Deutsche Umwelthilfe fordert Durchsetzung korrekter Spritverbrauchsangaben für Pkw durch Behörden: Neuer Prüfzyklus WLTP allein ist nicht die Lösung

Berlin (ots) - Ab 1. September 2018 dürfen nur noch Neufahrzeugeverkauft werden, deren Abgasemissionen im neuem Prüfzyklus WLTPgetestet wurden - Deutsche Umwelthilfe kritisiert: Autobauer nutzenUmstellung des Prüfzyklus, um CO2-Flottengrenzwerte bei Pkw zumanipulieren und hintertreiben damit die für den Klimaschutznotwendige Absenkung der Realverbräuche von Neuwagen - PrüfzyklusWLTP führt ohne behördliche Kontrollen zu neuen Manipulationen derHersteller bei den Verbrauchsangaben - Deutsche Umwelthilfe fordertamtliche Nachmessungen auf der Straße und Sanktionen bei Abweichungenvon mehr als vier ProzentAb 1. September 2018 gilt für alle Neufahrzeuge ein neuesPrüfverfahren für die Verbrauchs- und Abgaswerte im Rahmen derTypzulassung: das Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure(WLTP). Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert, dass es denHerstellern durch die Umstellung ermöglicht wird, den zukünftigenCO2-Flottengrenzwert zu manipulieren. Auch werde der im WLTPvorgesehene Labor-Prüfzyklus ohne unabhängige amtliche Nachprüfungennicht zu ehrlichen Abgas- und Verbrauchswerten führen.Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband fordert ergänzendeMessungen mit mobilen Messgeräten (Portable Emission MeasurementSystems, PEMS) im realen Fahrbetrieb auf der Straße, durchgeführt vonunabhängigen Institutionen sowie Kontrollen. Nur so kann auchverhindert werden, dass die Hersteller die Ergebnisse der WLTP-Testsdazu missbrauchen, den zukünftigen CO2-Flottengrenzwert zu verwässernund die aus Klimaschutzgründen notwendige weitere Verschärfung für2025 und 2030 auszuhebeln.Das WLTP-Verfahren wird zwar ab 1. September 2018 für dieTypzulassung genutzt, für die Einhaltung der bis 2021 geltendenCO2-Flottengrenzwerte wird jedoch noch der Neue EuropäischeFahrzyklus (NEFZ) zugrunde gelegt. Erst ab 2021 werden für dieCO2-Flottengrenzwerte die Ergebnisse des WLTP herangezogen.Während der EU-weit geltende CO2-Flottengrenzwert bis ins Jahr2020 in absoluten Zahlen, auf 95g CO2/km auf Basis des NEFZfestgelegt ist, sollen ab 2021 nach aktuellem Stand prozentualeMinderungsvorgaben für die Jahre 2025 und 2030 gelten. Ausgangspunktfür diese prozentuale Minderung ist der zu ermittelnde WLTP-Wert von2021. Je höher dieser Wert ist, desto einfacher ist es, dieprozentualen Minderungsziele von 15 Prozent bis 2025 und 30 Prozentbis 2030 zu erreichen.Die EU-Kommission hat vor diesem Hintergrund im Juli 2018 daraufhingewiesen, dass Hersteller die im WLTP ermitteltenCO2-Emissionswerte künstlich in die Höhe schrauben können. DerGesetzgeber gestattet, einen beliebig hohen, von der Messungabweichenden, WLTP-Wert anzugeben."Es ist absurd: Erneut sollen die Automobilhersteller dieMöglichkeit erhalten, über manipulierte WLTP-Labormessungen dieVerschärfung der CO2-Flottengrenzwerte zu hintertreiben. Damit mussSchluss sein. Wir brauchen dringend verlässliche, durch unabhängigeamtliche Intuitionen überprüfte und veröffentlichte Messungen allerEmissionen im Rahmen des Zulassungsverfahrens sowie unabhängigeKontrollen von Fahrzeugen im Bestand. Darüber hinaus sind die für dieAbstimmung der neuen Flottengrenzwerte Verantwortlichen in Parlamentund Regierungen aufgefordert, eine Regelung zu verabschieden, die denKlimaschutzanforderungen gerecht wird und die vorhandenenSchlupflöcher schließt", fordert Barbara Metz, StellvertretendeBundesgeschäftsführerin der DUH.Die Forderung richtet sich insbesondere an die Bundesregierung,die nach wie vor von den Automobilkonzernen ferngesteuert wird. Erstvor wenigen Tagen hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel imSommerinterview gegen ehrgeizige Klimaschutzziele der EUausgesprochen. Der wenig ambitionierte EU-Kommissionsvorschlag fürCO2-Flottengrenzwerte sieht eine Minderung der CO2-Emissionen aufBasis der WLTP-Werte von 2021 um 15 Prozent bis 2025 und um 30Prozent bis 2030 vor. Dies ist nach Auffassung der DUH deutlich zuwenig angesichts der unbestrittenen Herausforderungen beimKlimaschutz im Verkehrssektor. Das Bundesumweltministerium hatte inseiner Kommentierung eine Erhöhung des Minderungsziels auf 50 Prozentgefordert, was Verkehrs-, Wirtschafts- und Finanzressort jedoch nichtmittragen. Aus Sicht der DUH wären 70 Prozent Minderung bis 2030notwendig, und 35 Prozent bis 2025."Es ist ein Trauerspiel, dass Deutschland als Heimat einerangeblich innovationsfreudigen Automobilbranche erneut als Bremserauftritt, wenn es darum geht, hier mit Anreizen für die Entwicklungzukunftsfähiger Technologieentwicklungen auch künftig qualifizierteArbeitsplätze zu sichern", so Metz weiter.Die WLTP-Regelung wurde mit dem Ziel eingeführt, die bestehendeLücke zwischen Herstellerangaben und realem Kraftstoffverbrauch zuverringern. Diese ist nach Angaben des International Council on CleanTransportation (ICCT) auf durchschnittlich 42 Prozent angewachsen. ImUnterschied zum NEFZ gelten beim WLTP unter anderem geänderteBeschleunigungs- und Geschwindigkeitswerte. Positiv ist, dass dieHersteller darüber hinaus nicht mehr nur den Verbrauchswert für dieverbrauchsärmste Modellversion angeben müssen, sondern für jedesindividuelle Fahrzeug, das konfigurierbar ist.Nach Ansicht der DUH wird es ohne ergänzende Emissionsmessungen imFahrbetrieb nicht möglich sein, beim WLTP-Prüfzyklus Manipulationenzu verhindern. Denn auch für die WLTP-Prüfung können die Herstellerdie Testfahrzeuge gezielt "optimieren". "Die Wahrheit liegt auf derStraße. Ohne Verbrauchsmessungen im realen Betrieb wird dieManipulation der Abgaswerte weitergehen. Der Betrug beimAbgas-Skandal und bei den CO2-Emissionen sind das Ergebnis einerfaktisch nicht existenten Marktüberwachung. 