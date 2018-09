Deutsche Umwelthilfe fordert Beschluss für ehrgeizige CO2-Grenzwerte durch den Umweltausschuss des Europäischen Parlaments

Berlin (ots) - Vorliegende Vorschläge der EU-Kommission zumCO2-Flottengrenzwert unzureichend - Absenkung der Grenzwerte bis 2025um 35 Prozent und bis 2030 um 70 Prozent zur Erreichung derKlimaschutzziele unverzichtbar - Automobilkonzerne zeigen mit deraktuellen Machtdemonstration ihres Lobbyverbandes ACEA, dass sie dieRealpolitik bestimmenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert die Abgeordneten desEU-Umweltausschusses dazu auf, sich bei der Abstimmung über dieCO2-Regulierung für PKW und leichte Nutzfahrzeuge am 10. September2018 für ambitionierte CO2-Grenzwerte einzusetzen. Die EU-Kommissionschlägt vor, den CO2-Ausstoß für Neuwagen bis 2025 nur um 15 Prozentund bis 2030 um 30 Prozent im Vergleich zu 2021 zu senken. Aus Sichtder DUH sind 35 Prozent reale Minderung bis 2025 und 70 ProzentMinderung bis 2030 im Vergleich zu 2021 notwendig, um denKlimaschutzzielen gerecht zu werden.Dazu Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin derDUH: "Die Automobilhersteller verschlafen den Technologiewechsel undkonzentrieren sich weiterhin auf übermotorisierteVerbrennungsmotoren. Trotz der offenkundigen Herausforderung, auch imVerkehrssektor endlich zum Klimaschutz beizutragen, versuchen sie mitallen Mitteln, die Herabsenkung der CO2-Flottengrenzwerte zuverhindern."Die Weiterentwicklung von CO2-Grenzwerten für Pkw nutzt demVerbraucher, indem sparsamere Fahrzeuge auf den Markt kommen.Schwache Vorgaben verhindern, dass die Fahrzeuge emissionsärmerwerden. Dies führt dazu, dass andere Instrumente wie Steuererhöhungenoder eine Pkw-Maut eingesetzt werden müssen, um den CO2-Ausstoß zuverringern. Die Zeche zahlt am Ende der Verbraucher."Die Mitglieder des EU-Parlamentes müssen bei der Abstimmung am10. September ein klares Zeichen für den Klimaschutz setzen und miteffektiven CO2-Flottengrenzwerten den Druck auf die Autoindustrieerhöhen, endlich ihren Beitrag zur Verkehrswende zu leisten.Ansonsten laufen die Hersteller Gefahr den Anschluss an dieEntwicklungen auf den Exportmärkten zu verpassen, wo schon heute mehrBatteriefahrzeuge verkauft werden", so Metz.Eine heute vorgestellte Studie des Dachverbandes Transport &Environment (T&E) zeigt, dass die bestehende öffentlicheLadeinfrastruktur für batterieelektrische Fahrzeuge nicht länger fürden schwachen Markthochlauf von Elektrofahrzeugen verantwortlichgemacht werden kann. Vielmehr liegt dies am fehlenden Angebotentsprechender Modelle. Etwa 95 Prozent der Ladevorgänge erfolgendemnach an Ladestationen zuhause bzw. am Arbeitsplatz, lediglich beifünf Prozent wird eine Ladesäule im öffentlichen Raum genutzt."Die Politik darf sich nicht länger von der Automobilindustriediktieren lassen, was geht und was nicht. Die Automobilindustrie mussihre Innovationskraft dazu nutzen, statt reiner"Elektro-Show-Fahrzeuge" Flotten auf den Markt zu bringen, dieumfassend auf emissionsärmere Antriebe umgestellt sind und in denenspritschluckende SUV-Boliden, die die Großstädte verstopfen, derVergangenheit angehören", so Metz weiter.Auch die Bundesregierung ist gefordert, denn sie bleibt noch immerihre Position zu den EU-weiten CO2-Flottengrenzwerten schuldig. Ihrbleiben nur noch wenige Wochen Zeit, sich auf ambitionierteForderungen zu den CO2-Minderungszielen zu einigen und damit bei derAbstimmung im EU-Umweltministerrat im Oktober 2018 ein klares Zeichenfür den Klimaschutz zu setzen.Links:Studie T&E "Roll-out of public EV charging infrastructure in theEU": http://l.duh.de/p180907Positionspapier CO2-Grenzwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge:http://l.duh.de/p180907Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell