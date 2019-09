Deutsche Umwelthilfe fordert Neustart für die Windenergie

Berlin (ots) - Einseitig besetzter Windgipfel ohne nötigenDurchbruch - Geringe Zahl neuer Windenergieanlagen gefährdetKlimaschutzziele - Altmaier darf jetzt nicht zum Tagesgeschäftzurückkehren - Windenergie ist systemrelevant für den Klimaschutz -DUH fordert Bundeswirtschaftsministerium auf, konkreteGesetzesinitiativen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen fürWindenergie zu startenAnlässlich des mageren Ergebnisses des heutigen Windgipfelsfordert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) BundeswirtschaftsministerPeter Altmaier auf, die Windenergie weiter als Chefsache zubehandeln. Als wichtigste Quelle für regenerative Energie inDeutschland muss dem Ausbau der Windenergie höchste Prioritäteingeräumt werden. Die Fehlentwicklungen der vergangenen Jahre müssendringend korrigiert werden, damit die Ausbauzahlen mit demzunehmenden Bedarf an erneuerbarem Strom Schritt halten können. Dafürsind beispielsweise bundeseinheitliche Vorgaben für dieFlächenausweisung und die Artenschutzprüfung notwendig.Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "DerWindgipfel hat nicht den gewünschten Durchbruch geliefert. MinisterAltmaier muss nun am Ball bleiben und schnell Gesetzesänderungen aufden Weg bringen, um die Rahmenbedingungen für den Windausbau zuverbessern. Die konkreten Probleme bei Planung und Genehmigung müssenschnell gelöst werden. Wenn die Windenergie die Basis unsererEnergieversorgung werden soll - und eine Alternative ist mir nichtbekannt - müssen wir auch sagen, wo und wie die Anlagen gebaut werdenkönnen."Beim Windgipfel hat das ausrichtende Bundeswirtschaftsministeriumneben den Wirtschaftsverbänden der Branche und den Bundesländern vorallem Windkraftgegner eingeladen. Umweltverbände wie die DUH, die füreinen weiteren Ausbau der Windenergie eintreten, hat dasWirtschaftsministerium nicht zu Wort kommen lassen.Constantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz der DUH:"Minister Altmaier darf sich nicht von den Gegnern der Windenergietreiben lassen. Er darf auch nicht die Verantwortung an die Länderoder an andere Akteure abschieben. Der Minister muss nunFührungsstärke zeigen: Bund und Länder müssen sich auf einegemeinsame Flächenstrategie einigen, Repowering bestehender Anlagenmuss ermöglicht werden und pauschalen Abstandsregeln muss eine Absageerteilt werden. Für den Klimaschutz ist Windenergie systemrelevant.Ohne einen weiteren und schnellen Ausbau wird die Bundesrepublik ihreKlimaziele verfehlen."Links: 10-Punkte für den Ausbau der Windenergie:http://l.duh.de/p190905Pressekontakt:Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer0160 90354509, mueller-kraenner@duh.deConstantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz DUH0160 4334014, zerger@duh.deDUH-Pressestelle:Ann-Kathrin Marggraf, Marlen Bachmann030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe,www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell