Deutsche Umwelthilfe fordert 365-Euro-Jahrestickets für den öffentlichen Nahverkehr in allen Städten und Verkehrsverbünden

Berlin (ots) - Klimakabinett soll es Städten ermöglichen, bundesweit365-Euro-Tickets für Bahn, Bus und Tram einzuführen - Um Klimaziele zuerreichen, muss die Verkehrswende beschleunigt werden - DUH kritisiert: Bahn,Bus und Straßenbahn wurden jahrelang kaputtgespart - Wien und Zürich zeigen, wiees gelingen kann, den motorisierten Individualverkehr in den Städtenzurückzudrängen - Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller,unterstützt die DUH-Forderung nach einem 365-Euro-Ticket auch für dieBundeshauptstadt - Die Finanzierung des "1 Euro pro Tag-Tickets" soll durch dieAbschaffung des Steuerprivilegs für schmutzige Dienstwagen und derDieselsubventionen sowie die Bußgeldzahlungen der Autokonzerne für BetrugsdieselerfolgenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) fordert die Bundesregierung auf, bundesweit allenStädten beziehungsweise Verkehrsverbünden das Angebot eines365-Euro-Jahrestickets für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nach demWiener Modell zu ermöglichen. Mit dem Ticket können viele Hemmnisse, die denUmstieg auf den ÖPNV behindern, auf einmal abgebaut werden. Der Pauschaltarifmacht die Nutzung von Bus und Bahn unkompliziert - einfach ein- und aussteigenwo und wann man möchte, ohne sich mit komplizierten Tarifsystemenauseinandersetzen zu müssen. Ein geringer Preis erhöht zusätzlich dieAttraktivität und bewegt mehr Menschen zur Nutzung des ÖPNV.In einem weiteren Ausbauschritt soll dann das 365-Euro-Ticket auf ein bundesweitgültiges "Blaues Ticket" ausgedehnt werden, mit dem für 365 Euro pro Jahr nichtnur Bahn, Bus und Straßenbahn in der jeweiligen Heimatstadt, sondern auch inanderen Städten und Verkehrsverbünden genutzt werden können. Für dieFinanzierung der mit der Einführung eines solchen Flatrate-Tickets verbundenenMehrkosten, insbesondere für den Ausbau des in den vergangenen Jahrenkaputtgesparten öffentlichen Personennahverkehrs, sollte die Subventionierungdes Diesel-Kraftstoffs und das Steuerprivileg für klimaschädliche Dienstwagenvollständig abgeschafft und die freiwerdenden Mittel hierfür verwendet werden.Zusätzlich sollten die noch zu erhebenden Bußgelder der Autokonzerne von 5.000Euro pro verkauftem Diesel-Pkw mit manipulierter Abgasreinigung zur Finanzierungdes 365-Euro-Tickets verwendet werden.Die DUH fordert die Mitglieder des am 18. Juli tagenden Klimakabinetts auf, dieWeichen für die wirkliche Verkehrswende in den Städten zu stellen. Im erstenSchritt sollten sie sich für bundesweit einzuführende 365-Euro-Ticketsaussprechen und die hierfür notwendige Finanzierung sicherstellen."Mit unseren Klagen für 'Saubere Luft' und damit verbunden die Aussperrungschmutziger Diesel haben wir eine robuste und anhaltende Debatte über einewirkliche Verkehrswende in unseren Städten ausgelöst. Als Reaktion auf unsereKlagen hat die Bundesregierung immerhin 1,5 Milliarden für die besondersbelasteten Regionen bereitgestellt. Aus diesem Topf finanzieren sich auch dieersten deutschen '365-Euro-Tickets' in Reutlingen und Bonn. Das ist aber nur einTropfen auf den heißen Stein. Die kollektiven Verkehre wurden in den letztenzehn Jahren regelrecht kaputtgespart und hingegen die Städte für immer größereund schmutzigere Autos umgebaut. Wenn nicht nur in Reutlingen, Bonn und baldauch Berlin, sondern bundesweit für '1 Euro pro Tag' ein Jahres-Flatrate-Ticketfür Bahn, Bus und Tram käme, könnten wir es schaffen, den Pkw-Verkehr in derStadt massiv zurückzudrängen. Daher freuen wir uns ganz besonders, dass derRegierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, unsere