStuttgart vom 28.7.2017: http://l.duh.de/c18ktZur Petition der Deutschen Umwelthilfe "Saubere Luft für unsereStädte! Fahrverbote für Dieselstinker ab 2018!" auf change.org:http://l.duh.de/170815Pressekontakt:Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deDr. Axel Friedrich, Internationaler Verkehrsexperte0152 29483857, axel.friedrich.berlin@gmail.comProf. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Kanzlei Geulen & Klinger0171 2435458, klinger@geulen.comDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell