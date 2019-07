Deutsche Umwelthilfe erwirkt erstes Gerichtsurteil gegen Online-Handel: Ausgediente Elektrogeräte müssen kostenfrei zurückgenommen werden

Berlin (ots) - Wichtiger Erfolg für Millionen Kunden vonOnline-Händlern in Deutschland: Landgericht Duisburg verurteiltNetto-Online zur Rücknahme von ausgedienten Elektrogeräten wiedefekten LED- und Energiesparlampen und bestärkt die gesetzlichenRückgaberechte von Verbrauchern - Erstmals wurde ein Online-Händlergerichtlich zur Einhaltung der Rücknahmepflichten des Elektrogesetzesverurteilt - Deutsche Umwelthilfe fordert von Behörden endlicheigenständige wirksame Kontrollen der Rücknahmepflicht - Händlersollten ihre Kunden aktiv über Rückgabemöglichkeiten informieren undAltlampen unkompliziert an stationären Abgabestellen zurücknehmenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat vor dem Landgericht Duisburgeine wichtige Entscheidung zur Rückgabe von Elektroaltgerätenerrungen. Demnach muss der Online-Händler NeS GmbH (Netto-Online.de)ausgediente Altlampen zurücknehmen. Dies ist das erste Urteil seitInkrafttreten des Elektro- und Elektronikgesetzes (ElektroG) am 24.Juli 2016, das die Pflicht des Handels zur Rücknahme vonElektroschrott auch für Online-Händler bestätigt. Die Entscheidungdes Gerichts stärkt die Rechte von Verbraucherinnen und Verbrauchernbei der Rückgabe von Elektroschrott. Der Umwelt- undVerbraucherschutzverband fordert auch von anderen Online-Händlerneine umfassende Verbraucherinformation sowie eine unkomplizierteRücknahme von Elektroaltgeräten an stationären Sammelstellen."Es ist ein weiteres Beispiel für Behördenversagen, dass die DUHim Rahmen ihrer ökologischen Marktüberwachung Netto-Onlinegerichtlich zur Einhaltung seiner gesetzlichen Rücknahmepflichten vonElektroschrott verurteilen lassen musste. Die eigentlich für denVollzug solcher Umwelt- und Verbraucherschutzgesetze zuständigenMarktüberwachungsbehörden der Länder bleiben untätig und lassenKonsumenten mit den Altgeräten allein. Dies belastet unsere Umweltund die Gesundheit der Bürger, da es sich gerade beiquecksilberhaltigen Energiesparlampen um besondersschadstoffbelasteten Abfall handelt. Jetzt kommt es darauf an, dassnicht nur Netto-Online die Rücknahme von Altlampen für Verbrauchermöglichst einfach und umweltgerecht umsetzt, sondern alleOnline-Händler, die Elektrogeräte verkaufen", sagt derBundesgeschäftsführer der DUH, Jürgen Resch.Tests der DUH haben wiederholt erhebliche Probleme bei derRücknahme von Elektroaltgeräten im Online-Handel aufgezeigt. Die DUHfordert daher die zuständigen Landesbehörden auf, eigene verdeckteTestbesuche durchzuführen und bei Verstößen hohe Bußgelder zuverhängen. Solange die Behörden untätig bleiben, wird die DUH dieordnungsgemäße Rücknahme von Elektroschrott weiter kontrollieren undnotfalls auf dem Rechtsweg durchsetzen.Im vorliegenden Fall nutzte Netto-Online einen Service derNoventiz Digital GmbH und verwies Verbraucher, die ausgedienteElektroaltgeräte zurückgeben wollten, an das RücknahmesystemElectroretoure24.de. Richtigerweise schloss Electroretoure24 denVersand von Beleuchtungskörpern per Paketversand aufgrund derBruchgefahr und des Schadstoffgehalts aus. Verbraucher wurden jedochnicht ausreichend über ihre in diesem Fall geltenden Rückgaberechteinformiert. Bei Rückgabetests der DUH verwies Electroretoure24 zudemfür kaputte Energiesparlampen auf die Abgabestellen im stationärenHandel ohne - wie gesetzlich verpflichtet - eigeneRückgabemöglichkeiten zu benennen.Rechtsanwalt Roland Demleitner, der die DUH in der rechtlichenAuseinandersetzung vertrat, betont die Bedeutung des Urteils für denVerbraucherschutz: "Mit dem Urteil des Landgerichts Duisburg vom 27.Juni 2019 wurde nunmehr ein Online-Händler zur Einhaltung derRücknahmepflichten nach dem Elektrogesetz auch für LED- undEnergiesparlampen verurteilt. Das Landgericht Duisburg stellt mitdiesem Präzedenzfall klar, dass es sich bei der Rücknahmepflicht umeine wettbewerbsrelevante Marktverhaltensregelung handelt und demSchutz der Verbraucher dient. Das Gericht bestätigt, dassrücknahmepflichtige Händler eigene Rückgabemöglichkeiten schaffenmüssen und nicht etwa auf die Abgabestellen bei anderen Händlern oderkommunalen Wertstoffhöfen verweisen dürfen.""Es ist erschreckend, dass wir mit unseren Tests gerade beibesonders schadstoffhaltigem Elektroschrott, wie etwa Altlampen,immer wieder Probleme bei der Rücknahme feststellen. Auch derOnline-Handel sollte flächendeckend Rückgabestellen zur Sammlungalter Elektrogeräte schaffen und Verbraucher auf den Produktwebseitenaktiv auf ihre Rückgaberechte hinweisen. Versteckte Informationen imInternet und langwieriger Mailverkehr stellen Hindernisse dar, dieleicht zu einer falschen Entsorgung führen. Dies gilt umso mehr fürquecksilberhaltige Energiesparlampen und LED-Lampen, die sich oftnicht voneinander unterscheiden lassen", kritisiert derStellvertretende Leiter des Bereichs Kreislaufwirtschaft bei der DUH,Philipp Sommer.Das am 27. Juni 2019 verkündete Urteil des Landgerichts ist nochnicht rechtskräftig.Hintergrund: Seit dem 24. Juli 2016 können Verbraucher alteElektrokleingeräte bis 25 cm kostenlos bei Händlern zurückgeben, dieElektrogeräte auf einer Fläche von mindestens 400 Quadratmeternverkaufen - bei Onlinehändlern gilt die Versand- und Lagerfläche. Diekostenlose Rückgabe von Altgeräten größer als 25 cm ist beim Kaufeines ähnlichen Neugeräts möglich. Mit einer Rücknahmemenge von101.943 Tonnen im Jahr 2018 leistet der Handel bisher nur einengeringen Beitrag zur Sammlung von Elektroschrott. Insgesamt fallen inDeutschland etwa 1,8 Millionen Tonnen Elektroschrott pro Jahr an. Miteiner Sammelmenge von 836.907 Tonnen Elektroaltgeräten erreichteDeutschland in 2017 eine Sammelquote von 45,08 Prozent. 