Forderung nach dem365 Euro-Ticket unterstützt und auch die Dieselsubventionen zurGegenfinanzierung vorschlägt", so Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.Im öffentlichen Nahverkehr fehlt es aktuell nicht nur an ausreichend intaktenund modernen Fahrzeugen, um eine attraktive Taktung sicherzustellen. Daskomplizierte, in jedem Verkehrsverbund grundsätzlich andere Tarifsystem,verbunden mit zum Teil abschreckend hohen Kosten für einzelne Tickets, schrecktviele Bürger zusätzlich ab, auf den ÖPNV umzusteigen.Kritisch sieht die DUH die aktuelle Flutung der Innenstädte mit Free FloatingMietwagen sowie UBER-Fahrzeugen, die insbesondere von den Autokonzernen alsAlternative zum ÖPNV und Taxen preisaggressiv angeboten werden. DieseFehlentwicklungen helfen weder dem Klima noch dabei, die Anzahl an Fahrzeugen zureduzieren und mehr Platz für die Menschen in den Städten zu schaffen. DieStädte müssen sich auf die Förderung und den Ausbau der klassischen kollektivenVerkehre Bus, Straßenbahn und S- und U-Bahn konzentrieren und mit dem365-Euro-Ticket einen attraktiven Anreiz zum Umstieg bieten.In Deutschland kostet ein Monatsticket für den ÖPNV im Schnitt 77,50 Euro. Aufdas Jahr gerechnet kommt man so auf 930 Euro. Das Ergebnis der für viele Bürgerzu hohen Kosten: Der motorisierte Individualverkehr dominiert mit einem Anteilvon etwa 76 Prozent weit vor dem Fußgänger-, Rad-, Schienen- und öffentlichenStraßenpersonenverkehr. Die Preise für Anschaffung und Unterhalt eines Autossind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes seit dem Jahr 2000 um 36 Prozentgestiegen. Die Preise für den öffentlichen Personennahverkehr im gleichenZeitraum um 79 Prozent - ein deutlicher Ausdruck für die Fehlentwicklungen derletzten Jahrzehnte.Die Bundesregierung muss die Städte und Landkreise bei der Finanzierung derVerkehrswende und des 365-Euro-Tickets unterstützen. Durch die Abschaffung desDienstwagenprivilegs für klimaschädliche Fahrzeuge kommen bis zu fünf MilliardenEuro jährlich zusammen, weitere fast 10 Milliarden Euro durch die Beendigung derDieselkraftstoffsubvention. Schließlich ist die Bundesregierung nach EU-Rechtverpflichtet, der betrügerischen Automobilindustrie 5.000 Euro Geldbuße proDiesel-Fahrzeug mit Abschalteinrichtung aufzuerlegen. Allein durch die bishernachgewiesenen 4,4 Millionen Fahrzeuge ergeben sich 22 Milliarden EuroEinmalzahlung, die den Verkehrsverbünden für Infrastrukturmaßnahmen im Rahmeneines Sofortprogramms zur Verfügung gestellt werden sollten. Durch dieseMaßnahmen stünde für den ÖPNV genug Geld zur Verfügung und der Kostendruck vonKommunen und ÖPNV-Anbietern würde sich auflösen. Gleichzeitig ist genug Geldvorhanden, um einen beschleunigten Ausbau des ÖPNV zu ermöglichen - auch wenndie Ticketpreise fallen.Betrachtet man den Anteil von Bahn, Bus und Straßenbahn (ÖPNV) in deutschenMetropolen, so beträgt dieser im Schnitt 20 Prozent. In deutschen Städtendominieren die Autos. Anders als in anderen europäischen Metropolen wo esgelungen ist, den motorisierten Individualverkehr deutlich auf bis zu 25Prozent, wie in Zürich, zu reduzieren. Was sich in den Städten starkunterschiedet ist der Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehr: hier erreicht Zürich 63Prozent, Wien 37 Prozent, und Berlin 27 Prozent.Die Vorteile eines 365-Euro-Tickets haben schon einige Städte erkannt. Bonn undReutlingen haben das 365 Euro-Ticket bereits mit positiver Zwischenbilanzeingeführt. In Berlin ist die Diskussion aktuell gestartet.Das 365-Euro-Ticket hat dann Erfolg, wenn es wie in Wien dazu führt, dassparallel zur Verbesserung des ÖPNV-Angebots der Autoverkehr insbesondere in denInnenstadtbereichen unattraktiver gemacht wird. 