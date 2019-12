Deutsche Umwelthilfe fordert Ende der Hängepartie bei der steuerlichen Förderung energetischer Gebäudesanierung

Berlin (ots) - Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag verzögertVerhandlungen über steuerliche Förderung der Gebäudesanierung - 10 Jahreandauernde Hängepartie setzt sich fort - DUH fordert Bund und Länder auf, sichendlich zur energetischen Gebäudesanierung zu bekennen und nötigeNachbesserungen am Gesetzesentwurf vorzunehmen: Energieberatung muss Qualitätder Maßnahmen sicherstellen, Gasheizungen dürfen keine steuerliche FörderungerhaltenDer Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat konnte bisher keineEinigung über die steuerliche Förderung energetischer Gebäudesanierungenerzielen und hat seine Verhandlungen auf den 18. Dezember 2019 vertagt. DieDeutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert diese erneute Verzögerung und fordert Bundund Länder auf, die steuerliche Förderung noch in diesem Jahr gesetzlich zuverankern, damit die energetische Gebäudesanierung ab 2020 als wichtigesInstrument für mehr Klimaschutz greifen kann. Darüber hinaus muss der aktuelleEntwurf des Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrechtnach Auffassung der DUH nachgebessert werden, um bestmöglich wirken zu können.Die DUH fordert, dass eine qualifizierte Energieberatung Voraussetzung für diesteuerliche Förderung wird, da nur so die Qualität der Maßnahmen sichergestelltwerden kann. Fossile Heizungen müssen dagegen von der Förderung ausgenommenwerden. Das bestehende Schlupfloch für die Förderung neuer Gasheizungen mussgeschlossen werden.Dazu Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: "Die seit einemJahrzehnt andauernde Hängepartie bei der steuerlichen Förderung derenergetischen Gebäudesanierung ist symptomatisch für die Klimaschutzaktivitätender Bundesregierung: Geredet wird viel, getan nur wenig. Gerade auch dieöffentliche Hand drückt sich immer wieder vor ihrer Verantwortung für denKlimaschutz. Bund und Länder dürfen sich nicht weiter gegenseitig die Schuldzuschieben und müssen noch in diesem Jahr eine sinnvoll ausgestaltetesteuerliche Förderung als zentrales Instrument für die energetischeModernisierung des Gebäudebestandes auf den Weg bringen. Dabei muss eineFörderung neuer fossiler Heizungen unbedingt vermieden werden. Der Vorschlag,dass Gasheizungen weiter gefördert werden können, wenn sie für eine künftigeEinbindung Erneuerbarer Energien vorbereitet sind, führt in eineenergiepolitische Sackgasse. Damit würde in erster Linie ein Umstieg von Öl aufGas angereizt und fossile Infrastrukturen in Gebäuden zementiert, ohne dassgeklärt ist, woher zukünftig das viele erneuerbare Gas kommen soll."Klimafreundliche Erneuerbare Gase können zwar theoretisch bei der Gebäudewärmeeingesetzt werden, allerdings werden sie nicht in den Mengen und zu den Preisenzur Verfügung stehen wie derzeit Erdgas. Sie werden vordringlich für Bereichebenötigt, die nicht direkt mit Ökostrom klimafreundlich gestaltet werden können.Gasheizungen dürfen aus Sicht der DUH deshalb ab spätestens 2025 nicht mehr neuverbaut werden. Für die Gebäudewärme muss auf verfügbare klimafreundlicheAlternativen wie Wärmepumpen oder mit Erneuerbaren Energien gespeiste Wärmenetzezurückgegriffen werden.Hintergrund:Der Bundesrat hatte am 29. November 2019 gefordert, die von der Bundesregierunggeplanten steuerrechtlichen Maßnahmen des Klimapaketes grundlegend zuüberarbeiten und dafür den Vermittlungsausschuss angerufen. Eine Arbeitsgruppewurde damit beauftragt, bis zum 18. Dezember mögliche Kompromisse zu finden.Dem Gesetzesentwurf nach sollen energetische Modernisierungsmaßnahmen anselbstgenutztem Wohneigentum ab 2020 für einen Zeitraum von zehn Jahren durcheinen prozentualen Abzug der Aufwendungen von der Steuerschuld gefördert werden.Vorgesehen ist, dass 20 Prozent der Aufwendungen, maximal 40.000 Euro je Objekt,über drei Jahre verteilt von der Steuerschuld abgezogen werden können. DerEntwurf sieht als Voraussetzung für die Förderung von energetischenEinzelmaßnahmen keine verpflichtende Baubegleitung bzw. Bestätigung durch einenEnergieberater vor. Der ausführende Fachunternehmer soll sein eigenes Werkselbst bestätigen dürfen.Ein separater Verordnungsentwurf sieht vor, dass Gas-Brennwertheizungensteuerlich gefördert werden, wenn diese "Renewable Ready" sind. Die Anforderungsieht vor, dass derartige Anlagen innerhalb von zwei Jahren ab dem Datum derInstallation durch Einbau eines zusätzlichen regenerativen Wärmeerzeugers ineine Hybridanlage umzuwandeln ("Hybridisierung") sind. Die Einhaltung derAnforderungen ist durch eine Konzeptbeschreibung zu dokumentieren und derFördernehmer hat die Umsetzung der Hybridisierung nachzuweisen. Versagen der Bundesregierung beim Klimaschutz in Gebäuden - Chronologie desScheiterns: http://l.duh.de/p191213